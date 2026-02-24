การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 15:54 น.
เปิดเซฟ ทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. อู้ฟู่ 55 ล้าน สามีจัดเต็มพอร์ช-เบนซ์-ทองคำแท่ง ล่าสุด เตรียมลงสมัคร ผู้ว่า กทม.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ภาพรวมทรัพย์สินและหนี้สิน รวมคู่สมรส

  • ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น: 55,264,555 บาท

  • หนี้สินรวมทั้งสิ้น: 3,772,602 บาท

เจาะกระเป๋า มัลลิกา ทรัพย์สิน 37.6 ล้านบาท

  • ที่ดิน 2 แปลง: มูลค่า 31,000,000 บาท (ตั้งอยู่ใน กทม. และ อ.เมือง จ.พะเยา)

  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: มูลค่า 5,500,000 บาท (มีทาวน์เฮาส์ 1 หลังในเขตลาดพร้าว และบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ จ.พะเยา)

  • ทรัพย์สินอื่น: มูลค่า 865,000 บาท (ป้ายทะเบียนรถประมูล และอาวุธปืน 2 กระบอก)

  • สภาพคล่องทางการเงิน: มีเงินสด 200,000 บาท และเงินฝาก 4 บัญชี รวม 102,643 บาท

  • หนี้สิน: 3,137,007 บาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน และมีเงินเบิกเกินบัญชีเล็กน้อย)

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

เจาะกระเป๋าสามี นายณัฐพล มหาสุข ทรัพย์สิน 17.5 ล้านบาท

  • ยานพาหนะ: มูลค่า 8,195,000 บาท (มีรถยนต์ถึง 5 คัน นำทัพโดยแบรนด์หรูอย่าง Porsche และ Benz รวมถึง Honda และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน)

  • ทรัพย์สินอื่น: มูลค่า 6,123,000 บาท (ไฮไลต์คือ กำไลข้อมือทองคำหนัก 15 บาท และ 10 บาท, อาวุธปืน 6 กระบอก และพระเครื่อง)

  • เงินลงทุน 2 รายการ: มูลค่า 1,800,000 บาท (บริษัท แนชคอร์เปอเรชัน จำกัด และ บริษัท ฮาล์ฟซันเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด)

  • เงินให้กู้ยืม: 600,000 บาท (ระบุชื่อผู้กู้คือ นายชินชนะ หฤทัย)

  • สภาพคล่องทางการเงิน: มีเงินสด 200,000 บาท และเงินฝาก 4 บัญชี รวม 678,911 บาท

  • หนี้สิน: 635,594 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมด)

ส่องรายได้และรายจ่ายต่อปี

บุคคล รายได้ต่อปีที่แจ้งไว้ รายจ่ายต่อปีที่แจ้งไว้
นางมัลลิกา 1,362,720 บาท (จากเงินเดือน) 6,400,000 บาท
นายณัฐพล 2,350,000 บาท (เงินเดือน, ดอกเบี้ย, ปันผล, ขายทรัพย์สิน) 1,250,000 บาท

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

ประวัติ สุดว้าว “มัลลิกา มหาสุข” อดีตคนข่าวจอแก้ว เส้นทางการเมืองสุดผาดโผน

  • มัลลิกา เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เป็นสาวเหนือจากอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสายเลือด “ไทลื้อ” สไลล์สาวเมืองเหนือแท้ๆ จากฝั่งคุณตาคุณยายและคุณแม่

  • โปรไฟล์การศึกษา จบปริญญาตรีจาก ม.รามคำแหง ก่อนจะคว้าทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก (สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) จาก ม.รังสิต

  • เห็นมาดนักการเมืองแบบนี้ ติ่ง มัลลิกาเคยเป็นถึง นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และยังเป็นนักกีฬายิงปืนสมัครเล่นของชมรมยิงปืนรบพิเศษอีกด้วย! เรียกว่าครบเครื่องทั้งบู๊และบุ๋นจริงๆ

วิวาห์พระราชทาน ตำนานรัก “มหาสุข”

ด้านชีวิตคู่ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงาม มัลลิกาได้เข้าพิธีสมรสกับ นายณัฐพล มหาสุข ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานและจดทะเบียนสมรสให้ ณ วังสวนจิตรลดา ซึ่งปัจจุบัน มัลลิกาได้นำนามสกุลเดิมมาใช้เป็นชื่อกลาง กลายเป็น “มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข” อย่างเป็นทางการ

ทิ้งไมค์คนข่าว สู่สมรภูมิการเมือง

ดาวเด่นไอทีวี แจ้งเกิดจากการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวช่อง ITV ที่โด่งดังในยุคนั้น ก่อนจะตัดสินใจทิ้งหน้าจอเพื่อก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว

มัลลิกา ลงสมัคร สส. จังหวัดพะเยาบ้านเกิดถึง 3 ครั้ง (ปี 2548 สังกัดพรรคมหาชน, ปี 2550 และ 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์) แม้จะไม่เคยชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ แต่ก็สั่งสมประสบการณ์ทำงานเบื้องหลัง เป็นผู้ช่วยและเลขานุการให้รัฐมนตรีหลายกระทรวง (เช่น กระทรวงวัฒนธรรม, ICT) ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวด้านความงามและบริหารศูนย์การค้า

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

ก้าวขึ้นเป็น สส. จุดหักมุมช็อกวงการ

ในการเลือกตั้งปี 2562 มัลลิกาลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 30 ของพรรคประชาธิปัตย์ แม้ตอนแรกจะไม่ได้เข้าสภาฯ และรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ แทน แต่ในที่สุดปี 2565 เธอก็ได้ขยับขึ้นมาเป็น สส. เต็มตัว แทนนายไชยยศ จิรเมธากร ที่ลาออกไป

ในการเลือกตั้งปี 2566 มัลลิกาอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 19 แต่พรรคได้เก้าอี้เพียง 3 ที่นั่ง ทำให้พลาดตำแหน่งไป

บิ๊กเซอร์ไพรส์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มัลลิกาตัดสินใจทิ้งทวน ยื่นใบลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่สังกัดมาอย่างยาวนาน

ปี 2569 ประกาศก้าวใหม่ที่ทำเอาหลายคนต้องจับตามอง นั่นคือการ ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกลยุทธ์เชิงลึกที่ระบุว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้ง สนับสนุนให้ “ผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน” ได้ดำรงตำแหน่งต่อไป

