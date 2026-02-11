แฟนบอลผีแดงใจสลาย อดตัดผม หลัง “แมนยู” เสมอ ไม่ชนะ 5 เกมรวด
แฟรงค์ อิเล็ตต์ แฟนบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อดตัดผม หลัง ผีแดง ทำได้แค่เสมอกับ เวสต์แฮม ยังไม่สามารถเก็บชัย 5 เกมติด
สำหรับแฟนฟุตบอลคงรู้จักกันดีกับ แฟรงค์ อิเล็ตต์ แฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ทำชาเลนจ์ว่าเขาจะไม่ตัดผมจนกว่าทีมปีศาจแดงจะชนะ 5 เกมติด โดยเขาเริ่มต้นชาเลนจ์ดังกล่าวตั้งแต่ ตุลาคม 2567 และยังไม่ได้ตัดผมยาวต่อเนื่องมานานกว่า 494 วัน
ซึงโอกาสที่เขาจะยุติชาเลนจ์นี้ก็มาถึงหลังจากที่พลพรรคปีศาจแดง เก็บชัยชนะ 4 เกมรวด เหนือ อาร์เซน่อล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ฟูแล่ม และ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ และถือเป็นครั้งแรกนับจากที่เขาทำชาเลนจ์นี้ และเข้าใกล้ชัยชนะ 5 เกมติดมากที่สุด
อย่างไรก็ตามผลบอลช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไล่ตีเสมอ เวสต์แฮม ได้สำเร็จในนาทีที่ 90+6 ทำให้ผีแดงรอดความพ่ายแพ้ไปได้ อย่างไรก็ตามจากผลเสมอแปลว่านายอิเล็ตต์ยังไม่สามารถตัดผมได้ และภารกิจเก็บชัย 5 เกมรวดยังต้องดำเนินต่อไป ทั้งนี้ผลการแข่งขันทำให้ แมนยูฯ ยังอยู่อันดับ 4 เนื่องจากทีมคู่แข่งอย่างเชลซี ถูกไล่ตีเสมอจากลีดส์ แม้นำไปก่อน 2-0
ทั้งนี้นายอิเล็ตต์ วัย 29 ปี เคยออกมากล่าวว่า เขาไม่ได้เงินล้านจากไวรัลในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีโฆษณาเข้ามาก็ตาม แต่ที่เขาเริ่มต้นทำภารกิจดังกล่าวไม่ได้เพื่อเงิน พร้อมกล่าวด้วยว่าทุกวันนี้ผมของเขายาวกว่า 25 เซนติเมตร และบดบังสายตาของเขา ทำให้เขามองเห็นไม่ชัด ซึ่งเขาวางแผนว่าหากเขาได้ตัดผม เขาจะบริจาคเส้นผมไปทำวิคให้กับเด็กที่สูญเสียเส้นผมจากอาการป่วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง “แมนยู-ลิเวอร์พูล” เล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลก
- เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย
- ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: