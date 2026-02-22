เจ้าพ่อโวหาร อภิสิทธิ์ ฉะ “กกต.” ถามช้างตอบม้า ปมชี้แจงบัตรประชามติ
เดือดระอุสนามการเมือง “มาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดหน้าซัดคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังออกเอกสารแจงปมเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แบบข้าง ๆ คู ๆ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาสวมวิญญาณนักล่าความจริงไล่บี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ดูเหมือนจะอาการลิ้นพันหลังถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ชนวนเหตุเริ่มจากหัวหน้ามาร์คได้ไปเปิดใจผ่านรายการ “กรรมกรข่าวคุยนอกจอ” เรียกร้องให้ กกต. เลิกทำตัวเป็นแดนสนธยา โดยขอให้เปิดเผยใบขีดคะแนนรวมให้สาธารณชนได้ตรวจดูให้เต็มตา เพื่อพิสูจน์ว่า ชัยชนะที่ได้มาของบางพรรคการเมืองนั้นมันขาวสะอาดจริงหรือไม่ ?
จุดที่ทำให้คอการเมืองต้องเงี่ยหูฟัง คือข้อสังเกตเรื่อง บาร์โค้ด (Barcode) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งสส. ทั้งสองระบบ โดยหัวหน้าพรรคระชาธิปัตย์ฟาดเปรี้ยง ! ว่านี่คือ การทำลายหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย ซึ่งก็คือหลักการออกเสียงโดยลับซึ่งถือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 อย่างชัดเจนแถมยังจะโจ่งแจ้งด้วยซ้ำ
เมื่อประชาชนกาบัตรแล้ว แต่ดันมีรหัสที่โยงกลับไปหาตัวตนได้ ความเป็นส่วนตัวในการตัดสินใจก็พังทลายลงไม่ต่างจากกระจกเงาที่ถูกฆ้อนทุบ
แต่ที่กลายเป็นประเด็น “จิกกัด” จนหน้าหงาย คือเมื่อสำนักงาน กกต. พยายามจะออกมาแก้ต่างด้วยการทำเอกสารข่าวแจก ยืนยันว่า การออกเสียงประชามติและเลือกตั้งนั้น “สุจริต เที่ยงธรรม” และมีมาตรการป้องกันอย่างดี ทว่าเนื้อหาในเอกสารกลับดูจะหลงประเด็นไปไกลจนกู่ไม่กลับ
นายอภิสิทธิ์จึงจัดหนักผ่านเฟซบุ๊ก “Abhisit Vejjajiva” ยอดฟอลฯ กว่า 2.2 ล้านแอคเคาต์ ด้วยการนำรูปเอกสารข่าวแจกของ กกต. ที่พาดหัวว่า “บัตรประชามติ ไม่ปลอดภัย” มาคาดด้วยอักษรสีแดงตัวเขื่องว่า “ถามช้าง ตอบม้า” เป็นการเสียดสีที่คมกริบว่า ในขณะที่คนเขาสงสัยเรื่องรหัสลับสอดแนมบนบัตรเลือกตั้งและใบขีดคะแนน
แต่ กกต.ของพี่ไทยเรา กลับไปหยิบยกประเด็นเรื่องมาตรการความปลอดภัยทั่วไปมาตอบเสียอย่างนั้น เหมือนคนถามถึง “ยอดเขา” แต่คนตอบดันพรรณนาถึงโคลนตมที่ตีนเขา
งานนี้ต้องจับตาดูว่า กกต. จะมี “ความจริง” ชุดไหนออกมางัดสู้ หรือจะยังคงใช้กลยุทธ์ตอบไม่ตรงคำถามเพื่อซื้อเวลาต่อไปในวังวนแห่งข้อกังขาของสังคมไทยที่ดำเนินไปพร้อมๆ กับกระแสจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน1 กว่า 300 เสียงสนับสนุนในนาทีนี้.
ถามช้างตอบม้า สำนวนนี้มีความหมายอย่างไร ?
อ้างอิงข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถาน ประโยคถามช้างตอบม้า เป็นสำนวนไทยที่หมายถึง การตอบไม่ตรงคำถาม หรือพูดจาเรื่องคนละเรื่องกัน โดยผู้ถามถามเรื่องหนึ่ง แต่ผู้ตอบกลับตอบอีกเรื่องหนึ่ง ทำให้บทสนทนาไม่ต่อเนื่องและไม่เข้าใจกัน นิยมใช้เปรียบเปรยสถานการณ์ที่พูดจาสับสนหรือไม่ตรงประเด็น.
