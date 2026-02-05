เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน
ตำนานเอวี “น้องยู” เปิดใจกลางรายการดัง ยอดประมูลของสะสมสุดแปลกทำเอาอึ้ง พร้อมแอบกระซิบของขวัญปลดเกษียณราคาหลักล้าน
หากเอ่ยชื่อ ยูอะ มิคามิ (Yua Mikami) เชื่อว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ร้อยทั้งร้อยต้องรู้จัก เพราะเธอคืออดีตตัวท็อปแห่งวงการเอวีที่ฝากผลงานระดับมาสเตอร์พีซไว้มากมาย แม้ปัจจุบันจะประกาศเกษียณอายุจากวงการหนังผู้ใหญ่ไปแล้ว แต่ความฮอตและความรวยของเธอยังคงเป็นที่พูดถึงไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะวีรกรรมล่าสุดที่ทำเอาเจ้าตัวยังต้องร้องเสียงหลง!
ตำนาน “เส้นขน” ราคาเกือบ 7 แสนบาท!
เรื่องราวสุดพีคนี้ถูกเปิดเผยกลางรายการ Ariyoshi Quiz ทางช่อง TV Asahi เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา เมื่อ “น้องยู” ไปเจอการประมูลของสะสมในโลกออนไลน์ที่เป็น “การ์ดสะสมแนบเส้นขน” ของเธอเอง
สิ่งที่น่าตกใจคือ ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นขำ ๆ เพียงแค่ 1,000 เยน (ประมาณ 240 บาท) แต่พลังแห่งแฟนคลับกระเป๋าหนักกลับสู้ราคากันยิบตา จนยอดประมูลพุ่งทะยานไปจบที่ 3 ล้านเยน! หรือตีเป็นเงินไทยราว 720,000 บาท เลยทีเดียว ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอุทานลั่นรายการว่า “ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ ว่าขนของฉันมันจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้!”
สวยและรวยมาก ถอยนาฬิกา 10 ล้านเป็นรางวัลชีวิต
นอกจากเรื่องขนราคาแพงแล้ว ความมั่งคั่งของเธอก็ไม่ธรรมดา แม้จะรูดซิปปากไม่ยอมบอกตัวเลขรายได้รวมสมัยทำงาน (เพราะผู้จัดการสั่งห้าม) แต่เธอก็แอบกระซิบว่า ปี 2023 ที่ผ่านมา เธอเพิ่งเปย์หนัก จัดของขวัญเกษียณอายุให้ตัวเองเป็น นาฬิกาหรูราคากว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 2.4 ล้านบาท) สวยและรวยมากของจริง
สำหรับใครที่คิดถึงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์สุดหรูของตำนานสาวคนนี้ สามารถไปกด Follow ได้ที่อินสตาแกรม @yua_mikami ซึ่งปัจจุบันการันตีความฮอตด้วยยอดผู้ติดตามสูงถึง 3.9 ล้านคน และมีรูปสวยๆ ให้กดไลก์จุกๆ กว่า 3,303 โพสต์!
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- เปิดวาร์ป Hongkongdoll ถอดหน้ากากโชว์หน้าจริง สมฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ หนุ่มทั่วโลกละลาย
- เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี
- เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส
- ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส
ข้อมูลจาก : Mirror Media
ติดตาม The Thaiger บน Google News: