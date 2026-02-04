เพจดัง เผย ชาวหาดใหญ่ โวย พรรคดัง ไม่รักษาสัญญา ส่งชื่อให้ แต่เงินไม่ถึงมือ
เพจดัง เผย ชาวบ้านหาดใหญ่ เขต 8 โวย พรรคดัง ส่งชื่อให้ แต่เงินไม่ถึงมือ วอนขอความเป็นธรรมกับ กกต. เข้ามาตรวจสอบด้วย
เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานว่า “ชาวหาดใหญ่ เขต 8 โวย กรณีให้รายชื่อกับผู้นำชุมชนไปแล้วแต่เงินไม่ถึงมือ ร้องขอความเป็นธรรม กกต. พรรคดังไม่รักษาคำพูด
กรณีของชาวบ้านกลุ่มนึงที่หาดใหญ่หลายคนพบว่าชื่อตัวเองไปอยู่ในรายชื่อแต่ไม่ได้รับเงิน รวมถึงบางคนก็ไม่เคยให้ชื่อไว้แต่กลับมีชื่อ
บางรายยืนยันว่ามีการส่งชื่อไปจริง แต่กลับไม่ได้รับอะไรตามที่ควรได้ ขณะที่บางคนเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีชื่อถูกนำไปใช้
ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจถูก “คนกลาง” ที่มารวบรวมรายชื่อและคนประสานงาน ที่เป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัคร ถูกคนพวกนี้เอารายชื่อไปเบิกเงินแล้ว “อมเงินไว้เอง”
สิ่งนี้จึงทำให้ทางชาวบ้านหลายคนกังวลคือ…อาจใช้ รายชื่อเก่า/เอกสารเก่า เอาไปยื่นซ้ำในเลือกตั้งรอบใหม่ เจ้าของชื่อ ไม่รู้เรื่องแต่มีคนไปเบิกเงินแทนกลายเป็น “สวมชื่อกินเงิน”
จึงเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อความโปร่งใสของหัวหน้าชุมชนและหัวคะแนนด้วย”
ทางเพจยังเขียนอีกด้วยว่า “หลักฐาน มีครบ นี่ระบุเขตให้เลยนะเนี๊ยะ กตต.อยากได้อะไรบอกมา ทักมาเลยจ้าาาาาาาาา ท้าา พรีสสสสส”
