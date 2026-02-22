แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย
ท่ามกลางฝุ่นตลบทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขนครอบครัวบินลัดฟ้าพักผ่อนแดนไกลที่ฟินแลนด์ ภรรยาสาวรัวไอจีสตอรี่เผยภาพสุดเรียบง่าย กวาดหิมะ ชวนคอการเมืองตีนัยแฝงก่อนกลับมาเผชิญความจริง 25 ก.พ.นี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปรากฏผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของ “จุ๊บจิ๊บ” น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาสาวดีกรีนางสาวไทย ที่รัวภาพและคลิปวิดีโออวดบรรยากาศสุดชื่นมื่นของครอบครัว โดยเป็นภาพ ร้อยเออกธรรมนัสในชุดกันหนาวสีส้ม-ดำ มาดสบาย ๆ ขณะเดินเล่นเคียงข้างภรรยาและลูกชายท่ามกลางหิมะขาวโพลน
นอกจากภาพความอบอุ่นแล้วยังมีช็อตที่เรียกเสียงฮือฮา ! เมื่อปรากฏภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำลังกวาดหิมะอยู่หน้าบ้านพักอย่างขะมักเขม้น รวมถึงกิจกรรมตกปลาในบ่อน้ำแข็ง ซึ่งภาพเหล่านี้ดูจะขัดกับสถานการณ์ความร้อนแรงในสภาที่พรรคกล้าธรรมอาจต้องเตรียมตัวทำหน้าที่ “ฝ่ายค้าน” ในเร็ววัน
ก่อนหน้านี้ ผู้กองธรรมนัสเคยให้สัมภาษณ์เปรยไว้ว่า ตนเองนั้นมีความตั้งใจจะพาครอบครัวไปพักผ่อนและชมปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือแสงเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์ แต่สำหรับเหล่านักสังเกตการณ์ทางการเมืองต่างมองว่า การเดินทางครั้งนี้อาจมี “นัย” มากกว่าแค่การพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่
แฟนคลับและศัตรูทางการเมืองไม่ต้องรอนาน เพราะ ร.อ.ธรรมนัส มีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 25 ก.พ.2569 นี้ และจะมุ่งหน้าเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันที ซึ่งต้องจับตาดูว่า เมื่อกลับมาถึงบ้านเราแล้ว “แสงเหนือ” ที่ฟินแลนด์จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคกล้าธรรมสดใสขึ้น หรือจะกลับมาเผชิญพายุฝนทางการเมืองที่กรุงเทพฯ กันแน่.
ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพ : Instagram @jarubjubjib
สำรวจประเด็นร้อนช่วงหน้าจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน
- ธรรมนัสไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล
- รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์
- ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: