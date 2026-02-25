“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง
จากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอความเป็นธรรมให้กับพ่อหนูหน่อยค่ะ ตอนนี้อาการพ่อสาหัสมาก ซี่โครงหัก 12 ซี่ เลือดคลั่งในปอด นอน ICU มาหลายวันแล้ว แล้ววันนี้ พ่อหนูเพิ่งหยุดหายใจพักนึงจนทางโรงพยาบาลปั้มขึ้นมาและต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
เรื่องเกิดจาก พ่อได้ไปเที่ยวร้านแห่งนึง แล้วมีผู้หญิงคนนึงมาทักพ่อของหนู ทักทายด้วยประมาณคนรู้จักกันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ สักพัก ก็มีคนชื่อ เสือ ดุสิต ที่เป็นชื่อที่คนส่วนมากก็รู้จักเขา เป็นคนดังในโซเชี่ยล เขาเดินมาหาพ่อหนูแล้วพูดว่า คนนี้แฟนผม พ่อหนูก็ได้แจ้งไปแล้วว่าไม่มีอะไรรู้จักกันเฉยๆ ในเวลาต่อมา พ่อหนูออกไปดูดบุหรี่ นอกร้าน แล้วโดน เสือ ดุสิต กับลูกน้องเขารุมกระทืบ รวมทั้งหมด 3 คนตามคลิปเลยค่ะ
เขาให้เหตุผลว่า พ่อหนูไปลวนลามแฟนเค้า (จับตูด) เลยไม่พอใจมารุมกระทืบพ่อของหนู ทางร้านไล่ดูกล้องวงจรปิดไม่มีการลวนลาม หรือ จับตูดของแฟนเค้าเลยค่ะ
พ่อหนูก็อายุ 55 ปี แล้วมาโดนกระทำแบบนี้ ไม่รู้ถ้าหายแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม พอกลุ่มเสือดุสิต รุมกระทืบพ่อหนูเสร็จ ยังพูดอีกว่า “นนทบุรี ใครก็ได้ ตำรวจกุไม่กลัวหรอก” มีพยานบุคคลหลายท่านที่ได้ยินคำนี้
หลังจากนั้น เสือ ดุสิต กลับบ้าน ทางเพื่อนๆ ของพ่อจึงกล้าพาพ่ออกไปโรงพยาบาล เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการพูดว่าจะแจ้งความ แต่ทาง เสือ ดุสิต ทำท่าทีในตอนเกิดเรื่องว่าถ้าแจ้งความเดี๋ยวจะกระทืบซ้ำอีกรอบ จึงไม่มีใครกล้าแจ้งความ ณ ตอนนั้น มาถึงโรงพยาบาล ก็จะตี 5 แล้วค่ะ
สรุป ผลใบรับรองแพทย์ ออกมา ซี่โครงหัก 12 ซี่ เลือดคลั่งในปอดและทะลุ และม้ามเสียหาย ไตเสียหาย หนักค่ะ ได้มีการแจ้งความไปแล้ว พ่อหนูเป็นหนักขนาดนี้ ยังไม่มีการดำเนินการใดใดเลยค่ะ หมายจับก็ไม่มี ทั้งๆ ที่หลักฐานแน่นหนาขนาดนี้
หนูขอความเป็นธรรมจากพี่ๆ ทุกในโซลเชี่ยล ช่วยเรียกร้องให้กับทางครอบครัวหนูได้มั้ยคะ ตอนนี้พ่ออาการแย่มาก งานที่ทำก็ชะงักหมดเลยค่ะ หนูเป็นแค่เด็กๆ ธรรมดาคนนึง ไม่มีเส้นมีสาย ไม่รู้จักผู้ใหญ่ ที่จะขอความช่วยเหลือ หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ ฝากๆ พี่ช่วยหนูด้วยนะคะ”
ต่อมา เสือ ดุสิต ได้โพสต์ภาพของลูกสาวผู้บาดเจ็บ พร้อมกับระบุข้อความว่า “ยอมรับผมทำเกินกว่าเหตุ ผมพยายามติดต่อผู้เสียทุกวิถีทางเพื่อจะรับผิดชอบ ผมไปรับหมายมาเรียบร้อย ตำรวจนัดผมอีกทีวันที่ 9 มีนา เพราะความหึงหวงจนทำให้ผมขาดสติ” จากนั้นได้ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่า “ด่าได้เลยคับเต็มที่ และผมก็ไม่ใช่ไอดอลอะไร”
