ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 11:59 น.
วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทำได้ง่ายๆ ทุกช่องทาง ย้ำต้องแจ้งแยก 2 ครั้ง ทั้ง สส.-ประชามติ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ 2 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนและรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิแบบไม่มีวันหยุด

เปิดทำบัตรประชาชนวันหยุด รองรับวันเลือกตั้ง

สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นจะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นกรณีพิเศษ ในวันดังต่อไปนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้งล่วงหน้า)
  • วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ)

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ กกต. ย้ำว่า ในปีนี้มีการจัดการเลือกตั้ง สส. ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ดังนั้น จะต้องดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นในระบบถึง 2 ครั้ง แยกกัน ได้แก่

  1. การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.
  2. การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

หากดำเนินการครบทั้งสองส่วน จะไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี โดยมีกำหนดการรับแจ้งเหตุดังนี้

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.

เว็บไซต์: https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/

  • รอบก่อนเลือกตั้ง: 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569
  • รอบหลังเลือกตั้ง: 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าเว็บแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

เว็บไซต์: https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausepm/

  • รอบก่อนวันออกเสียง: 14 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2569
  • รอบหลังวันออกเสียง: 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าเว็บแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิประชามติ 2569

ช่องทางการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวก ดังนี้

  • เว็บไซต์สำนักทะเบียนกลาง (www.bora.dopa.go.th)
  • แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
  • แอปพลิเคชัน “Smart Vote”

กกต. ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
