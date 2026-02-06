เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง
เตือนประชาบนผู้ใช้สิทธิ 8 ก.พ. 2569 ตรวจสอบรายชื่อให้ชัวร์ แยกเช็ก 2 ลิงก์ เลือกตั้ง ส.ส. และ ประชามติ ป้องกันความสับสนหน้าหน่วย
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันสำคัญที่คนไทยต้องออกไปใช้สิทธิทั้ง เลือกตั้ง สส. และ ออกเสียงประชามติ แต่คำถามที่หลายคนสงสัยและอาจมองข้ามคือ รายชื่อของเราทั้ง 2 กิจกรรม อยู่หน่วยเดียวกันหรือไม่? เพื่อความไม่ประมาท และไม่ให้เสียเวลาเดินทางเก้อ กรมการปกครองได้เปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิแยกกันชัดเจน ใครที่ยังไม่ได้เช็ก รีบกดดูเลย
เช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (บัตรเขียว/ชมพู)
เช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (บัตรเขียว/ชมพู) 👉 คลิกตรวจสอบ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
เช็กสิทธิออกเสียงประชามติ (บัตรเหลือง)
เช็กสิทธิออกเสียงประชามติ (บัตรเหลือง) 👉 คลิกตรวจสอบ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelectionpm/
ใครตรวจสอบแล้ว ผลออกมาเป็นที่เดียวกัน หรือแจ็กพอตเจออยู่คนละที่ อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อน ๆ กันหน่อย จะได้เตรียมตัววางแผนการเดินทางกันถูกครับ
ข้อมูลจาก : iLaw
