ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 21:23 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 20:28 น.
57
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี
ภาพ @knolldoll

ประเดิมเวทีดีเจระดับโลก! “อิวานา โนลล์” สาวกเบอร์หนึ่งทีมชาติโครเอเชียที่โด่งดังจากฟุตบอลโลก 2022 สานฝันวัยเด็กสำเร็จ หลังประเดิมเปิดแผ่นในฐานะดีเจที่คลับดังในไมอามี มาในลุคชุดตาข่ายซีทรูสุดแซ่บจนแฟนคลับตาค้าง ลั่นชีวิตเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริง

กลายเป็นดาวเด่นที่ขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสไปเสียหมดสำหรับ อิวานา โนลล์ (Ivana Knoll) วัย 33 ปี อดีตมิสโครเอเชียที่คนทั้งโลกจดจำในฐานะ “แฟนบอลที่เซ็กซี่ที่สุดในฟุตบอลโลก” ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองด้วยการเดบิวต์ในบทบาทใหม่นั่นคือ “ดีเจ” ที่ LIV Nightclub ไนท์คลับชื่อดังระดับตำนานริมหาดไมอามี

ในการประเดิมเวทีครั้งสำคัญนี้ อิวานาไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง เธอปรากฏตัวในชุดตาข่ายสีดำซีทรูที่เผยให้เห็นรูปร่างสุดเป๊ะแบบเน้นๆ โดยมีเพียงสติกเกอร์ปิดหน้าอกเพื่อความปลอดภัยตามกฎระเบียบ แมตช์คู่กับกางเกงเลกกิ้งสีดำรัดรูปและรองเท้าบูทสูงถึงเข่า สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมชมการแสดงอย่างล้นหลาม

อิวานาได้โพสต์ความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้านคน โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นเมื่อ 8 ปีก่อนขณะยังเป็นนักศึกษาในซาเกร็บว่า เธอฝันอยากมาใช้ชีวิตที่ไมอามีมาตลอด ทั้งที่ตอนนั้นอเมริกามันดูไกลตัวและเหมือนความฝันที่เกินเอื้อม

แฟ้มภาพ
ภาพ Instagram: @knolldoll

ขอบคุณผู้สนับสนุนเบื้องหลังความสำเร็จ

เธอเล่าต่อว่า หลังจากย้ายมาอยู่ไมอามีได้ 4 ปี เธอก็ได้รู้จักกับ เดวิด กรัตแมน (David Grutman) ผู้ทรงอิทธิพลในวงการร้านอาหารและคลับของไมอามี ซึ่งเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนจนเธอได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

“ชีวิตมันช่างบ้าบอจริงๆ เมื่อคุณไม่ยอมปล่อยมือจากความฝันที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ฉันมีความสุขและภูมิใจมาก ขอบคุณเดวิด ขอบคุณ LIV นี่คือจุดเริ่มต้นที่มหัศจรรย์” อิวานากล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ เธอยังเคยได้รับโอกาสจาก ลูคัส โพดอลสกี อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีและอาร์เซนอล ที่ช่วยผลักดันให้เธอได้ไปขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรีใหญ่ที่มีผู้ชมกว่า 2 แสนคนเมื่อปี 2024 มาแล้ว ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางสำคัญในอาชีพดีเจของเธอ

หลังจากที่สร้างชื่อจากการเชียร์ฟุตบอลและปรากฏตัวในสนามฟอร์มูล่าวันมาหลายปี ดูเหมือนว่าเส้นทางในสายดนตรีของดีเจสาวพราวเสน่ห์รายนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามในนครไมอามี

ภาพ Instagram: @knolldoll
ภาพ Instagram: @knolldoll
ภาพ Instagram: @knolldoll
Instagram: @knolldoll

ช่องทางส่องฟอร์มดีเจอิวานา โนลล์

Instagram: @knolldoll

  • นี่คือช่องทางหลัก เธอลงทั้งภาพนิ่งและคลิป Reels บรรยากาศตอนเปิดแผ่นที่ LIV Miami แบบใกล้ชิด รวมถึงแฟชั่นเซตสุดหวิวที่ใส่ขึ้นโชว์ด้วย
Instagram: @knolldoll

TikTok: @knolldoll

  • ถ้าอยากดูคลิปสั้นๆ ตอนเธอมิกซ์เพลงพร้อมจังหวะแดนซ์กระจายแบบได้อารมณ์ร่วม แนะนำในนี้เลยครับ คลิปเบื้องหลังการเตรียมตัวเยอะมาก
@.knolldoll

Everyone need take picture 💕#fifaworldcup #ivanaknoll #knolldoll #croatia #worldcup

♬ Made You Look – Meghan Trainor

Instagram: @livmiami

  • เป็นไอจีทางการของคลับชื่อดังสุดหรู โดยจะเห็นมุมมองจากฝั่งคนดูและบรรยากาศความอลังการของโปรดักชันแสงสีเสียงที่แม่เสือสาวไปเดบิวต์มา

การที่เธอมาสายดีเจไม่ใช่แค่เรื่อง “โชว์หุ่น” อย่างเดียวแล้ว เพราะคลับอย่าง LIV ที่โรงแรม Fontainebleau นี่คือเบอร์ต้นๆ ของโลก ดีเจที่จะลงที่นี่ได้ต้องมีบารมีและฐานแฟนคลับที่แน่นจริงๆ การที่ได้รับโอกาสนี้จึงถือเป็นการยกระดับจาก “เน็ตไอดอลสายกีฬา” ขึ้นมาเป็น “เซเลบริตี้สายเอนเตอร์เทนเมนต์” อย่างเต็มตัวในระดับสากล

Instagram: @knolldoll

นี่คือลิสต์เพลงระดับคิลเลอร์ที่ควรมีติดเครื่องไว้

เพลย์ลิสต์เพลงเปิดตัวสุดประทับใจของดีเจ “Knoll” ในสไตล์ ไมอามีดรีม

“Losing It” – FISHER

  • เพลงครูของสาย Tech House เบสกระแทกใจที่ต้องมีเปิดทุกคลับ เพิ่มพลังงานให้ปาร์ตี้พุ่งพ่านสุดๆ

“Drugs From Amsterdam” – Mau P

  • จังหวะเท่ๆ หนึบๆ สไตล์ยุโรปที่เข้ากับลุคสาวมั่นของเธอมาก เพลงนี้คือตัวตึงของปี 2024-2025

“Piece Of Your Heart” – MEDUZA

  • เพลงที่มีเมโลดี้ติดหูและจังหวะแดนซ์ที่ลงตัว เข้ากับบรรยากาศหรูหราของ “LIV Miami” ได้เป็นอย่างดี

“Move” – Adam Port, Stryv, Keinemusik

  • เพลงสไตล์ Afro-House ที่กำลังเป็นเทรนด์โลก ให้ฟีลลิ่งเซ็กซี่และโยกตามได้เรื่อยๆ เหมาะกับลุคดีเจสาวบนเวที

“Bebe” (Ivana Knoll Remix Style) – แนวเพลงแนว Latin House

  • เนื่องจากเธออาศัยในไมอามี เพลงที่มีกลิ่นอายสเปนหรือละตินผสมกับบีท EDM หนักๆ จะช่วยดึงเสน่ห์ความสวยแบบโครเอเชียออกมาได้ชัดเจนที่สุด
Instagram: @knolldoll
Instagram: @knolldoll

