สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 14:26 น.
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

เปิดสาเหตุ น้องมอลลี่ สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด พบอาการรุนแรงทั้งภายในและภายนอก

จากกรณีการเสียชีวิตของสุนัขไซบีเรียนชื่อ “น้องมอลลี่” วัย 2 ปี ถูกคนใจบาปเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น กลางถนนบริเวณซอย 4 บ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จนเป็นแผลฉกรรจ์ทั้งตัว ซึ่งมีพลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ในสภาพสาหัส ทางเจ้าของที่พยายามตามหาเจ้ามอลลี่ที่หายออกจากบ้านไปหลายวันได้เห็นสภาพของสัตว์เลี้ยงแสนรักเกือบล้มทั้งยืน สร้างความโกรธแค้นและเศร้าใจเป็นอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

เศร้า “เจ้ามอลลี่” กลับดาวหมาแล้ว ตำรวจเร่งล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของน้องมอลลี่ ระบุว่า วันนี้ 20 ก.พ. 69 นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มอ. ผู้ดูแลเปิดเผยรายละเอียดการรักษา “น้องมอลลี่” ที่ถูกส่งตัวมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า สภาพบาดแผลจากการถูกเผามีความรุนแรงถึงระดับ 4-4.5 (จากเต็ม 5) ผิวหนังได้รับความเสียหายเกือบ 100% ทั่วร่างกายจนเกิดภาวะเนื้อตายในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงและนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะภายในหลายระบบ ทั้งภาวะไตวายที่ตรวจพบปริมาณปัสสาวะน้อยผิดปกติ และภาวะตับวายที่แสดงอาการผ่านภาวะตัวเหลืองคล้ายดีซ่าน

นอกจากนี้ก่อนเสียชีวิตยังพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณขาหน้าและขาหลังขวาจนเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเนื่องจากไม่มีเลือดไปเลี้ยง ซึ่งภาวะแทรกซ้อนสะสมทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ได้สร้างความสะเทือนใจและกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยสังคมส่วนใหญ่ต่างร่วมกันประณามการกระทำที่ทารุณโหดร้ายครั้งนี้ พร้อมวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด”

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด-2
ภาพจาก : FB Tonlew Yanika

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด-5

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด-4
ภาพจาก : FB Tonlew Yanika
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด-3
ภาพจาก : FB Tonlew Yanika
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด-1
ภาพจาก : FB Tonlew Yanika

อ้างอิงจาก : FB Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 14:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

