“ธรรมนัส” ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล
แหล่งข่าวยืนยันว่า ธรรมนัส ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยวยุโรป กำหนดเดิมคือวันที่ 20 ก.พ. อยู่แล้ว หลังมีกระแสข่าวเลื่อนเที่ยวบิน เพื่อหารือเรื่องร่วมรัฐบาล
จากกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เคยเปิดเผยว่า ในคืนวันที่ 19 ก.พ. ตนจะเดินทางไปต่างประเทศ โดยจะไปหลายประเทศในยุโรป และจะดูแสงเหนือกับครอบครัวตามที่มีรายงาน
ก่อนที่จะมีกระแสข่าวว่าได้เลื่อนเที่ยวบินออกไปเป็นวันนี้ (20 ก.พ. 69) และทำให้เกิดกระแสการตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหารือเรื่องจุดยืนในการร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่
ล่าสุด แหล่งข่าวใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่ได้มีการยกเลิกและเลื่อนไฟล์ทบินแต่อย่างใด ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส มีไฟล์ทบินวันที่ 20 ก.พ.อยู่แล้ว
ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้มีการยกเลิกไฟล์ทบินหรือไม่ และยังไม่ได้รับการติดต่อว่าจะเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการประชุมเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น จากการสอบถามข้าราชการ ก็ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
