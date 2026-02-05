ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้
ฉลาดกว่าที่คิด! วิจัยใหม่เผยสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ผลสแกน fMRI พบหนูน้อยเข้าใจโลกซับซ้อน เตรียมต่อยอดพยากรณ์พัฒนาการในอนาคต
พ่อแม่หลายคนอาจคิดว่าลูกน้อยวัยแบเบาะทำได้เพียงกิน นอน และมองเห็นโลกเป็นภาพเบลอ ๆ แต่ผลวิจัยล่าสุดกำลังจะเปลี่ยนความคิดนั้นไปตลอดกาล โดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบความมหัศจรรย์ของสมองทารกวัยเพียง 2 เดือนที่สามารถมองเห็น และแยกแยะวัตถุรอบตัวได้ซับซ้อนกว่าที่ผู้ใหญ่เคยคาดการณ์ไว้มาก
การศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Neuroscience เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เผยว่า ทารกวัย 2 เดือนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างวัตถุต่าง ๆ ที่มองเห็นได้แล้ว ถือว่าเร็วกว่าความเข้าใจเดิมของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อว่าความสามารถนี้จะเกิดขึ้นในทารกวัย 3-4 เดือน
คลิโอนา โอโดเฮอร์ตี้ช ผู้เขียนนำงานวิจัย กล่าวว่า “สิ่งนี้บอกเราจริง ๆ ว่าทารกมีการตอบสนองกับโลกในวิธีที่ซับซ้อนกว่าที่เราจินตนาการไว้มาก เมื่อมองดูเด็กอายุ 2 เดือน เราอาจไม่คิดว่าพวกเขากำลังทำความเข้าใจโลกในระดับนั้น”
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากทารก 130 คน โดยใช้วิธีการสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ fMRI ขณะที่ทารกกำลังตื่น ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากที่ต้องทำให้เด็ก ๆ อยู่นิ่ง ๆ
ทีมงานจาก Trinity College Dublin ได้ออกแบบให้ทารกนอนเอนตัวสบาย ๆ บนเบาะบีนแบคภายในเครื่องสแกน เพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
โอโดเฮอร์ตี้ เปรียบเทียบประสบการณ์นี้ว่าเหมือนกับโรงหนัง IMAX สำหรับทารก โดยภาพต่าง ๆ จะปรากฏขนาดใหญ่เหนือตัวเด็กขณะที่พวกเขานอนลง โดยทารกจะได้ดูภาพจากหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่มักพบเห็นในปีแรกของชีวิต เช่น ต้นไม้ หรือ สัตว์
สิ่งที่ทีมวิจัยค้นพบคือ เมื่อทารกมองภาพสิ่งมีชีวิต เช่น แมว สมองของพวกเขาจะมีการทำงานในรูปแบบหนึ่ง แต่เมื่อมองภาพสิ่งของไม่มีชีวิต สมองก็จะทำงานในอีกรูปแบบที่ต่างออกไป
อย่างไรก็ดี โอโดเฮอร์ตี้ ย้ำว่า “สิ่งที่เรากำลังแสดงให้เห็นคือ พวกเขามีความสามารถในการจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 2 เดือน ซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้”
นอกจากนี้ การศึกษายังมีการติดตามผลต่อเนื่อง โดยทารกจำนวน 66 คน จากกลุ่มเดิมได้กลับมาทำการทดสอบอีกครั้งเมื่ออายุครบ 9 เดือน ผลปรากฏว่าในวัย 9 เดือน สมองของเด็กสามารถแยกแยะสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ชัดเจนและแข็งแรงกว่าตอนอายุ 2 เดือนอย่างมาก
ลิวบา ปาเปโอ (Liuba Papeo) นักประสาทวิทยาจากฝรั่งเศส ยกย่องว่างานวิจัยนี้น่าประทับใจและมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะจำนวนกลุ่มตัวอย่างทารกที่มากถึง 130 คนนั้นทำได้ยากมากในการสแกนสมองทารกขณะตื่น
ในอนาคต นักวิจัยหวังว่าการเชื่อมโยงภาพสแกนสมองเหล่านี้ อาจนำไปสู่การพยากรณ์ผลลัพธ์ทางปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้หมอและนักวิจัยเข้าใจพัฒนาการทางสมองในช่วงวัยทารกได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก : stuff
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม
- ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ฝืนป้อนกล้วยบดให้ลูก
- เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: