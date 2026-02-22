“นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา
พลทหารวัย 22 ดับปริศนาคาเรือนจำทหาร แฉแชตหลุดซ้อมหมู่ ช็อกซ้ำหลังเผาศพเจอช้อนสั้น ปนเถ้ากระดูก จี้กองทัพบกชี้แจง
โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของทหารนายหนึ่ง หลัง น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับ พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน
น.ส.นิชนันท์ ระบุว่า พิกัด: ทบ. โดย กรมปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี เสียชีวิต 11 พ.ย. 68
ถูกทำโทษ: ลากลับบ้านเกินกำหนด ถูกสั่งขังที่เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 12 15 วัน เสียชีวิตวันที่ 10 ในเรือนจำ
เกิดอาการล้มลง ชักเกร็ง แล้วหมดสติ เพื่อนผู้ต้องขังปฐมพยาบาล แล้วนำส่งโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ คุณหมอแจ้งว่าคนไข้ไม่มีชีพจรแล้ว อัยการเลยส่งผ่าศพชันสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์แจ้งว่า กล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติแบบคลั้งเลือด
ข้อสังเกตุและข้อสงสัยของญาติ
- มุมกล้องตรงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่คนวิ่งเข้าช่วยเหลือ
- ผู้ต้องขังที่ถูกเรียกสอบ 2 ใน 9 ให้การไม่สอดคล้องกัน และวิธีทำ CPR ไม่ถูกต้อง
- หลังจากเหตุการณ์นิ่งลงมีการเคาะระฆังส่งสัญาญาณให้ผู้คุมเข้ามาเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
- ถึงโรงพยาบาลหมอบอกเสียชีวิตแล้ว อัยการถามเสียชีวิตตอนไหนที่ไหน ไม่มีใครตอบ
- ให้ญาติออกไปคุยอีกห้องแล้วก็กลับมาที่ห้องเดิม มีการทำอะไรกับศพ
- ก่อนเผาศพ สัปเหร่อเคลียร์ร่างกาย ใช้ไม่เคาะ เหมือนมีอะไรอุดอยู่ด้านในแข็งๆ ในปาก แต่สัปเหร่อไม่ได้ล้างค้างอ้าปากดู สัปเหร่อได้แต่สงสัย
- หลังเผาศพ ตรงกระดูกเจอช้อนสั้น ปนอยู่กับกระดูกกำลังหาทางส่งตรวจ DNA ที่ช้อน ญาติไม่อยากให้ผ่านร้อยเวร ญาติกังวลไม่มั่นใจผลการตรวจ ใครพอจะแนะนำสถานที่ไหนช่วยแจ้งมาด้วย
- ใบเอ็กเรย์ไม่มีให้ดู ว่ามีอะไรในร่างกายไหม บอกแค่ผลชันสูตร
- การพูดคุยในไลน์กลุ่มทหารบอกว่ามีการซ้อมหมู จึงทำให้เสียชีวิต เพราะที่เรือนจำแห่งนี้
- ใบประวัติการรักษาจนป่านนี้ยังไม่ได้จาก รพ. ญาติติดต่อ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผ.อ.ยังไม่เซ็น ต้องตั้งคณะกรรมการก่อน ช่วยกำหนดวันมาด้วย
- ขอให้ กองทัพบก ชี้แจงข้อกังขาและทำความจริงให้ปรากฏ
- ขอให้สื่อช่วยเกาะติดตามเคสนี้ช่วยครอบครัว พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง ด้วย
ทั้งนี้ น.ส.นิชนันท์ ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ญาติอนุญาตให้โพสต์รูปออกสื่อเปิดหน้า และ เปิดเผยเอกสารของพลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง ได้
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากทางกองทัพบกต่อกรณีดังกล่าว และหากมีความคืบหน้ารวมถึงการชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางกองทัพบก จะรายงานให้ทราบต่อไป
