ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก
“ตรีนุช เทียนทอง” รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคม ลุยสิทธิรักษาโรคไตฟรีทุกระยะ ครอบคลุมทั้ง 4 วิธีหลัก เบิกได้สูงสุดหลักแสน
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไตในไทยปี 2568 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) มากกว่า 1.12 ล้านคน โดยมีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 8 แสนคน ปัจจุบันมีคนไทยประมาณร้อยละ 17.6 ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในส่วนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ให้นโยบายแก่สำนักงาปนระกันสังคมให้ดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตตามมาตรฐานสากล และต้องไม่ด้อยกว่าสิทธิการรักษาอื่นๆ ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการบำบัดทดแทนไต 4 วิธีหลักทั้ง “ ล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD) – ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) – ปลูกถ่ายไต และการดูแลแบบประคับประคอง
รมว.แรงงาน กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคไตสำหรับผู้ประกันตน ครอบคลุมผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาโรคไตทุกระยะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในส่วนของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ่ายสิทธิประโยชน์ในอัตรา ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ หรือเดือนละ 18,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และครอบคลุมค่าเตรียมหลอดเลือด รวมถึงเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนด โดยไม่จำกัดระยะเวลา
ส่วนการล้างช่องท้องแบบถาวร ได้รับสิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และค่าวางท่อ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ภายในระยะเวลา 2 ปี หากมีความจำเป็นต้องวางท่อซ้ำภายใน 2 ปี สามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ ไม่เกิน 10,000 บาท
นางสาวตรีนุช กล่าวอีกว่า หากผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ที่ต้องทำการการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ จะได้รับสิทธิไม่เกิน 32,700 บาทต่อเดือนพร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) หากถึงขั้นต้องมีการการปลูกถ่ายไต สิทธิประโยชน์จะครอบคลุมตั้งแต่การรักษาก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต โดยสิทธิการปลูกถ่ายไตมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์เหมาจ่ายสูงสุดถึง 292,000 บาท
