5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า
5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ถูกคนใกล้ตัวหรือหุ้นส่วน “แกงหม้อใหญ่” รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะสุดท้ายหายจ้อย เช็กเลยใครบ้างที่ต้องอุดหูแล้วดูที่การกระทำ
ในยามที่ดาวพุธโคจรในมุมที่สัมพันธ์กับดาวราหู ส่งผลให้พลังงานแห่ง “การลวงตา” และ “คำพูดที่เกินจริง” ทำงานอย่างหนักหน่วง บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะพ่นคำหวานเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือรับปากส่งเดชเพื่อให้ผ่านพ้นไปวันๆ
สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ หมอดูขอเตือนด้วยความห่วงใยว่า “กำแพงหูต้องหนาเข้าไว้” อย่าปล่อยให้คำเยินยอหรือโปรเจกต์สวยหรูมาทำให้คุณเคลิ้ม เพราะสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำ อาจเป็นคนละเรื่องกันเลย!
1. ราศีสิงห์
ชาวสิงห์เป็นคนใจใหญ่ ชอบให้คนให้เกียรติ ช่วงนี้จะมีคนเข้าหาด้วยคำหวานชนิดน้ำตาลเรียกพี่ ชมว่าคุณเก่ง คุณดี คุณคือที่สุด เพื่อหวังให้คุณช่วยเหลือหรือลงทุนอะไรบางอย่าง
จุดเสี่ยง: เขาจะรับปากว่าจะตอบแทนอย่างงาม หรือสัญญาว่าจะจงรักภักดี แต่พอได้สิ่งที่ต้องการปุ๊บ เขาจะหายตัวไปปั๊บ ทิ้งให้คุณนั่งงงในดงคำชม
2. ราศีมีน
ชาวมีนเป็นราศีที่ใจอ่อนที่สุดในช่วงนี้ คนที่จะเข้ามาหลอกไม่ได้มาไม้แข็ง แต่จะมาไม้ “น่าสงสาร” เล่าเรื่องดราม่าชีวิต รับปากว่าถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้จะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์ หรือจะปรับปรุงตัวใหม่
จุดเสี่ยง: คำว่า “สัญญา” ของเขาเชื่อถือไม่ได้เลย อย่าให้ยืมเงินหรือค้ำประกันใครเด็ดขาด เพราะโอกาสได้คืนเป็นศูนย์
3. ราศีเมถุน
ปกติชาวเมถุนทันคน แต่รอบนี้คู่แข่งมาเหนือเมฆ มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่พูดจาฉะฉาน นำเสนอแผนงานดูดีมีหลักการ รับปากว่าจะจัดการงานส่วนยากให้
จุดเสี่ยง: พอถึงเวลาส่งงานจริง คุณอาจพบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย หรือทำแบบผักชีโรยหน้า สุดท้ายภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่คุณต้องมานั่งตามแก้
4. ราศีตุลย์
เตือนเรื่องความรักเป็นพิเศษ! คนโสดอาจเจอคนโปรไฟล์ดี พูดจาหวานหู สัญญาว่าจะพาไปเที่ยว จะสร้างอนาคตด้วยกัน ทำให้คุณวาดฝันวิมานในอากาศไปไกล
จุดเสี่ยง: เช็กประวัติให้ดี เขาอาจจะพูดประโยคเดียวกันนี้กับอีกหลายคน คำสัญญาของเขาเป็นแค่ “สัญญาลมปาก” ที่ไม่มีวันเป็นจริง
5. ราศีธนู
ชาวธนูเป็นคนมองการณ์ไกล ช่วงนี้ระวังเจอคนมาชวนทำธุรกิจ หรือโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ผลตอบแทนสูงลิ่ว เขาจะพูดเก่งมากจนคุณเคลิ้มว่ารวยแน่ๆ
จุดเสี่ยง: ธุรกิจนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริง หรือเป็นแชร์ลูกโซ่ที่เน้นสร้างภาพแต่ไม่มีระบบหลังบ้าน อย่าเพิ่งควักกระเป๋าจ่ายถ้ายังไม่เห็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
คำแนะนำส่งท้าย
ช่วงนี้คาถาป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือ “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”
ไม่ว่าใครจะเข้ามาเสนออะไร หรือรับปากอะไรไว้ อย่าเพิ่งเชื่อในทันที ให้รอดูพฤติกรรมของเขาอย่างน้อย 3 ครั้ง ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ก็ให้กาหัวไว้เลยว่าเรื่องใหญ่เชื่อไม่ได้แน่นอน และที่สำคัญ “สัญญาต้องเป็นเอกสาร” เท่านั้น สัญญาลมปากใช้ในศาลไม่ได้และใช้การันตีความจริงใจไม่ได้เช่นกัน
