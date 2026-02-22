ข่าว

“นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 09:34 น.
50
"นิชนันท์" เผยภาพ พลทหารดับปริศนาคาเรือนจำ ช็อกซ้ำเจอช้อน ปนกระดูกหลังเผา

พลทหารวัย 22 ดับปริศนาคาเรือนจำทหาร แฉแชตหลุดซ้อมหมู่ ช็อกซ้ำหลังเผาศพเจอช้อนสั้น ปนเถ้ากระดูก จี้กองทัพบกชี้แจง

โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของทหารนายหนึ่ง หลัง น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับ พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน

น.ส.นิชนันท์ ระบุว่า พิกัด: ทบ. โดย กรมปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี เสียชีวิต 11 พ.ย. 68

ถูกทำโทษ: ลากลับบ้านเกินกำหนด ถูกสั่งขังที่เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 12 15 วัน เสียชีวิตวันที่ 10 ในเรือนจำ

เกิดอาการล้มลง ชักเกร็ง แล้วหมดสติ เพื่อนผู้ต้องขังปฐมพยาบาล แล้วนำส่งโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ คุณหมอแจ้งว่าคนไข้ไม่มีชีพจรแล้ว อัยการเลยส่งผ่าศพชันสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์แจ้งว่า กล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติแบบคลั้งเลือด

เรื่องราวการเสียชีวิตของพลทหาร หลังเสียชีวิตในเรือนจำทหาร
FB/ น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat

ข้อสังเกตุและข้อสงสัยของญาติ

  1. มุมกล้องตรงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่คนวิ่งเข้าช่วยเหลือ
  2. ผู้ต้องขังที่ถูกเรียกสอบ 2 ใน 9 ให้การไม่สอดคล้องกัน และวิธีทำ CPR ไม่ถูกต้อง
  3. หลังจากเหตุการณ์นิ่งลงมีการเคาะระฆังส่งสัญาญาณให้ผู้คุมเข้ามาเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
  4. ถึงโรงพยาบาลหมอบอกเสียชีวิตแล้ว อัยการถามเสียชีวิตตอนไหนที่ไหน ไม่มีใครตอบ
  5. ให้ญาติออกไปคุยอีกห้องแล้วก็กลับมาที่ห้องเดิม มีการทำอะไรกับศพ
  6. ก่อนเผาศพ สัปเหร่อเคลียร์ร่างกาย ใช้ไม่เคาะ เหมือนมีอะไรอุดอยู่ด้านในแข็งๆ ในปาก แต่สัปเหร่อไม่ได้ล้างค้างอ้าปากดู สัปเหร่อได้แต่สงสัย
  7. หลังเผาศพ ตรงกระดูกเจอช้อนสั้น ปนอยู่กับกระดูกกำลังหาทางส่งตรวจ DNA ที่ช้อน ญาติไม่อยากให้ผ่านร้อยเวร ญาติกังวลไม่มั่นใจผลการตรวจ ใครพอจะแนะนำสถานที่ไหนช่วยแจ้งมาด้วย
  8. ใบเอ็กเรย์ไม่มีให้ดู ว่ามีอะไรในร่างกายไหม บอกแค่ผลชันสูตร
  9. การพูดคุยในไลน์กลุ่มทหารบอกว่ามีการซ้อมหมู จึงทำให้เสียชีวิต เพราะที่เรือนจำแห่งนี้
  10. ใบประวัติการรักษาจนป่านนี้ยังไม่ได้จาก รพ. ญาติติดต่อ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผ.อ.ยังไม่เซ็น ต้องตั้งคณะกรรมการก่อน ช่วยกำหนดวันมาด้วย
  11. ขอให้ กองทัพบก ชี้แจงข้อกังขาและทำความจริงให้ปรากฏ
  12. ขอให้สื่อช่วยเกาะติดตามเคสนี้ช่วยครอบครัว พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง ด้วย

ทั้งนี้ น.ส.นิชนันท์ ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ญาติอนุญาตให้โพสต์รูปออกสื่อเปิดหน้า และ เปิดเผยเอกสารของพลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง ได้

หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากทางกองทัพบกต่อกรณีดังกล่าว และหากมีความคืบหน้ารวมถึงการชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางกองทัพบก จะรายงานให้ทราบต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

