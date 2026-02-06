ใบเตย อาร์สยาม ทรุดหนัก ไอเป็นเลือด-แน่นหน้าอก น้ำหนักลดฮวบ ฝืนร่างรอหมอ

ช็อกแฟนคลับ! ใบเตย อาร์สยาม อาการทรุดหนัก ไอเป็นเลือด-น้ำหนักฮวบ แถมแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ฝืนร่างรอพบหมออีก 3 วัน
ส่งกำลังใจต่อเนื่อง หลัง ใบเตย สุธีวัน หรือ ใบเตย อาร์สยาม แจ้งข่าวมีอาการป่วยหนัก อาการรุมเร้า ทั้งไอเป็นเลือดจนกินอะไรไม่ได้ หรือถ้ากินอาหารเข้าไปก็จะอ้วก อีกทั้งแน่นหน้าอกและน้ำหนักลดลง ซึ่งเจ้าตัวไม่มีเวลาพัก หากอีก 3 วันจะไปพบแพทย์เฉพาะทาง
ใบเตย สุธีวัน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Suteewan Thaweesin เปิดเผยอาการป่วยให้แฟน ๆ ทราบ ระบุว่า “ล่าสุด คือ ไอเป็นเลือด ไอจนกินไรไม่ได้ น้ำหนักลดลงแบบฮวบ ๆ เจ็บแน่นหน้าอกไปหมด หอบแบบหายใจ Wheezing ตลอดเวลา คือไอไม่หยุด ไอแบบกินไรคืออ้วก ๆ ไอแบบปวดเกร็งตัวไปหมด ทำไงกับชีวิตดีอะ คือไม่มีเวลาพักเลย อดทนหน่อยนะยัยใบ ฮึบ ๆ อีก 3 วันจะได้ไปหาหมอเฉพาะทางแล้วงือออ”
จากนั้นแฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงถึงสาวใบเตย เช่น “รออีก 3 วันเลยเหรอ”, “พักก่อนไหม เกินกำลังจะแย่นะ”, “หายไว ๆ น้าา พักบ้าง เป็นห่วง”, “น่าจะเกิดจากพักผ่อนน้อยแน่ ๆ เลยค่ะน้องเตย รีบหาหมอด่วน ๆ เลยค่ะ”, “แม่ไปหาหมอก่อนดีมั้ยคะวางงานก่อนเป็นห่วงนะคะ” และ “หาหมอค่ะ รู้สาเหตุเป็นได้หายได้ ไม่งั้นทุกข์ทรมานใจ ครูเคยเป็น เดี๋ยวคุยกัน”
