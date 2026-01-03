ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ
นายกเทศมนตรีเมืองอินดอร์ยอมรับมีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ศพ จากโรคท้องร่วงระบาด หลังพบท่อประปาแตกใต้ห้องน้ำสาธารณะ ทำให้น้ำเสียไหลปนเปื้อนระบบน้ำดื่มส่งถึงบ้านเรือนประชาชน

วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองอินดอร์ รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย เมื่อชาวเมืองในย่านภคีรัฐปุระ (Bhagirathpura) ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง เนื่องจากน้ำอุปโภคบริโภคปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล

สำหรับต้นตอจากท่อประปาใต้ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบจุดเกิดเหตุบริเวณป้อมตำรวจในย่านดังกล่าว โดยพบว่า “ท่อส่งน้ำดื่มหลักมีรอยรั่ว” ซึ่งจุดที่รั่วนั้นอยู่ใต้บริเวณที่มีการสร้างห้องน้ำสาธารณะทับไว้พอดิบพอดี ส่งผลให้ของเสียจากห้องน้ำซึมเข้าสู่ระบบน้ำดื่มที่ส่งกระจายไปตามบ้านเรือนประชาชน

ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยังไม่นิ่ง

นายปุชยามิตรา ภาร์กาวา (Pushyamitra Bhargava) นายกเทศมนตรีเมืองอินดอร์ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 ม.ค.2026) ว่า ได้รับรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย อย่างไรก็ตามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่กลับระบุว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง 14-15 ราย ในขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขยังคงยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการไว้เพียง 4 รายเท่านั้น

เรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดคือการเสียชีวิตของอัพยัน ซาฮู” (Avyan Sahu) ทารกเพศชายวัยเพียง 6 เดือน โดยยายของเด็กเล่าว่า แม่ขเด็กเพิ่งให้กำเนิดหลังจากรอคอยและบนบานศาลกล่าวมานานถึง 10 ปี

ครอบครัวระบุว่า สาเหตุที่ทำให้น้องป่วยหนักจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดจากการนำน้ำประปาจากก๊อกในบ้านมาผสมกับนมผงและนมกล่องให้น้องดื่ม เนื่องจากแม่มีน้ำนมไม่เพียงพอ หลังจากนั้นน้องเริ่มมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทางครอบครัวได้ตัดสินใจ “ปฏิเสธเงินเยียวยา” จำนวน 2 แสนรูปีจากรัฐบาล (ราว 70,000 บาท) โดยให้เหตุผลว่า เงินไม่สามารถซื้อชีวิตลูกหลานกลับมาได้

ทั้งนี้สรุปสถานการณ์ล่าสุด ผู้ป่วยสะสมในช่วง 9 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนและท้องร่วงรวมกว่า 2,450 ราย โดยมีผู้ป่วย 272 รายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยในจำนวนนี้มี 32 รายที่อาการวิกฤตและต้องอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) แม้ผลตรวจเบื้องต้นจากวิทยาลัยการแพทย์ในพื้นที่จะยืนยันว่าน้ำมีการปนเปื้อนจริง แต่ทางการยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นเชื้ออหิวาตกโรคหรือไม่.

ที่มา : Newindianexpress , Thehindu และ บีบีซี

