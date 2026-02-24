ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด
วันที่ 17 มี.ค. 69 ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ปมบัตรเลือกตั้งซ่อน ‘คิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด’ ส่อทำลายความลับประชาชน ‘เรือเอกยงยุทธ’ ลุยฟ้อง ‘ณรงค์ กลั่นวารินทร์’ และพวก ชี้เจตนาพิมพ์รหัสลับบนบัตรลงคะแนน หวังตรวจสอบเสียงประชาชน
สรยุทธ สุทัศนะจินดา รายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า เรือเอกยงยุทธ เสาแก้วสถิต ทนายความ เดินทางไปยังศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขายื่นฟ้อง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยกรรมการ กกต. และเลขาธิการ กกต. รวมทั้งหมด 8 คน
คำฟ้องระบุฐานความผิดสำคัญคือ การเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 รวมทั้งกระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2569 มาตรา 69, พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 149 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
ปมบัตรเลือกตั้งซ่อนรหัสลับ
เรือเอกยงยุทธยื่นฟ้องในฐานะประชาชนชาวไทย เขาระบุว่าจำเลยทั้ง 8 คนมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม แต่กลุ่มจำเลยกลับร่วมกันกระทำผิดกฎหมาย พวกเขาสั่งให้ผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งใส่รหัสลับลงไป โดยบัตร ส.ส. แบบแบ่งเขต (บัตรสีเขียว) มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) พิมพ์อยู่ด้านล่างซ้าย ส่วนบัตร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีชมพู) มีบาร์โค้ด (Barcode) พิมพ์อยู่ด้านล่างสุดของบัตร
โจทก์ชี้ว่าการกระทำนี้มีเจตนาทุจริต จำเลยต้องการใช้รหัสดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนของประชาชน ซึ่งแสดงถึงความไม่โปร่งใสและเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ละเมิดสิทธิ-ผลาญงบประมาณ
เหตุการณ์นี้ปรากฏชัดเจนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เรือเอกยงยุทธเดินทางไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขาสังเกตเห็นรหัสทั้งสองแบบบนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเขาสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
คำฟ้องสรุปว่า การพิมพ์คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดเกิดจากเจตนาร่วมกันของจำเลยทั้ง 8 คน สิ่งนี้สะท้อนเจตนาที่ไม่สุจริต และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตรโดยไม่จำเป็น การกระทำดังกล่าวทำให้โจทก์และประชาชนชาวไทยหลายล้านคนต้องลงคะแนนโดยไม่เป็นความลับ ถือเป็นการละเมิดสิทธิและฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 85
ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลางได้รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลนัดฟังคำสั่งใน “ชั้นตรวจฟ้อง” วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น.
