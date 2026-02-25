ด่วน! กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้
กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้ ส่วน สส.บัญชีรายชื่อต้องรอนับคะแนนใหม่ในวันที่ 6 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุม กกต. มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ทั้งนี้การประกาศรับรองผลดังกล่าว ไม่ตัดอำนาจ กกต. ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุจริตในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วสามารถรับหนังสือรับรองจาก กกต. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำหรับ 4 เขตที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 4 จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 โดยสาเหตุที่ยังไม่รองรับเนื่องจากอยู่ระหว่างที่ กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนใหม่
ในส่วนของ สส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คนนั้น กกต.จะต้องรอผลการนับคะแนนใหม่ ใน 16 หน่วยเลือกตั้ง 10 จังหวัด ซึ่งจะมีการนับคะแนนใหม่ ในวันที่ 26 ก.พ. และ 1 มี.ค. ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และ 8 จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 8
และ 14 จ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 4 จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 74 จ.ตรัง เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 และ จ.สมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 33
