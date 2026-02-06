ข่าวการเมือง
ใคร? เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน ถูกใช้ลำเลียงกระสุน
เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน แต่แจ้ง ปปช. ไม่ตรง ถูกใช้ลำเลียงกระสุนไปทางภาคเหนือและอีสาน
เพจ CSI LA โพสต์ข้อตวามเฟซบุ๊กระบุว่า “วงในส่งข้อมูลว่า มีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ชื่อย่อ Big ส
ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท
มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่าง ๆในทางภาคเหนือและอีสาน
จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ Private Jet ของ Big ส ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า”
