ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 13:49 น.
85
ภาพ @AP

อนาคต แรชฟอร์ด ในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด อาจไม่จบลงง่ายๆ เมื่อวงในเผยการก้าวเข้ามาของไมเคิล คาร์ริค อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กองหน้าความเร็วสูงรายนี้ตัดสินใจหวนกลับมาสวมยูนิฟอร์ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกครั้ง

ร็อด ธอร์นลีย์ อดีตแพทย์ประจำสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจผ่านพอดแคสต์เดอะ บัสบี้ เวย์ (The Busby Way) เกี่ยวกับสถานการณ์ของ มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าวัย 28 ปี ที่ปัจจุบันกำลังค้าแข้งกับ บาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งศึก ลาลีกา สเปน ด้วยสัญญายืมตัว

แม้ทัพ “เจ้าบุญทุ่ม” จะมีออปชั่นซื้อขาดในช่วงหน้าร้อนนี้และเริ่มเปิดฉากเจรจากับทางยูไนเต็ดไปบ้างแล้ว แต่ธอร์นลีย์เชื่อว่า ทุกอย่างยังไม่สายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงภายในแคมป์ปีศาจแดง หลังจาก รูเบน อโมริม ถูกปลดและได้ ไมเคิล คาร์ริค เข้ามาขัดตาทัพจนจบฤดูกาล

ธอร์นลีย์เล่าถึงเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงของแรชฟอร์ดก่อนจะย้ายออกไปว่า ผมเห็นเด็กหนุ่มที่เคยมีความสุขกลายเป็นคนละคน เขาเดินเหม่อลอยอยู่ในคลับเหมือนคนอมทุกข์ ซึ่งพฤติกรรมนี้มันส่งผลไปถึงฟอร์มในสนามที่ดูเฉื่อยชาจนแฟนบอลสัมผัสได้

มาเตอู โมเรย์ (ซ้าย) ของมายอร์กา เคลียร์บอลที่มาร์คัส แรชฟอร์ด ของบาร์เซโลนาพยายามแย่งบอล ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีกา สเปน ระหว่างบาร์เซโลนาและมายอร์กา ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2026 (ภาพโดย AP Photo/Joan Monfort)
มาเตอู โมเรย์ (ซ้าย) ของมายอร์กา เคลียร์บอล ขณะที่ แรชฟอร์ด พยายามปะทะในการแข่งขันฟุตบอลลาลีกา สเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.พ.2026 (ภาพโดย AP Photo/Joan Monfort)

เขายังกล่าวเสริมถึงอิทธิพลของกุนซือชั่วคราวคนปัจจุบันว่า “ผมเชื่อจริงๆ ว่าคาร์ริคจะดึงเขากลับมาได้ เพราะนี่คือสโมสรของเขา แรชฟอร์ดยังมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม ซึ่งเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นที่สเปน แต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือความสม่ำเสมอและความกระหายในการเล่น ซึ่งคาร์ริคกำลังสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับนักเตะในทีมตอนนี้”

สำหรับผลงานของแรชฟอร์ดกับบาร์เซโลน่าในฤดูกาลนี้ถือว่าไม่ธรรมดา โดยยิงไปแล้ว 10 ประตู และทำอีก 13 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 34 นัดในทุกรายการ ขณะที่ ไมเคิล คาร์ริค เองก็กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับยูไนเต็ดด้วยสถิติไร้พ่าย 5 นัดติดต่อกัน (ชนะ 4 เสมอ 1).

มาร์คัส แรชฟอร์ด อาจกลับมายังโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกครั้ง เมื่อแคร์ริคเข้ามารับหน้าที่คุมทีม
(AP Photo/Joan Monfort)
เจาะลึกปัญหาของแรชฟอร์ดกับแมนยู และความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากบาร์เซโลนา
(AP Photo/Joan Monfort)
การกลับลำอย่างน่าตกใจของแรชฟอร์ดกับแมนยู คาร์ริคคือผู้กุมกุญแจสำคัญ
(AP Photo/Manu Fernandez)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

20 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

38 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 13:49 น.
85
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button