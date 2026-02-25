ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 17:23 น.
62
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

“ตรีนุช เทียนทอง” รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคม ลุยสิทธิรักษาโรคไตฟรีทุกระยะ ครอบคลุมทั้ง 4 วิธีหลัก เบิกได้สูงสุดหลักแสน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไตในไทยปี 2568 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) มากกว่า 1.12 ล้านคน โดยมีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 8 แสนคน ปัจจุบันมีคนไทยประมาณร้อยละ 17.6 ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในส่วนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ให้นโยบายแก่สำนักงาปนระกันสังคมให้ดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตตามมาตรฐานสากล และต้องไม่ด้อยกว่าสิทธิการรักษาอื่นๆ ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการบำบัดทดแทนไต 4 วิธีหลักทั้ง “ ล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD) – ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) – ปลูกถ่ายไต และการดูแลแบบประคับประคอง

รมว.แรงงาน กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคไตสำหรับผู้ประกันตน ครอบคลุมผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาโรคไตทุกระยะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในส่วนของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ่ายสิทธิประโยชน์ในอัตรา ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ หรือเดือนละ 18,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และครอบคลุมค่าเตรียมหลอดเลือด รวมถึงเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนด โดยไม่จำกัดระยะเวลา

ส่วนการล้างช่องท้องแบบถาวร ได้รับสิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และค่าวางท่อ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ภายในระยะเวลา 2 ปี หากมีความจำเป็นต้องวางท่อซ้ำภายใน 2 ปี สามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ ไม่เกิน 10,000 บาท

นางสาวตรีนุช กล่าวอีกว่า หากผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ที่ต้องทำการการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ จะได้รับสิทธิไม่เกิน 32,700 บาทต่อเดือนพร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) หากถึงขั้นต้องมีการการปลูกถ่ายไต สิทธิประโยชน์จะครอบคลุมตั้งแต่การรักษาก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต โดยสิทธิการปลูกถ่ายไตมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์เหมาจ่ายสูงสุดถึง 292,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง &quot;เปปไทด์&quot; ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า สุขภาพและการแพทย์

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 25 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันพุธย้อนหลัง 20 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 17:23 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง &quot;เปปไทด์&quot; ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม

ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม?

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาว 25 ก.พ. 69

หวยลาววันนี้ 25 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันพุธย้อนหลัง 20 งวด

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button