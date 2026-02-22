เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน
เปิดสาเหตุ “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน ถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา รวบตัวคนเลี้ยงวัวเค้นสอบจนมุม สารภาพฉุนสุนัขหลงเข้าเล้าไก่
หลังจากที่อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน เพศเมีย อายุ 2 ปี ได้โพสต์แจ้งข่าวความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อย ตามที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ด้านเพจ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT โพสต์ข้อความเปิดเผยรายละเอียดถึงสาเหตุในการก่อเหตุว่า “ห้าทุ่ม คืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เสียงโทรศัพท์จากสงขลาดังขึ้น ผู้กำกับเมืองสงขลาแจ้งสั้น ๆ แต่หนักแน่น “ได้ตัวแล้วครับ… กำลังพาไปชี้จุดต่าง ๆ” ท่ามกลางค่ำคืนที่มืดหม่น ความจริงค่อย ๆ ถูกเปิดเผย
ผู้ต้องหาเป็นคนเลี้ยงวัวในพื้นที่ให้การรับสารภาพว่า มอลลี่วิ่งเข้าไปในเล้าไก่ แล้วออกไม่ได้ ตกใจ วิ่งวนไปมา ความโกรธของคน กลับถูกระบายใส่ชีวิตที่อ่อนแอกว่า มีการใช้น้ำมันราด และจุดไฟเผาทั้งเป็น
ระหว่างสอบปากคำ หนึ่งในหกผู้ต้องสงสัยมีพิรุธชัดเจน ก่อนหลุดปากรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน คืนนี้ความเงียบของความอยุติธรรมถูกแทนที่ด้วยคำรับสารภาพ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เวลา 10.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ สภ.เมือง สงขลา”
