สภานอร์เวย์ โหวตชนะ “คงไว้ระบอบกษัตริย์” ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน
รัฐสภานอร์เวย์มีมติเอกฉันท์ให้คงระบอบกษัตริย์ต่อไป ปัดตกข้อเสนอเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ แม้ราชวงศ์กำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาจากข่าวฉาวของสมาชิกในครอบครัว ทั้งกรณีเจ้าหญิงมีความสัมพันธ์กับอาชญากรข้ามชาติ คดีความรุนแรงของลูกชาย
ที่ประชุมรัฐสภานอร์เวย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (3 ก.พ.) ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ให้คงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์ ปฏิเสธข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ แม้ว่าในระยะหลังราชวงศ์จะตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ฉุดคะแนนนิยมลดต่ำลงจากปัญหาส่วนตัวของสมาชิกในราชวงศ์
สมาชิกรัฐสภา 141 จาก 169 เสียง ลงคะแนนสนับสนุนให้คงระบอบกษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์และราชสันตติวงศ์ต่อไป ขณะที่มีเพียง 26 เสียงเท่านั้นที่ต้องการให้ยุติบทบาทของกษัตริย์ ฝ่ายสนับสนุนมองว่าสถาบันกษัตริย์สร้างเสถียรภาพให้กับประเทศเนื่องจากวางตัวอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองและทำหน้าที่ได้ดีมาตลอดตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสวีเดนในปี 1905
ส่วนฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมองว่าอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงอยู่ที่รัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว อภิสิทธิ์จากการสืบสายเลือดไม่ควรมีอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์นอร์เวย์กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก จากกรณีเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายาในมกุฎราชกุมาร ที่นายกรัฐมนตรีออกมาตำหนิเมื่อวันจันทร์ว่าขาดวิจารณญาณในการติดต่อกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาวอเมริกัน
แม้เจ้าหญิงจะออกมาขอโทษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ผลสำรวจล่าสุดพบว่าชาวนอร์เวย์ที่สนับสนุนให้เจ้าหญิงขึ้นเป็นราชินีองค์ต่อไปมีเพียง 33% เท่านั้น ขณะที่ 44% ไม่เห็นด้วย
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นฉาวของ มาริอุส ฮอยบี ลูกชายวัย 29 ปีของเจ้าหญิงที่เกิดจากความสัมพันธ์ครั้งเก่า กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และยาเสพติด
เขาเพิ่งถูกจับกุมตัวอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธข้อหาร้ายแรงก็ตาม ปัญหาซ้ำซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้คะแนนนิยมของราชวงศ์ลดลงเหลือ 61% จากเดิม 72% ในปีที่แล้ว ขณะที่เสียงสนับสนุนระบอบสาธารณรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 27%
ทั้งนี้ ปัจจุบันมี 43 ประเทศ ทั่วโลกที่ยังคงมีระบอบกษัตริย์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสิทธิ ได้แก่ บรูไน, ซาอุดีอาระเบีย, โอมาน, เอสวาตินี และนครรัฐวาติกัน
ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองหรือมีอำนาจจำกัดตามกฎหมาย ได้แก่ ไทย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, มาเลเซีย, ภูฏาน, จอร์แดน, บาห์เรน, คูเวต, กาตาร์, สหราชอาณาจักร, นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, สเปน, ลักเซมเบิร์ก, โมนาโก, ลิกเตนสไตน์, อันดอร์รา, โมร็อกโก, เลโซโท และ ตองกา
ประเทศในเครือจักรภพ กลุ่มประเทศอิสระที่ยอมรับ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เป็นประมุขแห่งรัฐ โดยมีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้แทนพระองค์ ได้แก่ แคนาดา, บาฮามาส, แอนติกาและบาร์บูดา, เบลีซ, เกรเนดา, จาเมกา, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, หมู่เกาะโซโลมอน, ตูวาลู
