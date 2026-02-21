ดูดวง

5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:53 น.
51
ดูดวงวันนี้ 22 2 69

5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ถูกคนใกล้ตัวหรือหุ้นส่วน “แกงหม้อใหญ่” รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะสุดท้ายหายจ้อย เช็กเลยใครบ้างที่ต้องอุดหูแล้วดูที่การกระทำ

ในยามที่ดาวพุธโคจรในมุมที่สัมพันธ์กับดาวราหู ส่งผลให้พลังงานแห่ง “การลวงตา” และ “คำพูดที่เกินจริง” ทำงานอย่างหนักหน่วง บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะพ่นคำหวานเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือรับปากส่งเดชเพื่อให้ผ่านพ้นไปวันๆ

สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ หมอดูขอเตือนด้วยความห่วงใยว่า “กำแพงหูต้องหนาเข้าไว้” อย่าปล่อยให้คำเยินยอหรือโปรเจกต์สวยหรูมาทำให้คุณเคลิ้ม เพราะสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำ อาจเป็นคนละเรื่องกันเลย!

1. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์เป็นคนใจใหญ่ ชอบให้คนให้เกียรติ ช่วงนี้จะมีคนเข้าหาด้วยคำหวานชนิดน้ำตาลเรียกพี่ ชมว่าคุณเก่ง คุณดี คุณคือที่สุด เพื่อหวังให้คุณช่วยเหลือหรือลงทุนอะไรบางอย่าง

จุดเสี่ยง: เขาจะรับปากว่าจะตอบแทนอย่างงาม หรือสัญญาว่าจะจงรักภักดี แต่พอได้สิ่งที่ต้องการปุ๊บ เขาจะหายตัวไปปั๊บ ทิ้งให้คุณนั่งงงในดงคำชม

2. ราศีมีน

ชาวมีนเป็นราศีที่ใจอ่อนที่สุดในช่วงนี้ คนที่จะเข้ามาหลอกไม่ได้มาไม้แข็ง แต่จะมาไม้ “น่าสงสาร” เล่าเรื่องดราม่าชีวิต รับปากว่าถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้จะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์ หรือจะปรับปรุงตัวใหม่

จุดเสี่ยง: คำว่า “สัญญา” ของเขาเชื่อถือไม่ได้เลย อย่าให้ยืมเงินหรือค้ำประกันใครเด็ดขาด เพราะโอกาสได้คืนเป็นศูนย์

3. ราศีเมถุน

ปกติชาวเมถุนทันคน แต่รอบนี้คู่แข่งมาเหนือเมฆ มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่พูดจาฉะฉาน นำเสนอแผนงานดูดีมีหลักการ รับปากว่าจะจัดการงานส่วนยากให้

จุดเสี่ยง: พอถึงเวลาส่งงานจริง คุณอาจพบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย หรือทำแบบผักชีโรยหน้า สุดท้ายภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่คุณต้องมานั่งตามแก้

4. ราศีตุลย์

เตือนเรื่องความรักเป็นพิเศษ! คนโสดอาจเจอคนโปรไฟล์ดี พูดจาหวานหู สัญญาว่าจะพาไปเที่ยว จะสร้างอนาคตด้วยกัน ทำให้คุณวาดฝันวิมานในอากาศไปไกล

จุดเสี่ยง: เช็กประวัติให้ดี เขาอาจจะพูดประโยคเดียวกันนี้กับอีกหลายคน คำสัญญาของเขาเป็นแค่ “สัญญาลมปาก” ที่ไม่มีวันเป็นจริง

5. ราศีธนู

ชาวธนูเป็นคนมองการณ์ไกล ช่วงนี้ระวังเจอคนมาชวนทำธุรกิจ หรือโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ผลตอบแทนสูงลิ่ว เขาจะพูดเก่งมากจนคุณเคลิ้มว่ารวยแน่ๆ

จุดเสี่ยง: ธุรกิจนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริง หรือเป็นแชร์ลูกโซ่ที่เน้นสร้างภาพแต่ไม่มีระบบหลังบ้าน อย่าเพิ่งควักกระเป๋าจ่ายถ้ายังไม่เห็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คำแนะนำส่งท้าย

ช่วงนี้คาถาป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือ “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”

ไม่ว่าใครจะเข้ามาเสนออะไร หรือรับปากอะไรไว้ อย่าเพิ่งเชื่อในทันที ให้รอดูพฤติกรรมของเขาอย่างน้อย 3 ครั้ง ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ก็ให้กาหัวไว้เลยว่าเรื่องใหญ่เชื่อไม่ได้แน่นอน และที่สำคัญ “สัญญาต้องเป็นเอกสาร” เท่านั้น สัญญาลมปากใช้ในศาลไม่ได้และใช้การันตีความจริงใจไม่ได้เช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 22 2 69 ดูดวง

5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า

1 นาที ที่แล้ว
PLANCK STARS ประวัติวงเกิร์ลกรุ๊ปใต้ดินญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

“ดราม่าเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น” เต้นกลางหิมะ ประวัติดาร์คบังคับเมมเบอร์เดบิวต์หนัง AV

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง ข่าว

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณลี เขมจิรา ม่วงจีน ข่าวภูมิภาค

อาลัยรัก “คุณลี” ผู้สร้างตำนานราดหน้า 40 ปี แห่งร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอลลี่ คนร้ายถูกจับ ข่าวอาชญากรรม

อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน ข่าวการเมือง

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
BLACKPINK ยอดผู้ติดตาม 100 ล้านคน บันเทิง

BLACKPINK ทุบสถิติศิลปินกลุ่มเบอร์แรก ทะลุ 100 ล้านซับฯ (มีคลิป)

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ ข่าว

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิซาโบ เลวิโต ไวรัลสาวไอซ์สเก็ตลีลา เปิดใจแอบปลื้มสตาร์หนุ่มเกาหลี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี ข่าว

พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้า หลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง ข่าว

แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้าหลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดนตรีในสวนครั้งที่ 33 เข้าชมฟรี ท่องเที่ยว

ปักหมุดแลนด์มาร์กความสุข! “ดนตรีในสวน ครั้งที่ 33” เสพศิลป์เพลงคลาสสิกใจกลางกรุง ณ สวนลุมพินี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผาผิดกกต บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“เพนกวิน” ร่อนแถลงข้ามโลก! จี้เช็คบิล กกต. ปมบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอท. ปรับค่าบริการขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทจากเดิม 730 เริ่ม 20 มิ.ย.นี้ ข่าว

ทอท. ปรับค่าบริการขาออกระหว่างประเทศ เริ่ม 20 มิ.ย.นี้ ใน 6 สนามบินทั่วไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสารคนเดินถนนมาก เจ๊มอยวีพลัส ข่าวภูมิภาค

จยย.รุ่นใหญ่ขี่บนทางเท้า-ไล่ด่าคนเดินถนนเสียงลั่น หลบได้ไม่หลบเดี๋ยวทืบให้!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา คลั่งรักหนักมาก โพสต์ภาพคู่แฟนสาว ก้อย อรัชพร หวานฉ่ำ จนชาวเน็ตอิจฉา บันเทิง

ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาเผยสาเหตุ เควนติน กริฟฟิธส์ ผู้ก่อตั้ง ASOS ข่าว

ไขปม “ผู้ก่อตั้ง ASOS” ดิ่งคอนโดหรูพัทยาดับ พบเอกสารฟ้องร้องคาพวงมาลัย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสเก็ตโปแลนด์ ใบมีดเฉือนตา ข่าวกีฬา

ช็อกโอลิมปิก 2026! ใบมีดเฉือนหน้า นักสเก็ตโปแลนด์ เลือดนองเต็มลานน้ำแข็ง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาแจ้งความ-สั่งสอบวินัย ข่าว

ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวัน ทานตะวัน ถอดกำไล EM ข่าวการเมือง

“ตะวัน” ได้รับอนุญาตถอดกำไล EM หลังใส่นานเกือบ 2 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวรศักดิ์ เหาะเกินลงกา ข่าวการเมือง

“เหาะเกินลงกา” ศึก 2 กูรู “บวรศักดิ์” ยืมหอก “วิษณุ” สนองคืนปมบาร์โค้ดเลือกตั้ง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี เศรษฐกิจ

ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:53 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

PLANCK STARS ประวัติวงเกิร์ลกรุ๊ปใต้ดินญี่ปุ่น

“ดราม่าเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น” เต้นกลางหิมะ ประวัติดาร์คบังคับเมมเบอร์เดบิวต์หนัง AV

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
คุณลี เขมจิรา ม่วงจีน

อาลัยรัก “คุณลี” ผู้สร้างตำนานราดหน้า 40 ปี แห่งร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
มอลลี่ คนร้ายถูกจับ

อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button