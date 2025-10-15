ข่าว

ประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีตผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 14:31 น.
3,950
ชวนอ่านประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่
ภาพจาก : @MallikaBoon

ชวนอ่านประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

หลังจากที่ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ป.ช.ป.) ได้ออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าเธอจะลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ พร้อมกับบอกในการประชุมใหญ่วิชามัญประจำปีพรรคประชาธิปัตย์อีกว่า สิ่งที่เธอตัดสินใจถือเป็นปรากฎการณ์ที่จะทำให้เห็นว่าเสรีภาพประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแสดงเจตจำนงของพรรคที่มีรากเง้าและดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Thaiger จึงถือโอกาสพาทุกท่าน ไปเจาะลึกประวัติของคุณมัลลิกาและผลงานในอดีตที่ผ่านมา บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะคุณมัลลิกาเคยเป็น อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง ITV สื่อเสรีในยุคก่อน พร้อมด้วยดีกรีสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549 ฉะนั้นใครพร้อมแล้วไปรู้จักกับคุณมัลลิกา ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ กันได้เลย

ประวัติ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ชื่อเล่น ติ่ง หรือชื่อที่เพื่อน ๆ ในวงการสื่อเรียกว่า ‘มอลลี่’ เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีเชื้อสายไทลื้อจากผู้เป็นตาและยาย

ด้านการศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และจบการศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณมัลลิกา เป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และเป็นนักกีฬายิงปืนสมัครเล่นของชมรมยิงปืนรบพิเศษ รวมถึงจบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหานคร 3 กับ นมธ.9 หรือหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

สำหรับเส้นทางการทำงาน คุณมัลลิกา เป็นที่รู้จักจากการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวทางช่อง ITV รายการร่วมมือร่วมใจ รายการสน.ไอทีวี ซึ่งเป็นแนวรายการชาวบ้านร้องทุกข์ ก่อนจะลาออกและลงสมัครในการเลือกตั้งปี 2548 สังกัดพรรคมหาชน จากนั้นในปี 2550 เธอได้เข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเป็นหนึ่งในส.ส. และการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยทั้งหมดเป็นการลงสมัคร ส.ส. ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา แต่ไม่เคยได้รับการเลือกตั้ง

มัลลิกา เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติปี พ.ศ.2549 หลังการรัฐประหารในกลางปีเดียวกัน และเป็นผู้ช่วย เลขานุการ รัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ล่าสุด ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวผลิตภัณฑ์ด้านความงามและเป็นประธานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า เป็นต้น

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เธอลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 30 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ต่อมา เธอได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จนเมื่อ พ.ศ.2565 เมื่อไชยยศ จิรเมธากร ได้ขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ ทำให้มัลลิกาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคุณไชยยศ ซึ่งคุณมัลลิกาได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 คุณมัลลิกาได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ในลำดับที่ 19

ด้านชีวิตส่วนตัว คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล ได้สมรสกับ นายณัฐพล มหาสุข ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่คู่บ่าวสาว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พร้อมการจดทะเบียนสมรส ณ วังสวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พร้อมการจดทะเบียนสมรส ณ วังสวนจิตรลดา

ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีตามที่ได้จดทะเบียน และนำนามสกุลเดิมจดทะเบียนเป็นชื่อกลาง จึงมีชื่อตามบัตรประชาชนใหม่ว่า นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

คุณมัลลิกา ประวัติ
ภาพจาก Twitter : MallikaBoon

ล่าสุด ในรายการ โหนกระแสวันนี้ (15 ต.ค. 68) ซึ่งนำเสนอประเด็นร้อนกรณี กัน จอมพลัง เปิดเสียงผีที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้มีการเชิญคู่ขัดแย้งอย่าง กัน จอมพลัง และนักสิทธิมนุษยชน ดร.อังคณา นีละไพจิตร มาเผชิญหน้ากัน โดยมี ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นอีกหนึ่งในแขกรับเชิญคนสำคัญที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้วย

ดร. มัลลิกา โผล่โหนกระแสวันนี้
ภาพจาก : โหนกระแส งานเข้ากันจอมพลัง!!! นักสิทธิฯตำหนิไม่เหมาะสม ปมเปิดเสียงผีกดดันกัมพูชา
ประวัติ มัลลิกา มหาสุข
ภาพจาก Twitter : MallikaBoon
ประวัติ มัลลิกา ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก Twitter : MallikaBoon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

7 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

32 นาที ที่แล้ว
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี ข่าวอาชญากรรม

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง

55 นาที ที่แล้ว
&quot;วรา&quot; อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ &quot;อังคณา&quot; ออกรายการ ข่าว

“วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเสียหลาน 8 ขวบ ข่าว

ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; สวน &quot;อังคณา&quot; ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ข่าว

“กัน จอมพลัง” ฟาด “อังคณา” ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จบดราม่า 6 ปี ศาลจีนตัดสินให้สาวจีนหย่าขาดกับสามี หลังถูกผลักตกหน้าผาในไทย หวังฮุบมรดก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี ข่าว

ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตเกาหลี โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำปกป้อง ปชช.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนอ่านประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ข่าว

ประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีตผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดก่อนได้เปรียบ(มั้ง) เพจ “ลิเวอร์พูล” โพสต์รูปถล่มแมนยู 7-0 ก่อนศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปชป. เคาะ 18 ต.ค. เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ลั่นไม่ใช่ละครการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว บันเทิง

ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการคนละครึ่ง ลงทะเบียนวันแรกเป็นไง เศรษฐกิจ

“ลงทะเบียนคนละครึ่ง” วันแรกคึกคัก! คาดเงินสะพัด 88000 ล้าน อัปเดตประชาชนทั่วไปเปิดลงวันไหน ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปทุกประเด็นร้อน กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมปฏิบัติการเปิดเสียงผี-เสียงเครื่องบิน ที่ชายแดนสระแก้ว สู่เวทีโลกเมื่อกัมพูชาร้อง UN และข้อถกเถียงทางกฎหมาย สงครามจิตวิทยา หรือ การทรมาน ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมเปิดเสียงผีชายแดน ก่อนดูโหนกระแสวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่มะกันวิปริต โดน 41 กระทง บังคับลูกวัย 11 ปี ถ่ายคลิปอนาจารร่วมกับสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกลาโหม ถาม กัมพูชา พร้อมแค่ไหน หลังกดดันเปิดด่าน 20 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย ข่าว

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 14:31 น.
3,950
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button