สรุปดราม่า “พี่เต้” ของขึ้น ท้าต่อย “คุณแสวง” กกต. ปมนโยบายซื้อแมนยู-ไดโนเสาร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 16:37 น.
พี่เต้ท้าต่อยคุณแสวงกลางไลฟ์สดเรื่องนโยบายซื้อแมนยู

มวยคู่เอกเลือกตั้ง 2569 พี่เต้ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ เปิดศึก คุณแสวง เลขาฯ กกต. หลังโดนสั่งเบรก นโยบายชุบชีวิตสัตว์ล้านปี-ซื้อแมนยู ลั่นอย่าเป็นไดโนเสาร์ขวางความเจริญ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก เพจ อรรถรส สรุปมหากาพย์เดือดที่โซเชียลต้องจับตามอง เมื่อ พี่เต้ หรือ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ เปิดศึกงัดข้อกับ คุณแสวง บุญมี หรือที่พี่เต้เรียกว่า พี่แหวง ซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเลขาธิการ กกต.

เรื่องราวเริ่มต้นจากความฮือฮาเมื่อพรรคของพี่เต้ประกาศนโยบายหาเสียงแบบฉีกทุกกฎเกณฑ์จนกลายเป็นไวรัล ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย “ไดโนเสาร์มีชีวิต” ที่หวังชุบชีวิตสัตว์โลกล้านปีให้กลับมาเดินได้จริงราวกับหนัง Jurassic Park หรือนโยบาย ซื้อทีมแมนยู ที่จะระดมทุนคนไทยไปเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลชื่อดังระดับโลก

เมื่อเรื่องไปถึงหูสำนักงาน กกต. โดยคุณแสวง จึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนส่งกลับไปยังพรรคด้วยเนื้อหาที่จริงจังว่า นโยบายเหล่านี้อาจเข้าข่าย เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ” และเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายพรรคการเมือง ฐานหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดเพื่อขอคะแนนเสียง ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นตัดสิทธิ์หรือยุบพรรค

ทำให้พี่เต้ถึงกับของขึ้น เปิดไลฟ์สดตอบโต้ทันควันด้วยอารมณ์ดุเดือด โดยมองว่า กกต. ใช้อะไรมาตัดสินความฝันและวิสัยทัศน์ของตน พร้อมตอกกลับว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นพวกหัวโบราณ เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่ขัดขวางความเจริญ

การเปิดศึกระหว่างพี่เต้และคุณแสวงเกี่ยวกับนโยบายที่ขัดแย้ง
เพจ อรรถรส

ไฮไลท์สำคัญของดราม่านี้อยู่ที่ช่วงท้ายของการไลฟ์

เมื่อพี่เต้ประกาศกร้าวแบบไม่เกรงกลัว โดยระบุว่าแม้จะนับถือกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่หนังสือเตือนฉบับนี้ถือเป็นการหยามกันเกินไป ก่อนจะท้าทายกลางไลฟ์ว่า “พี่แหวงครับ… ถ้าข้องใจ หรือคิดว่าผมทำไม่ได้จริง มาตัวต่อตัวกับผมไหม? ผมต่อให้พี่มือหนึ่งเลยก็ได้”

พร้อมขู่ว่าจะพาพี่น้องประชาชนบุกไปหาถึงที่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตึงเครียด โดยฝั่ง กกต. ยังคงยืนกรานให้พรรคทำหนังสือชี้แจงความเป็นไปได้ของนโยบายตามระเบียบกฎหมาย ท่ามกลางสายตาประชาชนที่เฝ้าติดตามบทสรุปของมวยคู่นี้อย่างใกล้ชิด

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

