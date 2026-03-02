ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:33 น.
111
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน

ครูเดวิดวิเคราะห์สงคราม หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ชี้ทรัมป์ทำผิดกฎหมายไม่ผ่านสภาฯ หวั่นสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง เผยความรู้สึกอายจนอยากเลิกเป็นคนอเมริกัน

เกิดอะไรขึ้น? ครูเดวิด ครูสอนภาษา ที่ออกมาเตือนเรื่องการเกิดสงครามโลกก่อนหน้านี้ ล่าสุด หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่โจมตีอิหร่าน ระบุว่า “ผู้นำสูงสุดของอิหร่านถูกจบชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว สื่อของอิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นข่าวจริง ซึ่งข่าวจากโซเชียลบางที่บอกว่ามันจบแล้ว แต่ตนมองว่ายังไม่จบ เพราะล่าสุดมีการโจมตีดูไบ คือเขาไม่ยอมจบง่าย ๆ อยู่แล้ว เราสามารถดูตัวอย่างจากสงครามอื่นของอเมริกาได้ว่าจะยาวหรือสั้น เช่นสงครามอิรักมีการบุกปะทะกัน ซึ่งสงครามยืดเยื้อนานถึง 8 ปี ฉะนั้นคนที่บอกว่าสงครามจบแล้ว มันไม่จบนะครับ

ผมในมุมของคนอเมริกัน มองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาการบุกอิหร่านคือ ไม่ได้ผ่าน UN หรือ องค์การสหประชาชาติ และ ต้องเข้าใจกฏหมายอเมริกาก่อน ถ้าจะมีสงครามเกิดขึ้นได้ ประธานาธิบดีต้องขอการอนุมัติจากสภาคองเกรส หรือ สภานิติบัญญัติสูงสุดในรัฐบาลกลางสหรัฐ แต่ในรอบนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ขอก่อน

ตอนนี้คนส่วนใหญ่มองว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ไร้กฏหมาย ก่อนที่จะบุกประเทศอื่นต้องขออนุญาต UN ก่อน เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ข้ามคืนแต่จะส่งผลต่อ us dollar และประเทศอเมริกาในภาพกว้างอย่างแน่นอน

ผมรู้สึกอายในการเป็นคนอเมริกัน การที่เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ทำไมต้องมาเห็นว่ารัฐบาลของตัวเองทำอะไรแบบนี้ ถ้ามีเหตุผลจริง ๆ ต้องผ่านถูกช่องทางหรือเปล่า ไป UN ก่อน ให้เขาโหวตก่อนถ้ามันมีเหตุผลถ้ามันมีสาระจริง ๆ แต่คุณไม่ทำเพราะบ้าอำนาจ รับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ไม่ได้จริง ๆ ไม่รวมจำนวนเด็กหรือผู้หญิงที่เสียชีวิตในการบุกครั้งนี้นะครับ ไม่ได้ระวังกันเลย คุณลองดูข่าวว่าเขาโจมตีโดนตึกอะไรบ้าง คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเสียชีวิตไปเยอะมาก คุณไม่รู้สึกผิดหรืออายกันบ้างหรอ ไม่รู้สึกหรอว่านี่ไร้จรรยาบรรณและศีลธรรมที่สุด

คุณไม่สิทธิตามกฏหมายนานาชาติเข้าไปบุกคนอื่นแบบนี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนทั่วประเทศจะเริ่มกลัว ไม่กล้าถือทรัพย์สินของอเมริกันแล้ว สิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ทำกับอเมริกานั้นจะทำให้ประเทศพังพินาศอย่างแน่นอน จริง ๆ อยากขอเป็นคนไทย ไม่อยากขอเป็นคนอเมริกันแล้ว”

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “ผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้จะส่งผลต่อความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับ ทุกคนอย่าลืมศึกษาประวัติศาสตร์นะครับว่า เมื่อประเทศมหาอำนาจก้าวร้าวขึ้นไปเรื่อย ๆ และทำอะไรโดยไร้เหตุผลและไม่ตามกฎหมาย มันมักจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนไปถึงช่วงสุดท้ายของมหาอำนาจนั้น

วันนี้ขอย้ำว่าผมไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้น สิ่งที่ผมเข้าข้างคือกฎหมาย สิ่งที่ผมเข้าข้างคือศีลธรรม ซึ่งผู้มีอำนาจมากมายทั่วโลกไร้สิ่งนี้เป็นอย่างมาก สงสารเด็ก สงสารคนแก่ สงสารน้องหมาน้องแมว สงสารประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง สงสารจริง

น่าอายจริงครับ ไม่อยากเป็นคน American ไม่อยากเป็นแล้วจริง ขอเป็นคนไทยเถอะ”

ครูเดวิดพูดถึงสงคราม
ภาพจาก : David William
ครูเดวิดพูดถึงสงครามโลก
ภาพจาก : David William

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

14 วินาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

12 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

19 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

26 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

31 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

48 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

49 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

57 นาที ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:33 น.
111
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button