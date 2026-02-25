เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรับรอง 396 สส. เขตล็อตแรก แขวน 4 รายชื่อ พรรคกล้าธรรม-พรรคภูมิใจไทย รอนับคะแนนใหม่
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 396 เขต จากทั้งหมด 400 เขต สำนักงาน กกต. เสนอรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งต่อที่ประชุมหลังพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งระบุว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กกต. ระบุว่าการประกาศรับรองผลครั้งนี้ยังไม่ตัดอำนาจของคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนหรือการร้องทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ชนะการเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองสามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองจาก กกต. ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อนำเอกสารไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบ
อย่างไรก็ตาม กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในอีก 4 เขตที่เหลือ เนื่องจากตรวจพบเหตุที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม โดย กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ที่จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 (หน่วยเลือกตั้งที่ 6) นอกจากนี้ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 (หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 4), จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 (หน่วยเลือกตั้งที่ 6) และเขตเลือกตั้งที่ 2 (หน่วยเลือกตั้งที่ 8)
รายชื่อ สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เรียงตามจังหวัด)
กรุงเทพมหานคร เขต 1: นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 2: นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 3: นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 4: นายภัณฑิล น่วมเจิม (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 5: นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 6: นายกัณตภณ ดวงอัมพร (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 7: นางสาวภัสริน รามวงศ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 8: นายชยพล สท้อนดี (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 9: นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 10: นายเอกราช อุดมอำนวย (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 11: นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 12: นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 13: เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 14: นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 15: นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 16: นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 17: นายวีรวุธ รักเที่ยง (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 18: นายธีรัจชัย พันธุมาศ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 19: นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 20: นายชุมพล หลักคำ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 21: นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 22: นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 23: นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 24: นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 25: นางสาวแอนศิริ วลัยกนก (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 26: นายพงษ์สรณัฐ ทองลี (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 27: นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 28: นางสาวชลณัฏฐ์ โกยกุล (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 29: นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 30: นายธัญธร ธนินวัฒนาธร (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 31: นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 32: นางสาวปวิตรา จิตตกิจ (พรรคประชาชน)
กรุงเทพมหานคร เขต 33: นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (พรรคประชาชน)
กระบี่ เขต 1: นายกิตติ กิตติธรกุล (พรรคภูมิใจไทย)
กระบี่ เขต 2: นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ (พรรคภูมิใจไทย)
กระบี่ เขต 3: นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน (พรรคภูมิใจไทย)
กาญจนบุรี เขต 1: นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (พรรคเพื่อไทย)
กาญจนบุรี เขต 2: นายชูเกียรติ จีนาภักกดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
กาญจนบุรี เขต 3: นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (พรรคภูมิใจไทย)
กาญจนบุรี เขต 4: นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย)
กาญจนบุรี เขต 5: นายพนม โพธิ์แก้ว (พรรคเพื่อไทย)
กาฬสินธุ์ เขต 1: นายวิรัช พิมพะนิตย์ (พรรคเพื่อไทย)
กาฬสินธุ์ เขต 2: นายพลากร พิมพะนิตย์ (พรรคเพื่อไทย)
กาฬสินธุ์ เขต 3: นายจำลอง ภูนวนทา (พรรคกล้าธรรม)
กาฬสินธุ์ เขต 4: นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ (พรรคเพื่อไทย)
กาฬสินธุ์ เขต 5: นางสาวบุญญาภา นาชัยเวียง ปุณณนิฏฐา (พรรคภูมิใจไทย)
กาฬสินธุ์ เขต 6: นายชนะวุธ อุทโท (พรรคเพื่อไทย)
กำแพงเพชร เขต 1: นายไผ่ ลิกค์ (พรรคกล้าธรรม)
กำแพงเพชร เขต 2: นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ (พรรคกล้าธรรม)
กำแพงเพชร เขต 3: นายนพพล ผลอำนวย (พรรคเพื่อไทย)
กำแพงเพชร เขต 4: นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ (พรรคเพื่อไทย)
ขอนแก่น เขต 1: นายวีรนันท์ ฮวดศรี (พรรคประชาชน)
ขอนแก่น เขต 2: นายอิทธิพล ชลธราศิริ (พรรคประชาชน)
ขอนแก่น เขต 3: นายเอกชัย สืบสารคาม (พรรคกล้าธรรม)
ขอนแก่น เขต 4: นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย (พรรคเพื่อไทย)
ขอนแก่น เขต 5: นายปราชญา หงอกชัย (พรรคกล้าธรรม)
ขอนแก่น เขต 6: นายวิศรุต ปู่เพ็ง (พรรคภูมิใจไทย)
ขอนแก่น เขต 7: นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข (พรรคเพื่อไทย)
ขอนแก่น เขต 8: นายธนิก มาสีพิทักษ์ (พรรคกล้าธรรม)
ขอนแก่น เขต 9: นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง (พรรคเพื่อไทย)
ขอนแก่น เขต 10: นายพชรกร อรรณนพพร (พรรคภูมิใจไทย)
ขอนแก่น เขต 11: นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
จันทบุรี เขต 3: นายชรัตน์ เนรัญชร (พรรคภูมิใจไทย)
ฉะเชิงเทรา เขต 1: นางฐิติมา ฉายแสง (พรรคเพื่อไทย)
ฉะเชิงเทรา เขต 2: นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (พรรคกล้าธรรม)
ฉะเชิงเทรา เขต 3: นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (พรรคกล้าธรรม)
ฉะเชิงเทรา เขต 4: จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ (พรรคกล้าธรรม)
ชลบุรี เขต 1: นายสุชาติ ชมกลิ่น (พรรคภูมิใจไทย)
ชลบุรี เขต 2: นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ (พรรคประชาชน)
ชลบุรี เขต 3: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชลบุรี เขต 4: นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (พรรคภูมิใจไทย)
ชลบุรี เขต 5: นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชลบุรี เขต 6: นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต (พรรคประชาชน)
ชลบุรี เขต 7: นายสหัสวัต คุ้มคง (พรรคประชาชน)
ชลบุรี เขต 8: นายเชาวลิตร แสงอุทัย (พรรคภูมิใจไทย)
ชลบุรี เขต 9: นายยอดชาย พึ่งพร (พรรคประชาชน)
ชลบุรี เขต 10: นายธนาธาร ประมูลพงษ์ (พรรคประชาชน)
ชัยนาท เขต 1: นายอนุชา นาคาศัย (พรรคเพื่อไทย)
ชัยนาท เขต 2: นายมณเฑียร สงฆ์ประชา (พรรคภูมิใจไทย)
ชัยภูมิ เขต 1: นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (พรรคเพื่อไทย)
ชัยภูมิ เขต 2: นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ (พรรคเพื่อไทย)
ชัยภูมิ เขต 3: นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชัยภูมิ เขต 4: นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชัยภูมิ เขต 5: นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ (พรรคเพื่อไทย)
ชัยภูมิ เขต 6: นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชัยภูมิ เขต 7: นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ (พรรคกล้าธรรม)
ชุมพร เขต 1: นายวิชัย สุดสวาสดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชุมพร เขต 2: นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
ชุมพร เขต 3: นายสุพล จุลใส (พรรคภูมิใจไทย)
เชียงราย เขต 1: นายธนรัช จงสุทธานามณี (พรรคเพื่อไทย)
เชียงราย เขต 2: นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช (พรรคเพื่อไทย)
เชียงราย เขต 3: นายพิทักษ์ แสงคำ (พรรคกล้าธรรม)
เชียงราย เขต 4: นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ (พรรคกล้าธรรม)
เชียงราย เขต 5: นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ (พรรคภูมิใจไทย)
เชียงราย เขต 6: นางมลธิชา ไชยบาล (พรรคกล้าธรรม)
เชียงราย เขต 7: นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ (พรรคกล้าธรรม)
เชียงใหม่ เขต 1: นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 2: นางสาวการณิก จันทดา (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 3: นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 4: นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 5: นายสมชิด กันธะยา (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 6: นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์ (พรรคกล้าธรรม)
เชียงใหม่ เขต 7: นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล (พรรคกล้าธรรม)
เชียงใหม่ เขต 8: นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ (พรรคประชาชน)
เชียงใหม่ เขต 9: นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (พรรคกล้าธรรม)
เชียงใหม่ เขต 10: นายนรพล ตันติมนตรี (พรรคกล้าธรรม)
ตรัง เขต 1: นายเอกพล ณ พัทลุง (พรรคภูมิใจไทย)
ตรัง เขต 2: นายทวี สุระบาล (พรรคภูมิใจไทย)
ตรัง เขต 3: นายกฤตย์อิชญ์ ภาคย์อิชณน์ (พรรคประชาธิปัตย์)
ตรัง เขต 4: นายกาญจน์ ตั้งปอง (พรรคประชาธิปัตย์)
ตราด เขต 1: นายพิชานนท์ อิงประสาร (พรรคภูมิใจไทย)
ตาก เขต 1: นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (พรรคภูมิใจไทย)
ตาก เขต 2: นายชิงชัย ก่อประภากิจ (พรรคกล้าธรรม)
ตาก เขต 3: นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข (พรรคกล้าธรรม)
นครนายก เขต 1: นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร (พรรคกล้าธรรม)
นครนายก เขต 2: นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร (พรรคภูมิใจไทย)
นครปฐม เขต 1: นายศุภโชค ศรีสุขขจร (พรรคภูมิใจไทย)
นครปฐม เขต 2: พันโท สินธพ แก้วพิจิตร (พรรคกล้าธรรม)
นครปฐม เขต 3: นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครปฐม เขต 4: พันเอก สุขชาต สะสมทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครปฐม เขต 5: นายอนุชา สะสมทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครปฐม เขต 6: นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม (พรรคประชาชน)
นครพนม เขต 1: นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ (พรรคภูมิใจไทย)
นครพนม เขต 2: นางมนพร เจริญศรี (พรรคเพื่อไทย)
นครพนม เขต 3: นายอลงกต มณีกาศ (พรรคภูมิใจไทย)
นครพนม เขต 4: นายชาญชัย คำจำปา (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 1: นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (พรรคประชาชน)
นครราชสีมา เขต 2: นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 3: นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (พรรคประชาชน)
นครราชสีมา เขต 4: นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 5: นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 6: นางพัชราวรรณ ภิญโญ (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 7: นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 8: นายนิกร โสมกลาง (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 9: นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (พรรคภูมิใจไทย)
นครราชสีมา เขต 10: นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครราชสีมา เขต 11: นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 12: นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 13: นายพชร จันทรรวงทอง (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 14: นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ (พรรคประชาชน)
นครราชสีมา เขต 15: นายรชตะ ด่านกุล (พรรคเพื่อไทย)
นครราชสีมา เขต 16: นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ (พรรคภูมิใจไทย)
นครศรีธรรมราช เขต 1: นายทรงศักดิ์ มุสิกอง (พรรคประชาธิปัตย์)
นครศรีธรรมราช เขต 2: นางสาวนันทวัน วิเชียร (พรรคภูมิใจไทย)
นครศรีธรรมราช เขต 3: นายพิทักษ์เดช เดชเดโช (พรรคประชาธิปัตย์)
นครศรีธรรมราช เขต 4: นางกนกพร เดชเดโช (พรรคประชาธิปัตย์)
นครศรีธรรมราช เขต 5: นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล (พรรคกล้าธรรม)
นครศรีธรรมราช เขต 6: นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
นครศรีธรรมราช เขต 7: นายอภินันท์ สโมสร (พรรคภูมิใจไทย)
นครศรีธรรมราช เขต 8: นางอวยพรศรี เชาวลิต (พรรคภูมิใจไทย)
นครศรีธรรมราช เขต 9: นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (พรรคภูมิใจไทย)
นครสวรรค์ เขต 1: นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครสวรรค์ เขต 2: นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครสวรรค์ เขต 3: นายสัญญา นิลสุพรรณ (พรรคกล้าธรรม)
นครสวรรค์ เขต 4: นายมารุต ศรีผึ้ง (พรรคภูมิใจไทย)
นครสวรรค์ เขต 5: นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ (พรรคภูมิใจไทย)
นครสวรรค์ เขต 6: นายประสาท ตันประเสริฐ (พรรคภูมิใจไทย)
นนทบุรี เขต 1: นายวุฒากร นุตยกุล (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 2: นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 3: นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 4: นายกรณ์ มีดี (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 5: นายปรีติ เจริญศิลป์ (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 6: นายสุทัศน์ มีศิริ (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 7: นายเกียรติคุณ ต้นยาง (พรรคประชาชน)
นนทบุรี เขต 8: นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ (พรรคประชาชน)
นราธิวาส เขต 1: นายลุตฟี หะยีอีแต (พรรคกล้าธรรม)
นราธิวาส เขต 2: นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ (พรรคกล้าธรรม)
นราธิวาส เขต 3: นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (พรรคกล้าธรรม)
นราธิวาส เขต 4: นายซาการียา สะอิ (พรรคภูมิใจไทย)
นราธิวาส เขต 5: นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (พรรคประชาชาติ)
น่าน เขต 1: นายเชาว์วิชญ์ อินน้อย (พรรคประชาชน)
น่าน เขต 2: นายประสิทธิ์ โนทะ (พรรคกล้าธรรม)
น่าน เขต 3: นายเจริญ อภิภัทรโกศล (พรรคประชาชน)
บึงกาฬ เขต 1: นายสยาม เพ็งทอง (พรรคภูมิใจไทย)
บึงกาฬ เขต 2: นายสุริยา แป้นสุขา (พรรคภูมิใจไทย)
บึงกาฬ เขต 3: นายวิโรจน์ สาระวงศ์ (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 1: นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 2: นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 3: นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 4: นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 5: นายโสภณ ซารัมย์ (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 6: นายศักดิ์ ซารัมย์ (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 7: นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 8: นายไตรเทพ งามกมล (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 9: นายรุ่งโรจน์ ทองศรี (พรรคภูมิใจไทย)
บุรีรัมย์ เขต 10: นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (พรรคภูมิใจไทย)
ปทุมธานี เขต 1: นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ (พรรคประชาชน)
ปทุมธานี เขต 2: นายศุภชัย นพขำ (พรรคเพื่อไทย)
ปทุมธานี เขต 3: นายเอกศักดิ์ หอมชื่น (พรรคประชาชน)
ปทุมธานี เขต 4: นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ (พรรคประชาชน)
ปทุมธานี เขต 5: นายเชตวัน เตือประโคน (พรรคประชาชน)
ปทุมธานี เขต 6: นายธนภัทร ตระกูลภูชัย (พรรคประชาชน)
ปทุมธานี เขต 7: นายพิษณุ พลธี (พรรคภูมิใจไทย)
ปทุมธานี เขต 8: นางสาวพรพิมล ธรรมสาร (พรรคภูมิใจไทย)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1: นายสังคม แดงโชติ (พรรคภูมิใจไทย)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2: นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ (พรรคกล้าธรรม)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3: นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน (พรรคภูมิใจไทย)
ปราจีนบุรี เขต 1: นายอำนาจ วิลาวัลย์ (พรรคภูมิใจไทย)
ปราจีนบุรี เขต 2: นายชยุต ภุมมะกาญจนะ (พรรคภูมิใจไทย)
ปราจีนบุรี เขต 3: นายสฤษดิ์ บุตรเนียร (พรรคภูมิใจไทย)
ปัตตานี เขต 1: นายบาฮารุดดีน ยูโซะ (พรรคภูมิใจไทย)
ปัตตานี เขต 2: นายคอซีย์ มามุ (พรรคภูมิใจไทย)
ปัตตานี เขต 3: นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ (พรรคภูมิใจไทย)
ปัตตานี เขต 4: นายยูนัยดี วาบา (พรรคกล้าธรรม)
ปัตตานี เขต 5: นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส (พรรคภูมิใจไทย)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1: นายทรงพล สุขสมบูรณ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2: นายนพ ชีวานันท์ (พรรคภูมิใจไทย)
พระนครศรีอยุธยา เขต 3: นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พระนครศรีอยุธยา เขต 4: นายคงกฤช รามศักดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พระนครศรีอยุธยา เขต 5: นายปะดิธ สังขจาย (พรรคภูมิใจไทย)
พะเยา เขต 2: นายอนุรัตน์ ตันบรรจง (พรรคกล้าธรรม)
พะเยา เขต 3: นายจีรเดช ศรีวิราช (พรรคกล้าธรรม)
พังงา เขต 1: นายอรรถพล ไตรศรี (พรรคภูมิใจไทย)
พังงา เขต 2: นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ (พรรคภูมิใจไทย)
พัทลุง เขต 1: นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี (พรรคภูมิใจไทย)
พัทลุง เขต 2: นายวรท เทอดวีระพงศ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พัทลุง เขต 3: นายจรัญ จันทร์แก้ว (พรรคกล้าธรรม)
พิจิตร เขต 1: นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พิจิตร เขต 2: นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
พิจิตร เขต 3: นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (พรรคภูมิใจไทย)
พิษณุโลก เขต 1: นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ (พรรคประชาชน)
พิษณุโลก เขต 2: นายนพพล เหลืองทองนารา (พรรคเพื่อไทย)
พิษณุโลก เขต 3: นายพงษ์มนู ทองหนัก (พรรคภูมิใจไทย)
พิษณุโลก เขต 4: นายนิยม ช่างพินิจ (พรรคภูมิใจไทย)
พิษณุโลก เขต 5: นายจุติ ไกรฤกษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบุรี เขต 1: นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบุรี เขต 2: นายฤกษ์ อยู่ดี (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบุรี เขต 3: จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 1: นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 2: นายยุพราช บัวอินทร์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 3: นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 4: นายวรโชติ สุคนธ์ขจร (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 5: นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (พรรคภูมิใจไทย)
เพชรบูรณ์ เขต 6: นายอัคร ทองใจสด (พรรคภูมิใจไทย)
แพร่ เขต 1: นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ (พรรคภูมิใจไทย)
แพร่ เขต 2: นายชนาธิป ศุภศิริ (พรรคภูมิใจไทย)
แพร่ เขต 3: นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ (พรรคประชาชน)
ภูเก็ต เขต 1: ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ (พรรคประชาชน)
ภูเก็ต เขต 2: นายเฉลิมพงศ์ แสงดี (พรรคประชาชน)
ภูเก็ต เขต 3: นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ (พรรคกล้าธรรม)
มหาสารคาม เขต 1: นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
มหาสารคาม เขต 2: นายประวัติ ทองสมบูรณ์ (พรรคภูมิใจไทย)
มหาสารคาม เขต 3: นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร (พรรคภูมิใจไทย)
มหาสารคาม เขต 4: นายวิเชียร จงชูวณิชย์ (พรรคภูมิใจไทย)
มหาสารคาม เขต 5: นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ (พรรคเพื่อไทย)
มหาสารคาม เขต 6: นางคมคาย อุดรพิมพ์ (พรรคภูมิใจไทย)
มุกดาหาร เขต 1: นายวิริยะ ทองผา (พรรคภูมิใจไทย)
มุกดาหาร เขต 2: นายเลขาดำไตรสรณคมน์ หนองเรือง (พรรคกล้าธรรม)
แม่ฮ่องสอน เขต 1: นายปกรณ์ จีนาคำ (พรรคกล้าธรรม)
แม่ฮ่องสอน เขต 2: นายสมบัติ ยะสินธุ์ (พรรคภูมิใจไทย)
ยโสธร เขต 1: นางสุภาพร สลับศรี (พรรคภูมิใจไทย)
ยโสธร เขต 2: นายวรายุทธ จงอักษร (พรรคภูมิใจไทย)
ยโสธร เขต 3: นายธนพัฒน์ ศรีชนะ (พรรคภูมิใจไทย)
ยะลา เขต 1: นายสุไลมาน บือแนปีแน (พรรคประชาชาติ)
ยะลา เขต 2: นายซูการ์โน มะทา (พรรคประชาชาติ)
ยะลา เขต 3: นายอับดุลอายี สาแม็ง (พรรคประชาชาติ)
ร้อยเอ็ด เขต 1: นายอนุรักษ์ จุรีมาศ (พรรคภูมิใจไทย)
ร้อยเอ็ด เขต 2: นายเอกรัฐ พลซื่อ (พรรคกล้าธรรม)
ร้อยเอ็ด เขต 3: นางรัชนี พลซื่อ (พรรคกล้าธรรม)
ร้อยเอ็ด เขต 4: นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ (พรรคเพื่อไทย)
ร้อยเอ็ด เขต 5: นางสาวจิราพร สินธุไพร (พรรคเพื่อไทย)
ร้อยเอ็ด เขต 6: นายทองลี มีหินกอง (พรรคเพื่อไทย)
ร้อยเอ็ด เขต 7: นายชัชวาล แพทยาไทย (พรรคไทยสร้างไทย)
ร้อยเอ็ด เขต 8: นางสาวชญาภา สินธุไพร (พรรคเพื่อไทย)
ระนอง เขต 1: นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
ระยอง เขต 1: นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล (พรรคประชาชน)
ระยอง เขต 2: นายกฤช ศิลปชัย (พรรคประชาชน)
ระยอง เขต 3: นายพศิน ปิตุเตชะ (พรรคประชาธิปัตย์)
ระยอง เขต 4: นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ (พรรคภูมิใจไทย)
ระยอง เขต 5: นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ (พรรคประชาชน)
ราชบุรี เขต 1: นางสาวกุลวลี นพอมรบดี (พรรคภูมิใจไทย)
ราชบุรี เขต 2: นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา (พรรคกล้าธรรม)
ราชบุรี เขต 3: นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ (พรรคกล้าธรรม)
ราชบุรี เขต 4: นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (พรรคภูมิใจไทย)
ราชบุรี เขต 5: นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (พรรคภูมิใจไทย)
ลพบุรี เขต 1: นายนรินทร์ คลังผา (พรรคภูมิใจไทย)
ลพบุรี เขต 2: นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (พรรคภูมิใจไทย)
ลพบุรี เขต 3: นางสาวกาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช (พรรคภูมิใจไทย)
ลพบุรี เขต 4: นายวรวงศ์ วรปัญญา (พรรคเพื่อไทย)
ลำปาง เขต 1: นางทิพา ปวีณาเสถียร (พรรคประชาชน)
ลำปาง เขต 2: นายดาชัย เอกปฐพี (พรรคกล้าธรรม)
ลำปาง เขต 3: นายชลธานี เชื้อน้อย (พรรคประชาชน)
ลำปาง เขต 4: นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู (พรรคกล้าธรรม)
ลำพูน เขต 1: นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก (พรรคประชาชน)
ลำพูน เขต 2: นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ (พรรคประชาชน)
เลย เขต 1: นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (พรรคเพื่อไทย)
เลย เขต 2: นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)
เลย เขต 3: นายธนยศ ทิมสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
เลย เขต 4: นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)
ศรีสะเกษ เขต 1: นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 2: นายศุภกิจ สีหาภาค (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 3: นายธนา กิจไพบูลย์ชัย (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 4: นายชิตพล ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 5: นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 6: นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (พรรคเพื่อไทย)
ศรีสะเกษ เขต 7: นางสาววิลดา อินฉัตร (พรรคเพื่อไทย)
ศรีสะเกษ เขต 8: นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ (พรรคภูมิใจไทย)
ศรีสะเกษ เขต 9: นายวิทวัส ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
สกลนคร เขต 1: นายสิรภพ สมผล (พรรคกล้าธรรม)
สกลนคร เขต 2: นายชาตรี หล้าพรหม (พรรคกล้าธรรม)
สกลนคร เขต 3: นางสาวจิรัชยา สัพโส (พรรคเพื่อไทย)
สกลนคร เขต 4: นายพัฒนา สัพโส (พรรคเพื่อไทย)
สกลนคร เขต 5: นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล (พรรคกล้าธรรม)
สกลนคร เขต 6: นายบรม เอ่งฉ้วน (พรรคภูมิใจไทย)
สกลนคร เขต 7: นายอิสรพงษ์ อุประ (พรรคเพื่อไทย)
สงขลา เขต 1: นายสรรเพชญ บุญญามณี (พรรคภูมิใจไทย)
สงขลา เขต 2: นายจูรี นุ่มแก้ว (พรรคประชาธิปัตย์)
สงขลา เขต 3: นายสมยศ พลายด้วง (พรรคภูมิใจไทย)
สงขลา เขต 4: นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว (พรรคกล้าธรรม)
สงขลา เขต 5: นายวงศ์วชร ขาวทอง (พรรคกล้าธรรม)
สงขลา เขต 6: นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สงขลา เขต 7: นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (พรรคภูมิใจไทย)
สงขลา เขต 8: พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ (พรรคกล้าธรรม)
สงขลา เขต 9: นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง (พรรคประชาธิปัตย์)
สตูล เขต 1: นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ (พรรคภูมิใจไทย)
สตูล เขต 2: นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สมุทรปราการ เขต 1: นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 2: นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 3: นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 4: นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 5: นางสาวนิตยา มีศรี (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 6: นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ (พรรคภูมิใจไทย)
สมุทรปราการ เขต 7: นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ (พรรคประชาชน)
สมุทรปราการ เขต 8: นายเทพฤทธิ์ ภาษี (พรรคประชาชน)
สมุทรสงคราม เขต 1: นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย (พรรคประชาชน)
สมุทรสาคร เขต 1: นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม (พรรคประชาชน)
สมุทรสาคร เขต 2: นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สมุทรสาคร เขต 3: นายศิริโรจน์ ธนิกกุล (พรรคประชาชน)
สมุทรสาคร เขต 4: นายปัญญา ชวนบุญ (พรรคภูมิใจไทย)
สระแก้ว เขต 1: นายบดี เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ)
สระแก้ว เขต 2: นางสาวตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ)
สระแก้ว เขต 3: นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ (พรรคกล้าธรรม)
สระบุรี เขต 1: นายขุนทอง แสนวิเศษ (พรรคภูมิใจไทย)
สระบุรี เขต 2: นายอรรถพล วงษ์ประยูร (พรรคภูมิใจไทย)
สระบุรี เขต 3: นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
สระบุรี เขต 4: นายองอาจ วงษ์ประยูร (พรรคกล้าธรรม)
สิงห์บุรี เขต 1: นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุโขทัย เขต 1: นางสาวณัคนางค์ กุลนาถศิริ (พรรคเพื่อไทย)
สุโขทัย เขต 2: นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (พรรคเพื่อไทย)
สุโขทัย เขต 3: นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ (พรรคเพื่อไทย)
สุโขทัย เขต 4: นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุพรรณบุรี เขต 1: นายสรชัด สุจิตต์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุพรรณบุรี เขต 3: นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ (พรรคกล้าธรรม)
สุพรรณบุรี เขต 4: นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (พรรคภูมิใจไทย)
สุพรรณบุรี เขต 5: นายประภัตร โพธสุธน (พรรคภูมิใจไทย)
สุราษฎร์ธานี เขต 1: นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุราษฎร์ธานี เขต 2: นายพิพิธ รัตนรักษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุราษฎร์ธานี เขต 3: นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ (พรรคไทรวมพลัง)
สุราษฎร์ธานี เขต 4: นายสมชาติ ประดิษฐพร (พรรคประชาธิปัตย์)
สุราษฎร์ธานี เขต 5: นายปรเมษฐ์ จินา (พรรคกล้าธรรม)
สุราษฎร์ธานี เขต 6: นายพิชัย ชมภูพล (พรรคภูมิใจไทย)
สุราษฎร์ธานี เขต 7: นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว (พรรคกล้าธรรม)
สุรินทร์ เขต 1: นางสาวเบญญา มุ่งเจริญพร (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 2: นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 3: นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 4: นางสาวสุรีย์ ธัมมาตร (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 5: นายภุชงค์ สุภัควรางกูร (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 6: นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 7: นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
สุรินทร์ เขต 8: นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ (พรรคภูมิใจไทย)
หนองคาย เขต 1: นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ (พรรคพลังประชารัฐ)
หนองคาย เขต 2: นายยุทธนา ศรีตะบุตร (พรรคพลังประชารัฐ)
หนองคาย เขต 3: นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
หนองบัวลำภู เขต 1: นายชยานันท์ เกตุเมฆ (พรรคกล้าธรรม)
หนองบัวลำภู เขต 2: นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา (พรรคเพื่อไทย)
หนองบัวลำภู เขต 3: นายพรณรงค์ นิลนะมะ (พรรคกล้าธรรม)
อ่างทอง เขต 1: นายภราดร ปริศนานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย)
อ่างทอง เขต 2: นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย)
อำนาจเจริญ เขต 1: นางสุขสมรวย วันทนียกุล (พรรคภูมิใจไทย)
อำนาจเจริญ เขต 2: นางญาณีนาถ เข็มนาค (พรรคภูมิใจไทย)
อุดรธานี เขต 1: นายอานันท์ อมรินทร์ (พรรคประชาชน)
อุดรธานี เขต 2: นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร (พรรคเพื่อไทย)
อุดรธานี เขต 3: นายหรั่ง ธุระพล (พรรคภูมิใจไทย)
อุดรธานี เขต 4: นายไตรภพ คำเพชร (พรรคเพื่อไทย)
อุดรธานี เขต 5: นางบัวเงิน รอดขันเมือง (พรรคภูมิใจไทย)
อุดรธานี เขต 6: นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ (พรรคภูมิใจไทย)
อุดรธานี เขต 7: นายสุริยา วงศ์อารีย์ (พรรคประชาชน)
อุดรธานี เขต 8: นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
อุดรธานี เขต 9: นายวัชระพล ขาวขำ (พรรคเพื่อไทย)
อุดรธานี เขต 10: นางเทียบจุฑา ขาวขำ (พรรคเพื่อไทย)
อุตรดิตถ์ เขต 1: นายพิชญุตม์ พอจิต (พรรคภูมิใจไทย)
อุตรดิตถ์ เขต 2: นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ (พรรคโอกาสใหม่)
อุตรดิตถ์ เขต 3: นายรวี เล็กอุทัย (พรรคเพื่อไทย)
อุทัยธานี เขต 1: นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย)
อุทัยธานี เขต 2: นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย)
อุบลราชธานี เขต 1: นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ (พรรคเพื่อไทย)
อุบลราชธานี เขต 2: นายณรงค์ชัย วีระกุล (พรรคไทรวมพลัง)
อุบลราชธานี เขต 3: นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร (พรรคไทรวมพลัง)
อุบลราชธานี เขต 4: นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี (พรรคเพื่อไทย)
อุบลราชธานี เขต 5: นายสุทธิชัย จรูญเนตร (พรรคภูมิใจไทย)
อุบลราชธานี เขต 6: นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย)
อุบลราชธานี เขต 7: นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ (พรรคภูมิใจไทย)
อุบลราชธานี เขต 8: นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย (พรรคภูมิใจไทย)
อุบลราชธานี เขต 9: นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (พรรคไทรวมพลัง)
อุบลราชธานี เขต 10: นายสมศักดิ์ บุญประชม (พรรคไทรวมพลัง)
อุบลราชธานี เขต 11: นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช (พรรคภูมิใจไทย)
สำหรับรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้ง 4 ราย ที่ กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผล ประกอบด้วย
- จังหวัดพะเยา เขต 1 นายอัครา พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม)
- จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
- จังหวัดจันทบุรี เขต 1 นายสุรพล วิรัตน์โยสินทร์ (พรรคภูมิใจไทย)
- จังหวัดจันทบุรี เขต 2 นายคัมภีร์ ชื่นบาน (พรรคภูมิใจไทย)
