สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 11:08 น.
82
พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง ถูกกระบะชนขณะกลับวัด

อุบัติเหตุสลด พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ มรณภาพแล้ว หลังกระบะซิ่งพุ่งชน ร่างกระเด็น 50 เมตรขณะเดินข้ามถนนกลับจากบิณฑบาต บาดเจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 พระณรงค์สุวรรณศิลปกิจ หรือพระอาจารย์คิม อายุ 61 ปี พระลูกวัดของ วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุขณะเดินข้ามถนนบริเวณหน้าตู้ยามน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เดินหลับวัดหลังจากบิณฑบาตในช่วงเช้า

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีรถกระบะขับมาจากทางตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งเข้าชนพระอาจารย์คิมที่กำลังเดินถึงบริเวณขอบถนน ทำให้ร่างของพระอาจารย์กระเด็นไปไกล 50 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส เร่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยได้ทำการผ่าตัดกะโหลกศีรษะ แต่พระอาจารย์คิมทนพิษบาดแผลไม่ไหวมรณภาพเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 เวลา 14.00 น.

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ประสานให้ญาติมารับสรีระเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาทจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก วัดน้ำบ่อหลวงวนาราม – แฟนเพจหลักและชมรมธรรมรักษา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ “กราบไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการมรณภาพของ ท่านคิม วัดน้ำบ่อหลวง พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโน ผู้เป็นเนื้อนาบุญและที่พึ่งทางใจของศิษยานุศิษย์เสมอมา ​ขอน้อมส่งดวงจิตของหลวงพี่/ท่านคิม ด้วยเทอญ”

พระอาจารย์คิมมรณภาพ
ภาพจาก Facebook : วัดน้ำบ่อหลวงวนาราม – แฟนเพจหลักและชมรมธรรมรักษา

