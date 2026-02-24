เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

เปิดเซฟ ทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. อู้ฟู่ 55 ล้าน สามีจัดเต็มพอร์ช-เบนซ์-ทองคำแท่ง ล่าสุด เตรียมลงสมัคร ผู้ว่า กทม.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
ภาพรวมทรัพย์สินและหนี้สิน รวมคู่สมรส
-
ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น: 55,264,555 บาท
-
หนี้สินรวมทั้งสิ้น: 3,772,602 บาท
เจาะกระเป๋า มัลลิกา ทรัพย์สิน 37.6 ล้านบาท
-
ที่ดิน 2 แปลง: มูลค่า 31,000,000 บาท (ตั้งอยู่ใน กทม. และ อ.เมือง จ.พะเยา)
-
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: มูลค่า 5,500,000 บาท (มีทาวน์เฮาส์ 1 หลังในเขตลาดพร้าว และบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ จ.พะเยา)
-
ทรัพย์สินอื่น: มูลค่า 865,000 บาท (ป้ายทะเบียนรถประมูล และอาวุธปืน 2 กระบอก)
-
สภาพคล่องทางการเงิน: มีเงินสด 200,000 บาท และเงินฝาก 4 บัญชี รวม 102,643 บาท
-
หนี้สิน: 3,137,007 บาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน และมีเงินเบิกเกินบัญชีเล็กน้อย)
เจาะกระเป๋าสามี นายณัฐพล มหาสุข ทรัพย์สิน 17.5 ล้านบาท
-
ยานพาหนะ: มูลค่า 8,195,000 บาท (มีรถยนต์ถึง 5 คัน นำทัพโดยแบรนด์หรูอย่าง Porsche และ Benz รวมถึง Honda และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน)
-
ทรัพย์สินอื่น: มูลค่า 6,123,000 บาท (ไฮไลต์คือ กำไลข้อมือทองคำหนัก 15 บาท และ 10 บาท, อาวุธปืน 6 กระบอก และพระเครื่อง)
-
เงินลงทุน 2 รายการ: มูลค่า 1,800,000 บาท (บริษัท แนชคอร์เปอเรชัน จำกัด และ บริษัท ฮาล์ฟซันเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด)
-
เงินให้กู้ยืม: 600,000 บาท (ระบุชื่อผู้กู้คือ นายชินชนะ หฤทัย)
-
สภาพคล่องทางการเงิน: มีเงินสด 200,000 บาท และเงินฝาก 4 บัญชี รวม 678,911 บาท
-
หนี้สิน: 635,594 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมด)
ส่องรายได้และรายจ่ายต่อปี
