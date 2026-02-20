ข่าว

สรุปไทม์ไลน์คดี “มอลลี่” สุนัขไซบีเรียนถูกจุดไฟเผา เสียชีวิตแล้วเช้านี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 10:05 น.
ย้อนรอยเหตุการณ์คนร้ายใจอำมหิตราดเชื้อเพลิงเผา น้องมอลลี่ สุนัขไซบีเรียนฮัสกีในจังหวัดสงขลา ล่าสุดน้องตายแล้วหลังเตรียมเข้ารับการรักษาต่อ ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ

มอลลี่ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี เจ้าของชื่อ นายสมชัย อายุ 52 ปี ครอบครัวเลี้ยงมอลลี่ไว้ในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Tonlew Yanika คอยอัปเดตอาการของมอลลี่ให้คนรักสัตว์ทราบอย่างต่อเนื่อง

ย้อนไทม์ไลน์มอลลี่หายออกจากบ้าน

เหตุการณ์เริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สื่อหลายสำนักรายงานข้อมูลวันที่มอลลี่หายออกจากบ้านแตกต่างกัน สื่อบางแห่งระบุวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สื่อบางแห่งระบุวันที่ 13 กุมภาพันธ์

พลเมืองดีพบมอลลี่บาดเจ็บสาหัส

ช่วงคืนวันที่ 14 ถึงเช้ามืดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ คนร้ายลงมือทำร้ายมอลลี่ คนร้ายราดเชื้อเพลิงลงบนตัวสุนัขและจุดไฟเผา ต่อมาพลเมืองดีพบมอลลี่นอนหมดแรงอยู่ริมสระน้ำใกล้บ้าน พลเมืองดีรีบประสานงานนำตัวมอลลี่ส่งโรงพยาบาลสัตว์ นายสมชัยเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาทันที

ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง ๆ สื่อมวลชนรายงานว่าตำรวจพบเบาะแสสำคัญและคาดว่าจะสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในไม่กี่วัน

ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สื่อมวลชนรายงานข่าวดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมอลลี่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทีมแพทย์มีกำหนดนำตัวมอลลี่เดินทางไปรักษาต่อที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์

มอลลี่จากไปอย่างสงบ

ช่วงเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เจ้าของโพสต์แจ้งข่าวเศร้า มอลลี่เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. หน่วยงานท้องถิ่นและคนรักสัตว์จำนวนมากร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยให้กับการจากไปของมอลลี่

ขณะนี้สังคมกำลังจับตามองการทำงานของตำรวจ ทุกคนรอคอยให้เจ้าหน้าที่จับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 10:05 น.
