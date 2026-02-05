แฉยับ! ประกันสังคมปิดปากเงียบ ปัดให้ข้อมูล TOR ย้อนหลัง 5 ปี อ้าง กระทบความมั่นคง
ธีระชาติ พรรคประชาชน กางหนังสือลับ แฉเหตุผลสุดอึ้งที่บอร์ดประกันสังคมเข้าไม่ถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เจอข้ออ้าง “ความมั่นคง-ความเชื่อมั่น” ขวางทาง จี้ “รมว.แรงงาน” เลิกนิ่งเฉย สั่งเปิดข้อมูลเดี๋ยวนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ความโปร่งใสในสำนักงานประกันสังคมถูกตั้งคำถามตัวโตๆ อีกครั้ง เมื่อ นายธีระชาติ ก่อตระกูล อดีตอนุกรรมการไอที ประกันสังคม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉเอกสารราชการชิ้นสำคัญ ที่สะท้อนถึง “แดนสนธยา” ในระบบราชการ
เปิดเอกสารลับ: ขอ TOR ไม่ได้ เพราะ “กระทบความมั่นคง” นายธีระชาติ ได้เผยแพร่ภาพเอกสารบันทึกข้อความของสำนักงานประกันสังคม ลงนามโดย น.ส.จีรภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหนังสือตอบกลับกรณีการขอข้อมูลเอกสาร TOR (ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง) ทุกโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และรายงานของที่ปรึกษาโครงการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
แต่สิ่งที่ทำเอาคนอ่านถึงกับอึ้ง คือเหตุผลในการปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารว่า “การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงาน จึงมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว”
นายธีระชาติ ระบายความอัดอั้นในฐานะคนที่เคยทำงานวงในว่า นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าทำไมอนุกรรมการหรือบอร์ดต่างๆ ถึงทำงานตรวจสอบได้ยากลำบาก เพราะเมื่อขอก็ไม่ให้ เมื่อทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง ก็จะถูกไล่ให้ไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมักจะเจอลูกไม้ “เตะถ่วง” หรือ “แกล้งตาย” ไม่ตอบเอกสารจนหมดเวลา พอจะขอใหม่ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ วนลูปไม่จบสิ้น
อดีตอนุกรรมการไอที ชี้ว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างชัดเจน พร้อมตั้งคำถามตรงไปถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้มีอำนาจเต็ม ว่าจะปล่อยให้ข้าราชการใช้ข้ออ้างเรื่อง “ความมั่นคง” มาปิดบังการตรวจสอบการใช้เงินของผู้ประกันตนแบบนี้ต่อไปหรือไม่ หรือจะใช้อำนาจสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลออกมาให้โปร่งใสเสียที
ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชน ออนไลน์
