ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ
ครูเดวิดวิเคราะห์สงคราม หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ชี้ทรัมป์ทำผิดกฎหมายไม่ผ่านสภาฯ หวั่นสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง เผยความรู้สึกอายจนอยากเลิกเป็นคนอเมริกัน
เกิดอะไรขึ้น? ครูเดวิด ครูสอนภาษา ที่ออกมาเตือนเรื่องการเกิดสงครามโลกก่อนหน้านี้ ล่าสุด หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่โจมตีอิหร่าน ระบุว่า “ผู้นำสูงสุดของอิหร่านถูกจบชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว สื่อของอิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นข่าวจริง ซึ่งข่าวจากโซเชียลบางที่บอกว่ามันจบแล้ว แต่ตนมองว่ายังไม่จบ เพราะล่าสุดมีการโจมตีดูไบ คือเขาไม่ยอมจบง่าย ๆ อยู่แล้ว เราสามารถดูตัวอย่างจากสงครามอื่นของอเมริกาได้ว่าจะยาวหรือสั้น เช่นสงครามอิรักมีการบุกปะทะกัน ซึ่งสงครามยืดเยื้อนานถึง 8 ปี ฉะนั้นคนที่บอกว่าสงครามจบแล้ว มันไม่จบนะครับ
ผมในมุมของคนอเมริกัน มองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาการบุกอิหร่านคือ ไม่ได้ผ่าน UN หรือ องค์การสหประชาชาติ และ ต้องเข้าใจกฏหมายอเมริกาก่อน ถ้าจะมีสงครามเกิดขึ้นได้ ประธานาธิบดีต้องขอการอนุมัติจากสภาคองเกรส หรือ สภานิติบัญญัติสูงสุดในรัฐบาลกลางสหรัฐ แต่ในรอบนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ขอก่อน
ตอนนี้คนส่วนใหญ่มองว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ไร้กฏหมาย ก่อนที่จะบุกประเทศอื่นต้องขออนุญาต UN ก่อน เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ข้ามคืนแต่จะส่งผลต่อ us dollar และประเทศอเมริกาในภาพกว้างอย่างแน่นอน
ผมรู้สึกอายในการเป็นคนอเมริกัน การที่เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ทำไมต้องมาเห็นว่ารัฐบาลของตัวเองทำอะไรแบบนี้ ถ้ามีเหตุผลจริง ๆ ต้องผ่านถูกช่องทางหรือเปล่า ไป UN ก่อน ให้เขาโหวตก่อนถ้ามันมีเหตุผลถ้ามันมีสาระจริง ๆ แต่คุณไม่ทำเพราะบ้าอำนาจ รับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ไม่ได้จริง ๆ ไม่รวมจำนวนเด็กหรือผู้หญิงที่เสียชีวิตในการบุกครั้งนี้นะครับ ไม่ได้ระวังกันเลย คุณลองดูข่าวว่าเขาโจมตีโดนตึกอะไรบ้าง คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเสียชีวิตไปเยอะมาก คุณไม่รู้สึกผิดหรืออายกันบ้างหรอ ไม่รู้สึกหรอว่านี่ไร้จรรยาบรรณและศีลธรรมที่สุด
คุณไม่สิทธิตามกฏหมายนานาชาติเข้าไปบุกคนอื่นแบบนี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนทั่วประเทศจะเริ่มกลัว ไม่กล้าถือทรัพย์สินของอเมริกันแล้ว สิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ทำกับอเมริกานั้นจะทำให้ประเทศพังพินาศอย่างแน่นอน จริง ๆ อยากขอเป็นคนไทย ไม่อยากขอเป็นคนอเมริกันแล้ว”
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “ผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้จะส่งผลต่อความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับ ทุกคนอย่าลืมศึกษาประวัติศาสตร์นะครับว่า เมื่อประเทศมหาอำนาจก้าวร้าวขึ้นไปเรื่อย ๆ และทำอะไรโดยไร้เหตุผลและไม่ตามกฎหมาย มันมักจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนไปถึงช่วงสุดท้ายของมหาอำนาจนั้น
วันนี้ขอย้ำว่าผมไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้น สิ่งที่ผมเข้าข้างคือกฎหมาย สิ่งที่ผมเข้าข้างคือศีลธรรม ซึ่งผู้มีอำนาจมากมายทั่วโลกไร้สิ่งนี้เป็นอย่างมาก สงสารเด็ก สงสารคนแก่ สงสารน้องหมาน้องแมว สงสารประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง สงสารจริง
น่าอายจริงครับ ไม่อยากเป็นคน American ไม่อยากเป็นแล้วจริง ขอเป็นคนไทยเถอะ”
