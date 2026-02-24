สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่
เลนี่ โยโร่ ปราการหลังดาวรุ่งค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลา 6 เดือน หลังกล้องจับภาพขณะซิ่งรถหรูความเร็วสูงกว่า 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ผ่านเขตชุมชนและโรงเรียนซึ่งจำกัดความเร็วเพียง 30 ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้น
แฟนบอล “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องกุมขมับเมื่อ เลนี่ โยโร่ (Leny Yoro) เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศส วัย 20 ปี ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การขับขี่ หลังจากรถยนต์ปอร์เช่ คาเยนน์ จีทีเอส (Porsche Cayenne GTS) มูลค่า 170,000 ปอนด์ (ประมาณ 6.9 ล้านบาท) ของเขาถูกบันทึกภาพได้ว่าใช้ความเร็วเกินกำหนดอย่างน่าเกรงขามเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา
เอกสารจากศาลระบุว่า ดาวเตะรายนี้ขับรถด้วยความเร็วถึง 72 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 115 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ในย่านวิทิงตัน ชานเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นเขตที่จำกัดความเร็วไว้เพียง 30 ไมล์ต่อชั่วโมง เนื่องจากมีทั้งบ้านพักอาศัยและโรงเรียนตั้งอยู่โดยรอบ
รายงานของเดอะซันระบุ ในระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงครูว์ ทนายความของโยโร่ได้ยื่นคำร้องขอโทษต่อศาลแทนนักเตะ โดยให้เหตุผลว่าในขณะเกิดเหตุ นักเตะดาวดังกำลังรีบขับรถไปส่งเพื่อนที่สถานีรถไฟและอ้างว่า ในช่วงเวลานั้นถนนค่อนข้างว่างและไม่มีการจราจรติดขัด
ลิซ่า เนวิตต์ ทนายความส่วนตัวของเขาเปิดเผยว่า โยโร่ยอมรับผิดแต่โดยดีและไม่ได้เรียกร้องเพื่อขอคัดค้านการถูกสั่งห้ามขับรถแต่อย่างใด
“ลูกความของฉันต้องการใช้โอกาสนี้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขารู้สึกเสียใจและยอมรับว่าการใช้ความเร็วในระดับนั้น ศาลมีสิทธิ์ที่จะตัดสินแบนการขับขี่มากกว่าแค่การตัดแต้มใบขับขี่” ทนายความระบุ
ศาลมีคำสั่งตัดสินให้ เลนี่ โยโร่ ถูกแบนจากการขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งสั่งปรับเงินจำนวน 666 ปอนด์ (ประมาณ 27,000 บาท) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมเยียวยาเหยื่อรวมเป็นเงินอีกเกือบ 400 ปอนด์ สำหรับแนวรับเลือดน้ำหอมนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้ขับขี่กว่า 7,000 ราย ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วอังกฤษและเวลส์ ซึ่งมีผู้ขับขี่ถูกสั่งแบนรวมถึง 115 รายเลยทีเดียว
แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าจุดที่ขับเร็วนั้นเป็นถนนกว้างและดูเหมือนจะไม่มีคนเดินถนนที่เป็นอันตราย แต่ศาลยังคงยืนยันบทลงโทษเพื่อเป็นบรรทัดฐานความปลอดภัยในเขตชุมชน.
