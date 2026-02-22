แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว “ภาคินัย” ดรามาเรื่องเล่า “ห้องคลอด” ลอกนิยายดัง

ข่าว

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 10:32 น.
“แจ็ค เดอะโกสต์” ชี้แจงกลางรายการ The Ghost Radio ขอโทษครอบครัว “ภาคินัย” ปมนักเล่าก๊อบปี้นิยายสยองขวัญดัง ยันเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล สำหรับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่า “ห้องคลอด” ซึ่งเล่าโดย “อาร์ต เชียงราย” โดยมีเนื้อหาใกล้เคียงกันกับนิยายสยองขวัญชื่อดังเรื่อง “Ward ห้องคลอดมรณะ” เขียนโดยคุณ “ภาคินัย” นักเขียนนิยายสยองขวัญระดับตำนานผู้ล่วงลับ จนทำให้ทาง The Ghost Radio ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

ล่าสุด แจ็ค เดอะโกสต์ ได้กล่าวขอโทษอีกครั้งในรายการ The Ghost Radio โดยกล่าวว่า ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการพูดคุยกับคุณผู้ฟังก่อนเกี่ยวกับกระแสที่ผ่านมาในช่วงกลางสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านน่าจะทราบแล้ว แล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นกระแส มีการพูดถึงกันทั้งหลายเพจ หลายข่าว หลายกลุ่ม หลายท่านที่มีการพูดถึงพูดถึงกัน เรื่องราวของคลิปที่คุณอาร์ตเชียงรายมาเล่าเอาไว้ใน The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชื่อเรื่องว่า “ห้องคลอด”

ในตอนที่คุณอาร์ตเล่าเรื่อง ตอนนั้นเราก็ฟังกันอย่างสนุกสนาน แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการอัปคลิปย้อนหลังไป ปรากฏว่ามีหลายท่านส่งตรงมาถึงผมแล้วก็ทีมงานหลาย ๆ ท่านบอกว่า พี่ช่วยเช็คคลิปนี้หน่อย เพราะว่าคลิปนี้ไปคับคล้ายคับคาเหมือนกับเรื่องในนิยาย ในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีนักเขียนที่ได้มีการเขียนเอาไว้ ผมก็ให้ทีมงานไปตรวจสอบ หลังจากที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเนื้อหามีความใกล้เคียงพอสมควร อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวละครแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างเท่านั้นเอง

ผมรับทราบเรื่องนี้ก็เลยให้ทีมงานรีบลบคลิปทั้งหมดออกจากช่องยูทูป The Ghost Radio Official ทั้งคลิปย้อนหลัง ทั้งคลิปไลฟ์สด ทั้งตัวมีโฆษณาและตัวที่เราไลฟ์สดแบบย้อนหลังจริงๆ หลังจากนั้นก็ได้มีการแถลงการณ์ แถลงการณ์ลงหน้าเพจ The Ghost Radio ว่าต้องน้อมรับนะครับว่าอาจจะเป็นความผิดพลาด อาจจะเป็นเรื่องของน้องๆ ทีมงานที่อาจจะไม่ทราบว่าเคยมีนิยายเรื่องนี้ถูกเขียนอยู่ พอพวกเรารับทราบเราก็รู้สึกเสียใจ รู้สึกผิดมาก เพราะ The Ghost Radio ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก

พี่แจ็ค กล่าวถึงการทำงานของ The Ghost Radio ว่า เราจะมีการสกรีนเรื่องโดยมีน้องๆ 4 คนในการสกรีนเรื่อง แต่ละสัปดาห์น้องๆ ก็จะทำหน้าที่ในการสกรีนเรื่องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีนักเล่าหน้าใหม่ มีนักเล่าที่เป็นขาประจำที่เล่าใน The Gost Radio อยู่แล้ว ปรากฏว่ามีการสกรีนไปตามปกติ โดยการสกรีนทุกครั้งแล้วมีการนัดหมายในการเล่าเรื่องทุกครั้ง The Ghost Radio อย่างที่บอกว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของลิขสิทธิ์ เราต้องมีการยื่นเอกสารให้กับทางนักเล่าทุกท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการระบุข้อตกลงต่างๆ ในการที่จะโทรมาเล่าใน The Ghost Radio ว่ามีอะไรบ้าง

แต่ข้อนึงที่สำคัญที่เราจะระบุว่าผู้เล่ารับรองว่าตัวของผู้เล่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น แล้วรับรองว่า เรื่องที่นำมาเล่าเป็นเรื่องที่ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใคร ข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆ ที่เราได้มีการให้เอกสารกับคนเล่าไป เพราะฉะนั้นคนเล่าจะรับทราบเอกสารตรงนี้อยู่แล้ว หลังจากนั้นให้คนเล่าพิมพ์ว่า “รับทราบ” พร้อมชื่อ นามสกุล และให้ส่งบัตรประชาชนมาเพื่อทำการรับค่าร่วมรายการที่เรามีให้อยู่แล้วทุกท่าน ซึ่งเราปฏิบัติแบบนี้มาตลอดจนมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

ผมไม่โทษน้องๆ ทีมงาน The Ghost Radio เลยเพราะผมรู้ว่าน้องๆ ไม่ทราบจริงๆ ว่าเนื้อหาตรงกัน มีความเหมือนกัน แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมอยากจะขอโทษ ขอประทานอภัยคุณภาคินัย เจ้าของนิยาย เจ้าของวรรณกรรมหนังสือเรื่องนี้ ซึ่งเขาใช้ชื่อเรื่องว่า “ห้องคลอดมรณะ” อยู่ในซีรียส์ 7 วัน จองเวร ขอประทานอภัย คุณแม่คุณแม่ของคุณภาคินัย แล้วก็ขอประทานอภัยไปที่สำนักพิมพ์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ผมก็ได้มีการพูดคุยกับน้องๆ บอกว่า ต่อไปนี้เราอาจจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการสกรีนเรื่องกันสักนิดนึง แต่ผมก็เข้าใจน้องๆ ได้ว่านิยายหรือว่าหนังสือมีเป็นหมื่นๆ เป็นแสนๆ เล่ม เพราะฉะนั้น น้องๆ หรือแม้กระทั่งตัวผมเอง ผมก็ฟังอยู่ผมก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องนี้มีความใกล้เคียง มีความเหมือนกับนิยายที่ถูกแต่งเอาไว้ เพราะฉะนั้น เราก็ชี้แจงแถลงในส่วนของเรื่องของการให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์ ให้ความสำคัญมากๆ แล้วผมเป็นคนที่ยึดถือเรื่องนี้มากๆ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ในเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษ แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้อง ในเรื่องของการลบคลิป เรื่องของการกำชับทีมงานทั้งหมดไม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ที่เราได้ทำ ในส่วนของท่านใดที่พี่มันเหมือนกันจริงหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่า อันนี้ผมตั้งใจที่จะไปซื้อหนังสืออันนี้ ตั้งใจเพื่อที่จะเอามาอ่านเอามาดูแล้วทำเป็นซีรีส์ออกมาสวยเลย

ขอบพระคุณทุกท่านด้วย แล้วกราบขอโทษขอประทานอภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย ขอโทษจริงๆ ขอโทษจากใจ แล้วผมอยากจะพิมพ์แล้วก็มาอ่านแต่ผมว่าผมพูดด้วยตัวผมเองดีกว่า มันอาจจะติดๆขัดๆไปบ้างนะครับแต่ผมพูดจากความรู้สึกจากข้างในของผมเองอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านได้รับฟังกัน

แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว "ภาคินัย" ดรามาเรื่องเล่า "ห้องคลอด" ลอกนิยายดัง

