ข่าว
เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต ก่อนหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เปิดโพสต์สุดท้าย ลุงเจ้ย ภูเก็ต เข้าวัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ ก่อนหมดสติด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากกรณีการจากไปอย่างกะทันหันของ ลุงเจ้ย ภูเก็ต เซลล์ขายรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ทางทีมข่าวได้ลองตรวจสอบบัญชีโซเชียลของ ลุงเจ้ย พบว่าโพสต์สุดท้ายคือ ช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ค. 69 ลุงเจ้ย ภูเก็ต ได้ไปเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ก่อนที่จะเส้นเลือดในสมองแตกและหมดสติในช่วงสายวันเดียวกัน
กระทั่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ลุงเจ้ย ภูเก็ต ได้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจจากครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้าง รวมถึงแฟนคลับของลุงเจ้ยเป็นอย่างมาก
อ้างอิงจาก : FB ลุงเจ้ย ภูเก็ต
