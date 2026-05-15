ข่าวการเมือง

จับตา! “ชัชชาติ” ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 12:32 น.
70

จับตา ชัชชาติ ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ซึ่งจะส่งผลให้ปลัดกรุงเทพเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เตรียมยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อีกสมัย

ทั้งนี้นายชัชชาติไม่ได้แถลงข่าวความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แต่มอบหมายนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นผู้แถลงแทน ซึ่งผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้สอบถามนายวิศณุ ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ได้มาแถลงข่าวด้วยตนเอง โดยนายวิศณุ ตอบว่า ท่านผู้ว่าฯ มีภารกิจหลายอย่าง

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โพสต์ชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้น คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เช่น การลาออก ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่

ข่าวการเมือง

จับตา! "ชัชชาติ" ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

