ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถ หลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง

สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน ศาลเมืองพอนตีพริตด์ สหราชอาณาจักร ได้เปิดการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตของ ดาร์เรน มีอาห์-มัวร์ วัย 39 ปี หรือที่รู้จักในวงการแดร็กควีนชื่อ “Crystal Couture” ผู้ออกแบบเครื่องประดับให้รายการดัง RuPaul’s Drag Race ถูกพบเป็นศพในลานจอดรถเมืองคาร์ดิฟฟ์เมื่อเดือนมกราคม 2023 ในสภาพสวมชุดแดร็กเต็มยศ มีกล่องกระดาษปิดทับร่างกาย

ในการไต่สวน พยานชายเจ้าของสุนัข (สงวนนาม) ให้การว่าในคืนเกิดเหตุเขาได้พบกับผู้ตายและตกลงไปมีเพศสัมพันธ์กันที่ลานจอดรถลับตาคน ระหว่างทำกิจกรรม สุนัขของเขาได้พยายามเข้ามาร่วมด้วย เขาพยายามไล่สุนัขออกไป แต่มีอาห์-มัวร์ กลับบอกว่าม่ต้อง และยินยอมให้สุนัขกระทำชำเราตนเอง เจ้าของสุนัขระบุว่าตนหมดอารมณ์จึงหยุดดู ปล่อยให้ผู้ตายหลับไปโดยปลุกไม่ตื่น

ผลทางนิติวิทยาศาสตร์พบอสุจิของมนุษย์และสัตว์ ภายในร่างกายของผู้ตาย โดย DNA ตรงกับสุนัขของพยาน แพทย์ระบุสาเหตุการตายเบื้องต้นว่าเป็นการตายเฉียบพลันในชายที่มีโรคหอบหืด ซึ่งดื่มแอลกอฮอล์และมีความสัมพันธ์ทางเวลากับกิจกรรมทางเพศ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แม้จะมีการตรวจสอบว่าผู้ตายแพ้สุนัขหรือไม่ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสาเหตุการตายโดยตรง

เดิมทีเจ้าของสุนัขถูกจับกุมในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่ถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมา ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีอาห์-มัวร์ มีประวัติเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ โดยในปี 1999 เขาถูกตัดสินจำคุกจากคดี ข่มขืนเด็กชายอายุต่ำกว่า 16 ปี จำนวน 4 กระทง และในปี 2011 ถูกลงโทษบำเพ็ญประโยชน์จากการละเมิดคำสั่งควบคุมความประพฤติผู้กระทำผิดทางเพศ

