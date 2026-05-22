สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว
อุบัติเหตุสลด พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ มรณภาพแล้ว หลังกระบะซิ่งพุ่งชน ร่างกระเด็น 50 เมตรขณะเดินข้ามถนนกลับจากบิณฑบาต บาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 พระณรงค์สุวรรณศิลปกิจ หรือพระอาจารย์คิม อายุ 61 ปี พระลูกวัดของ วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุขณะเดินข้ามถนนบริเวณหน้าตู้ยามน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เดินหลับวัดหลังจากบิณฑบาตในช่วงเช้า
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีรถกระบะขับมาจากทางตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งเข้าชนพระอาจารย์คิมที่กำลังเดินถึงบริเวณขอบถนน ทำให้ร่างของพระอาจารย์กระเด็นไปไกล 50 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส เร่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยได้ทำการผ่าตัดกะโหลกศีรษะ แต่พระอาจารย์คิมทนพิษบาดแผลไม่ไหวมรณภาพเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 เวลา 14.00 น.
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ประสานให้ญาติมารับสรีระเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาทจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก วัดน้ำบ่อหลวงวนาราม – แฟนเพจหลักและชมรมธรรมรักษา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ “กราบไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการมรณภาพของ ท่านคิม วัดน้ำบ่อหลวง พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโน ผู้เป็นเนื้อนาบุญและที่พึ่งทางใจของศิษยานุศิษย์เสมอมา ขอน้อมส่งดวงจิตของหลวงพี่/ท่านคิม ด้วยเทอญ”
