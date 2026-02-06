ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 11:00 น.
58
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน

เตือนประชาบนผู้ใช้สิทธิ 8 ก.พ. 2569 ตรวจสอบรายชื่อให้ชัวร์ แยกเช็ก 2 ลิงก์ เลือกตั้ง ส.ส. และ ประชามติ ป้องกันความสับสนหน้าหน่วย

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันสำคัญที่คนไทยต้องออกไปใช้สิทธิทั้ง เลือกตั้ง สส. และ ออกเสียงประชามติ แต่คำถามที่หลายคนสงสัยและอาจมองข้ามคือ รายชื่อของเราทั้ง 2 กิจกรรม อยู่หน่วยเดียวกันหรือไม่? เพื่อความไม่ประมาท และไม่ให้เสียเวลาเดินทางเก้อ กรมการปกครองได้เปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิแยกกันชัดเจน ใครที่ยังไม่ได้เช็ก รีบกดดูเลย

เช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (บัตรเขียว/ชมพู)

เช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (บัตรเขียว/ชมพู) 👉 คลิกตรวจสอบ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

ผู้คนกำลังตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และประชามติในวันเลือกตั้ง 2569
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

เช็กสิทธิออกเสียงประชามติ (บัตรเหลือง)

เช็กสิทธิออกเสียงประชามติ (บัตรเหลือง) 👉 คลิกตรวจสอบ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelectionpm/

ภาพแสดงขั้นตอนการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ใครตรวจสอบแล้ว ผลออกมาเป็นที่เดียวกัน หรือแจ็กพอตเจออยู่คนละที่ อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อน ๆ กันหน่อย จะได้เตรียมตัววางแผนการเดินทางกันถูกครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : iLaw

