โป๊ะแตก! โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งรร.เอกชน

โรงเรียนริบมือถือเด็กแลกเงินหมื่น โป๊ะแตก! สช. ตรวจพบ ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ย้ำหากเป็นโรงเรียนเถื่อน เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความคืบหน้ากรณีครูยืดโทรศัพท์มือถือเด็กนักเรียน พร้อมเรียกค่าไถ่ 10,000 บาท ก่อนจะมีการติดต่อคืนโทรศัพท์คืนให้แต่โดยดี โดยทางผู้ปกครองนักเรียนไม่ติดใจเอาความ และเตรียมถอนแจ้งความ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ออกมาอัปเดตกรณีดังกล่าว หลังได้เข้าตรวจสอบทางโรงเรียนแห่งนี้อย่างละเอียด โดยระบุว่า ไม่พบหลักฐานขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. และไม่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสพฐ.
"สช. แจงผลการตรวจสอบ กรณีครูริบมือถือเด็กเรียกเงิน 10,000 บาท พบว่าไม่ใช่ รร.เอกชน สช. พร้อมย้ำ! หากเป็น รร.เถื่อน ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ 17 ปี ถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ ที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความห่วงใยเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบ พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สช. ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ขอย้ำว่า การจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานะของสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน และหากพบสถานศึกษาที่อาจไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 หรือทางอีเมล์ saraban@opec.go.th เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย
ประชาสัมพันธ์ สช.”
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
