ข่าวการเมือง
เพจดังเตือน ใบปลิวที่สุพรรณฯ หลอกให้กาถูกลงประชามติ ทำบัตรเสีย
เพจดังเตือน ใบปลิวที่สุพรรณฯ หลอกให้กาถูกลงประชามติ หากเห็นชอบ ทำบัตรเสีย ย้ำให้กากบาทเท่านั้น มิเช่นนั้นคะแนนเสียงหาย
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความออกมาเตือน ช่วงก่อนวันเลือกตั้งใหญ่และลงประชามติ 8 ก.พ. ว่า “เรื่องนี้สำคัญมาก…เตือนประชาชนก่อนกาบัตรประชามติ
ขณะนี้มีเอกสาร/ใบปลิวที่แจกให้กับประชาชนโดยบอกว่าแสดงสัญลักษณ์ “✔️ ถูก” ในช่องเห็นชอบ ซึ่งอาจทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิด ในบัตรเลือกตั้งหรือบัตรลงประชามติ ต้องกาเครื่องหมาย X เท่านั้น
ห้ามทำสัญลักษณ์อื่นๆ ในช่อง เพราะถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาท = บัตรเสีย = เสียงคุณหาย
ช่วยกันแชร์ เตือนคนรอบตัวด้วย
ปล.เอกสารใบปลิวนี้ในจังหวัดสุพรรณบุรี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง เผย ชาวหาดใหญ่ โวย พรรคดัง ไม่รักษาสัญญา ส่งชื่อให้ แต่เงินไม่ถึงมือ
- “แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน
- ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์
