ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569
วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทำได้ง่ายๆ ทุกช่องทาง ย้ำต้องแจ้งแยก 2 ครั้ง ทั้ง สส.-ประชามติ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ 2 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนและรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิแบบไม่มีวันหยุด
เปิดทำบัตรประชาชนวันหยุด รองรับวันเลือกตั้ง
สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นจะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นกรณีพิเศษ ในวันดังต่อไปนี้
- วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้งล่วงหน้า)
- วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ)
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ กกต. ย้ำว่า ในปีนี้มีการจัดการเลือกตั้ง สส. ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ดังนั้น จะต้องดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นในระบบถึง 2 ครั้ง แยกกัน ได้แก่
- การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.
- การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
หากดำเนินการครบทั้งสองส่วน จะไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี โดยมีกำหนดการรับแจ้งเหตุดังนี้
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.
เว็บไซต์: https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/
- รอบก่อนเลือกตั้ง: 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569
- รอบหลังเลือกตั้ง: 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
เว็บไซต์: https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausepm/
- รอบก่อนวันออกเสียง: 14 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2569
- รอบหลังวันออกเสียง: 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569
ช่องทางการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวก ดังนี้
- เว็บไซต์สำนักทะเบียนกลาง (www.bora.dopa.go.th)
- แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
- แอปพลิเคชัน “Smart Vote”
กกต. ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th
