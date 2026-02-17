มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ
อนาคต แรชฟอร์ด ในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด อาจไม่จบลงง่ายๆ เมื่อวงในเผยการก้าวเข้ามาของไมเคิล คาร์ริค อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กองหน้าความเร็วสูงรายนี้ตัดสินใจหวนกลับมาสวมยูนิฟอร์ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกครั้ง
ร็อด ธอร์นลีย์ อดีตแพทย์ประจำสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจผ่านพอดแคสต์เดอะ บัสบี้ เวย์ (The Busby Way) เกี่ยวกับสถานการณ์ของ มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าวัย 28 ปี ที่ปัจจุบันกำลังค้าแข้งกับ บาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งศึก ลาลีกา สเปน ด้วยสัญญายืมตัว
แม้ทัพ “เจ้าบุญทุ่ม” จะมีออปชั่นซื้อขาดในช่วงหน้าร้อนนี้และเริ่มเปิดฉากเจรจากับทางยูไนเต็ดไปบ้างแล้ว แต่ธอร์นลีย์เชื่อว่า ทุกอย่างยังไม่สายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงภายในแคมป์ปีศาจแดง หลังจาก รูเบน อโมริม ถูกปลดและได้ ไมเคิล คาร์ริค เข้ามาขัดตาทัพจนจบฤดูกาล
ธอร์นลีย์เล่าถึงเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงของแรชฟอร์ดก่อนจะย้ายออกไปว่า ผมเห็นเด็กหนุ่มที่เคยมีความสุขกลายเป็นคนละคน เขาเดินเหม่อลอยอยู่ในคลับเหมือนคนอมทุกข์ ซึ่งพฤติกรรมนี้มันส่งผลไปถึงฟอร์มในสนามที่ดูเฉื่อยชาจนแฟนบอลสัมผัสได้
เขายังกล่าวเสริมถึงอิทธิพลของกุนซือชั่วคราวคนปัจจุบันว่า “ผมเชื่อจริงๆ ว่าคาร์ริคจะดึงเขากลับมาได้ เพราะนี่คือสโมสรของเขา แรชฟอร์ดยังมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม ซึ่งเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นที่สเปน แต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือความสม่ำเสมอและความกระหายในการเล่น ซึ่งคาร์ริคกำลังสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับนักเตะในทีมตอนนี้”
สำหรับผลงานของแรชฟอร์ดกับบาร์เซโลน่าในฤดูกาลนี้ถือว่าไม่ธรรมดา โดยยิงไปแล้ว 10 ประตู และทำอีก 13 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 34 นัดในทุกรายการ ขณะที่ ไมเคิล คาร์ริค เองก็กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับยูไนเต็ดด้วยสถิติไร้พ่าย 5 นัดติดต่อกัน (ชนะ 4 เสมอ 1).
