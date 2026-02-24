ข่าวการเมือง
รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ
พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ทักษิณ ชินวัตร จะครบกำหนดพักโทษ ในเดือน พ.ค. 69 นี้ ยืนยันสามารถยื่นได้ตามปกติ
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการครบกำหนดพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะครบกำหนดเมื่อใดว่า สามารถยื่นได้ตามปกติ
ซึ่งตนมีการสอบถามคณะกรรมการ ตั้งแต่เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยกำหนดของนายทักษิณ ที่จะพักโทษคือ เดือน พ.ค. 69 และเป็นไปตามระเบียบที่ถูกคุมขัง 2 ใน 3 ก็สามารถพักโทษได้
