แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 09:20 น.
53
ธรรมนัสไปดูแสงเหนือฟินแลนด์
ภาพ @IG

ท่ามกลางฝุ่นตลบทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขนครอบครัวบินลัดฟ้าพักผ่อนแดนไกลที่ฟินแลนด์ ภรรยาสาวรัวไอจีสตอรี่เผยภาพสุดเรียบง่าย กวาดหิมะ ชวนคอการเมืองตีนัยแฝงก่อนกลับมาเผชิญความจริง 25 ก.พ.นี้

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปรากฏผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของ “จุ๊บจิ๊บ” น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาสาวดีกรีนางสาวไทย ที่รัวภาพและคลิปวิดีโออวดบรรยากาศสุดชื่นมื่นของครอบครัว โดยเป็นภาพ ร้อยเออกธรรมนัสในชุดกันหนาวสีส้ม-ดำ มาดสบาย ๆ ขณะเดินเล่นเคียงข้างภรรยาและลูกชายท่ามกลางหิมะขาวโพลน

นอกจากภาพความอบอุ่นแล้วยังมีช็อตที่เรียกเสียงฮือฮา ! เมื่อปรากฏภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำลังกวาดหิมะอยู่หน้าบ้านพักอย่างขะมักเขม้น รวมถึงกิจกรรมตกปลาในบ่อน้ำแข็ง ซึ่งภาพเหล่านี้ดูจะขัดกับสถานการณ์ความร้อนแรงในสภาที่พรรคกล้าธรรมอาจต้องเตรียมตัวทำหน้าที่ “ฝ่ายค้าน” ในเร็ววัน

ธรรมนัส เพลิดเพลินกับวันหยุดยาวกับครอบครัว ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
ภาพ @Instagram

ก่อนหน้านี้ ผู้กองธรรมนัสเคยให้สัมภาษณ์เปรยไว้ว่า ตนเองนั้นมีความตั้งใจจะพาครอบครัวไปพักผ่อนและชมปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือแสงเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์ แต่สำหรับเหล่านักสังเกตการณ์ทางการเมืองต่างมองว่า การเดินทางครั้งนี้อาจมี “นัย” มากกว่าแค่การพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่

แฟนคลับและศัตรูทางการเมืองไม่ต้องรอนาน เพราะ ร.อ.ธรรมนัส มีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 25 ก.พ.2569 นี้ และจะมุ่งหน้าเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันที ซึ่งต้องจับตาดูว่า เมื่อกลับมาถึงบ้านเราแล้ว “แสงเหนือ” ที่ฟินแลนด์จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคกล้าธรรมสดใสขึ้น หรือจะกลับมาเผชิญพายุฝนทางการเมืองที่กรุงเทพฯ กันแน่.

ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ภาพ : Instagram @jarubjubjib

แสงเหนือหรือการหลบหนีทางการเมือง พบเห็นธรรมนัสในฟินแลนด์ ขณะที่ข้อตกลงซื้อขายที่นั่ง 300 ที่นั่งใกล้เสร็จสิ้น
ภาพ @Instagram
จากรัฐมนตรีสู่ช่างฝีมือ ภาพถ่ายครอบครัว ร้อยเอกธรรมนัส กลายเป็นไวรัล หลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
ภาพ @Instagram
จุ๊บจิ๊บ ภรรยาของผู้กองธรรมนัส โพสต์ไอจีรูปสตรอเบอร์รี่
ภาพ @Instagram

