วอชด็อก ล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา เจ้ามอลลี่ เสียชีวิต ลั่น ความตายต้องไม่สูญเปล่า
วอชด็อก ไทยแลนด์ ประกาศล่าตัวคนใจเหี้ยมจุดไฟเผา ‘เจ้ามอลลี่’ ไซบีเรียนวัย 2 ปีเสียชีวิต จ่อมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ลั่น ความตายต้องไม่สูญเปล่า
จากกรณีที่ เจ้ามอลลี่ สุนัขไซบีเรียนวัย 2 ปีถูกคนร้ายนำน้ำมันราดและจุดไปเผาทั้งเป็น บริเวณซอย 4 บ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จนได้รับบาดเจ็บหนัก พบแผลไฟไหม้รุนแรงระดับ 5 ทำลายกล้ามเนื้อชั้นในสุด ล่าสุดเจ้าของแจ้งข่าวเศร้า วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2569) น้องหมาสุดที่รักเสียชีวิตลงแล้ว โดยโพสต์เศร้าต่อการสูญเสียครั้งนี้ว่า “RIP ไปสู่สวรรค์นะคะลูกรัก แม่กำลังไปรับร่างน้องนะคะ”
ขณะเดียวกัน มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand) หนึ่งในผู้ที่อัปเดตเหตุการณ์ของเจ้ามอลลี่อย่างต่อเนื่อง ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ เผยว่า “ไร้ปาฏิหาริย์… มอลลี่จากไปแล้ว หัวใจเล็ก ๆ ที่ต่อสู้อย่างสุดกำลัง ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และสิ้นใจลงในที่สุด ความโหดร้ายที่มนุษย์ก่อขึ้น ไม่ได้เผาไหม้แค่ผิวหนังแต่มันลุกลามลึกไปถึงอวัยวะภายใน สร้างความเจ็บปวดเกินกว่าร่างเล็ก ๆ จะรับไหว
มอลลี่… ไซบีเรียนวัยเพียงสองขวบ จากโลกนี้ไปพร้อมร่องรอยความทารุณที่ไม่มีคำใดอธิบายได้ ไม่มีปาฏิหาริย์ทันเวลาเหลือเพียงความเงียบงัน และคำถามในใจคนทั้งสังคม
ในถ้อยคำอำลานี้ วอชด็อกขอสัญญาเราจะเอาคนใจโหดเหี้ยมมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อให้ความตายของมอลลี่ไม่สูญเปล่า หลับให้สบายนะ มอลลี่”
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตารับมอลลี่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยราชเลขานุการในพระองค์จะเดินทางมารับมอลลี่ที่สงขลา และพาเข้ารักษาต่อที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2569
