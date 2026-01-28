ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”
ลือสะพัด! “มัลลิกา” เผย “เฉินจื้อ” รับสารภาพเป็นแค่นอมินี ซัดทอด “ไอ้วุ้นเส้น” ตัวการใหญ่บงการแลกสัญชาติไทย โยงคนในคลองเปรม
ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก โดยกล่าวว่า “ข่าวฉันที่ประเทศไชน่า (จีน) ระบุมาบอกว่า ตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์ที่โดนปราบอยู่ที่ประเทศกัมพูชา ล่าสุดจะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว เพราะว่าตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์ที่มาจากชาติต่างๆ เขากลับบ้านหมดแล้ว เหลือแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นประเทศไทยยังไม่กลับมา
ประกาศอีกครั้งนึง ล่าสุด เฉินจื้อ แฉและก็สารภาพหมดแล้ว มันบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ลูกจ้าง และตัวจริงที่เป็นคนจ้างวานมันก็คือไอ้วุ้นเส้น และคนที่อยู่ในคลองเปรมเขาว่ากันมาแบบนี้ ฉันประกาศให้เธอทราบแค่นี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตาม แต่ที่อยากจะรู้ข่าวว่า เฉินจื้อ เป็นยังไงชะตาไม่น่าจะรอด แต่คิดว่า เฉินจื้อ ยังอายุยาวอยู่เพราะว่ามันยังแฉไม่หมด”
นอกจากนี้ยังเผยว่า “มันเปิดปากที่ประเทศจีนแล้วว่า เขาเป็นเพียงแค่ลูกจ้างของไอ้วุ้นเส้น เป็นนอมินีของวุ้นเส้น เพื่อให้ได้สัญชาติจากไอ้วุ้นเส้น และเขาก็พยายามต่อคอนเนกชันมาที่ประเทศไทย โดยผ่านคลองเปรมแล้วคลองเปรมก็เป็นเจ้านายคนที่ 2 ของเขา
แล้วคลองเปรมก็เป็นบุคคลผู้ซึ่งเจ้านายที่แท้จริงคือไอ้วุ้นเส้นเป็นคนแนะนำให้รู้จัก แล้วเขาก็กำลังจะได้สัญชาติที่ประเทศไทยแลนด์อยู่แล้วเชียว แต่ปรากฏว่า ก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทหารรู้เท่าทันซะก่อน ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตะลั่งบั้งตะลั่งบั้ง เฉินจื้อ ได้สารภาพในศาลของประเทศจีน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน
- เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร
- รวบ “เฉิน จื้อ” ผู้ต้องหาคดีสแกมเมอร์รายใหญ่ พร้อมยึดสัญชาติเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: