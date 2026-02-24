ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด
ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ชายคนดังกล่าวกำลังสมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด และเต็มไปด้วนขนกวาง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว WTRF รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนาย อัลเลน ออสบอร์น ชายวัย 32 ปี หลังจากที่มีประชาชนแจ้งว่าพบชายคนดังกล่าวกำลังสมสู่กับศพกวาง
โดยผู้แจ้งได้อธิบายรูปพรรณสัณฐานของชายผู้ก่อเหตุ และเมื่อตำรวจไปถึงก็พบกับนายออสบอร์น ซึ่งตรงกับที่ประชาชนได้แจ้งเอาไว้ โดยอ้างอิงจากตำรวจระบุว่าพวกเขาพบนายออสบอร์นในสภาพถกกางเกงลง และเสื้อผ้าเปื้อนเลือด รวมถึงขนของกวาง
ตำรวจจึงเข้าจับกุมพร้อมตั้งข้อหากระทำอาชญากรรมทางเพศกับสัตว์ และส่งคุมตัวที่สถานกักกัง ขณะนี้มีรายงานว่าตำรวจตั้งเงินประกันไว้ที่ 150,000 บาท (5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งนี้ไม่มีรายงานเพิ่มเติมถึงมูลเหตุจูงใจ หรือนายออสบอร์นได้รับการประกันตัวแล้วหรือไม่
