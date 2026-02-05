ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย
ลูกค้าคู่กรณี “ไดร์เป่าผมหาย” สุดงง ได้รับหมายศาล รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาทหลังเรื่องเงียบ ทั้งที่เคยถูกกล่าวหาเป็นขโมย
จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล เมื่อช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากมีผู้เข้าพักรายหนึ่งโพสต์คลิปและข้อความระบายความรู้สึกไม่พอใจ ที่ถูกพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย กล่าวหาว่าขโมยไดร์เป่าผมไป จนกระทั่งทางโรงแรมออกแถลงการณ์ยืนยันว่าปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงแรม และพนักงานไม่ได้กดดันให้ผู้เข้าพักค้นกระเป๋าแต่อย่างใด
ล่าสุด ผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ @k2thai ซึ่งเป็นผู้เข้าพักโรงแรมดังกล่าว โพสต์คลิปอัปเดตหลังผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงไม่กี่เดือนว่า “ตื่นมาแทนที่จะได้เรื่องดี ตื่นมาปึ๊บผมคิดว่าเรื่องใด ทุกคนน่าจะเห็นแล้ว นึกว่าจะจบแล้ว เค้าบอกว่า ในคลิปเค้าก็จะบอกว่าไม่ฟ้อง เค้าก็รับคำขอโทษ แต่พอเรื่องเงียบมาถึงวันนี้ เรากลายเป็นผู้ต้องหา ในการหมิ่นประมาทโรงแรม
ซึ่งรอบนี้เราบอกเลยว่าเราไม่ยอม คำขอโทษเราก็ไม่ได้รับ เยียวยาใจเราก็ไม่ได้ แต่เราก็นิ่งเราก็คือให้มันจบ แต่สุดท้ายพอเรื่องเงียบเขากลับมาฟ้องเรา ฝากติดตามฝากแชร์เรื่องนี้ได้เลยว่าโรงแรมฟ้องเรา เดี๋ยวเราก็สู้เต็มที่ พอเรื่องเงียบปุ๊บเขาส่งหมายศาลมาเลย เดี๋ยวผมจะกลับไปดำเนินการ ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพฯ พอดีหมายศาลเรียกที่สุโขทัย เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง”
ย้อนกลับไปถึงต้นตอของเรื่องราว เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้จองห้องพักแบบห้องสูทที่แพงที่สุดของโรงแรม โดยคาดหวังการบริการที่ดีและความเป็นส่วนตัว แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เสียความรู้สึกอย่างรุนแรง เมื่อแม่บ้านของโรงแรมยืนยันเสียงแข็งว่ามีไดร์เป่าผมวางอยู่และหายไป ทำให้ลูกค้าถูกมองว่าเป็นหัวขโมยในสายตาของคนที่เดินผ่านไปมาในงานแต่งงาน ทั้งที่ตนยืนยันว่าไม่เห็นไดร์เป่าผมตั้งแต่แรก
เหตุการณ์ในวันนั้นสร้างความอับอายและเสื่อมเสียเกียรติยศให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะต้องถูกค้นสัมภาระในที่โล่งแจ้ง อีกทั้งเมื่อค้นไม่เจอของกลาง ทางโรงแรมและผู้จัดการกลับไม่ออกมารับผิดชอบหรือแสดงความเสียใจใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนตัวเองตกต่ำและกลายเป็นโจร ทั้งที่เป็นผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการที่ดีที่สุดของโรงแรม
หลังจากนี้ต้องติดตามต่อไปว่าทางผู้เข้าพักโรงแรมดังกล่าวว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งทางโรมแรมว่าจะมีการชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
