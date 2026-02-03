ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68
เพจ หมอแล็บแพนด้า เปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68 ย้ำไม่ใช่ครั้งแรก หลังมีข่าวสูบน้ำสีดำปล่อยลงทะเล วอนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย
จากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์คลิปรถบรรทุกสีเหลืองลักลอบปล่อยของเหลวสีดำหนาทึบลงสู่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา บริเวณหน้าโรงแรมดวารี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างหนักเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ไม่ใช่ครั้งแรก!! พอเรื่องซาก็ทำใหม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2025 และเกิดขึ้นแล้วที่สถานที่เดิม บริเวณชายหาดจอมเทียน
ตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 มหกรรมการปล่อยน้ำเสียลงทะเลก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
โปรดช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมของพวกเราด้วย”
