“อภิสิทธิ์” ยังไม่ตัดสินใจเรื่องร่วมรัฐบาล ให้ความสำคัญสอบความโปร่งใสเลือกตั้ง
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เผยตอนนี้ อภิสิทธิ์ ยังไม่ตัดสินใจเรื่องร่วมรัฐบาล ตอนนี้ให้ความสำคัญสอบความโปร่งใสเลือกตั้งก่อน
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยพูดคุยกับพรรคการเมืองเพื่อชวนร่วมรัฐบาล โดยมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นลำดับรอง เพราะต้องการทราบในความชัดเจนต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการรเลือกตั้ง (กกต.) ที่โปร่งใส เป็นธรรม หลังจากที่พบในหลายกรณีว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา มีความเคลือบแคลงต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และภาคส่วนต่างๆ เรียกร้องให้ กกต. พิสูจน์ข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกัน กกต. ได้ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในบางพื้นที่ และนับบัตรลงคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ หลังมีปัญหาเรื่องบัตรเขย่ง หรือกรณีของการทำสัญลักษณ์ หรือ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น จึงทำให้มีข้อกังวลต่อกระบวนการของการเลือกตั้งที่อาจมีปัญหา
นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นการตรวจสอบการเลือกตั้งขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯได้ลงนามตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยมีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาในข้อมูลและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา
“ดังนั้นการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นลำดับรอง เพราะสิ่งแรกที่ต้องเน้นคือ การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเลือกตั้งนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะหากมีประเด็นที่ทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ อาจมีผลกระทบทางลบต่อการเมืองไทยได้” นายชัยวุฒิกล่าว
