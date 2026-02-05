บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 16:10 น.
77
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ

ตำนานเอวี “น้องยู” เปิดใจกลางรายการดัง ยอดประมูลของสะสมสุดแปลกทำเอาอึ้ง พร้อมแอบกระซิบของขวัญปลดเกษียณราคาหลักล้าน

หากเอ่ยชื่อ ยูอะ มิคามิ (Yua Mikami) เชื่อว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ร้อยทั้งร้อยต้องรู้จัก เพราะเธอคืออดีตตัวท็อปแห่งวงการเอวีที่ฝากผลงานระดับมาสเตอร์พีซไว้มากมาย แม้ปัจจุบันจะประกาศเกษียณอายุจากวงการหนังผู้ใหญ่ไปแล้ว แต่ความฮอตและความรวยของเธอยังคงเป็นที่พูดถึงไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะวีรกรรมล่าสุดที่ทำเอาเจ้าตัวยังต้องร้องเสียงหลง!

ตำนาน “เส้นขน” ราคาเกือบ 7 แสนบาท!

เรื่องราวสุดพีคนี้ถูกเปิดเผยกลางรายการ Ariyoshi Quiz ทางช่อง TV Asahi เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา เมื่อ “น้องยู” ไปเจอการประมูลของสะสมในโลกออนไลน์ที่เป็น “การ์ดสะสมแนบเส้นขน” ของเธอเอง

Ariyoshi Quiz ทางช่อง TV Asahi เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา
Ariyoshi Qui

สิ่งที่น่าตกใจคือ ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นขำ ๆ เพียงแค่ 1,000 เยน (ประมาณ 240 บาท) แต่พลังแห่งแฟนคลับกระเป๋าหนักกลับสู้ราคากันยิบตา จนยอดประมูลพุ่งทะยานไปจบที่ 3 ล้านเยน! หรือตีเป็นเงินไทยราว 720,000 บาท เลยทีเดียว ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอุทานลั่นรายการว่า “ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ ว่าขนของฉันมันจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้!”

สวยและรวยมาก ถอยนาฬิกา 10 ล้านเป็นรางวัลชีวิต

นอกจากเรื่องขนราคาแพงแล้ว ความมั่งคั่งของเธอก็ไม่ธรรมดา แม้จะรูดซิปปากไม่ยอมบอกตัวเลขรายได้รวมสมัยทำงาน (เพราะผู้จัดการสั่งห้าม) แต่เธอก็แอบกระซิบว่า ปี 2023 ที่ผ่านมา เธอเพิ่งเปย์หนัก จัดของขวัญเกษียณอายุให้ตัวเองเป็น นาฬิกาหรูราคากว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 2.4 ล้านบาท) สวยและรวยมากของจริง

ยูอะ มิคามิ เปิดใจเกี่ยวกับการประมูลเส้นขนของเธอในรายการ Ariyoshi Quiz
@yua_mikami

สำหรับใครที่คิดถึงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์สุดหรูของตำนานสาวคนนี้ สามารถไปกด Follow ได้ที่อินสตาแกรม @yua_mikami ซึ่งปัจจุบันการันตีความฮอตด้วยยอดผู้ติดตามสูงถึง 3.9 ล้านคน และมีรูปสวยๆ ให้กดไลก์จุกๆ กว่า 3,303 โพสต์!

ราคาประมูลเส้นขนของยูอะ มิคามิ สูงถึง 3 ล้านเยน ทำเอาทุกคนตกใจ
@yua_mikami
ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ที่ยังคงเป็นที่พูดถึงในวงการ
@yua_mikami
นาฬิกาหรูราคา 10 ล้านเยน เป็นของขวัญปลดเกษียณของยูอะ มิคามิ
@yua_mikami

ยูอะ มิคามิ มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง 3.9 ล้านคน

การ์ดสะสมแนบเส้นขนของยูอะ มิคามิ ถูกประมูลในราคาสูง
@yua_mikami
เจ้าตัวตกใจเมื่อรู้ว่าขนของเธอมีมูลค่าสูงขนาดนี้
@yua_mikami
ยูอะ มิคามิ ยังคงรักษาเสน่ห์และความนิยมในวงการ
@yua_mikami

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลจาก : Mirror Media

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

14 วินาที ที่แล้ว
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม แดนซ์เพลง Flower ของจีซู เรียกลูกค้ากลางตลาดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน ข่าวต่างประเทศ

หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของหมอญี่ปุ่นวัย 26 ปี ฟ้องโรงพยาบาลเรียกค่าเสียหาย 56 ล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นทำโอที 200 ชม. จนจบชีวิต รพ.โต้หน้าตาย “เขาอยู่เอง” แม่เรียกค่าเสียหาย 56 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านดังมาเลย์สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา &quot;หมาซามอยด์&quot; ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง ข่าวต่างประเทศ

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น &quot;หน้าห้อง&quot; พื้นที่ใคร? ข่าว

แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น บันเทิง

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีระชาติ” พรรคประชาชน กางหนังสือลับ แฉเหตุผลสุดอึ้งที่บอร์ดประกันสังคมเข้าไม่ถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เจอข้ออ้าง “ความมั่นคง-ความเชื่อมั่น” ขวางทาง จี้ “รมว.แรงงาน” เลิกนิ่งเฉย สั่งเปิดข้อมูลเดี๋ยวนี้ ข่าว

แฉยับ! ประกันสังคมปิดปากเงียบ ปัดให้ข้อมูล TOR ย้อนหลัง 5 ปี อ้าง กระทบความมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย หลังเรื่องเงียบ ข่าว

ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ &#039;แอบไปจำนำ&#039; ชาวเน็ตถกสนั่น &quot;กตัญญู&quot; หรือ &quot;ถูกโกง&quot; ข่าว

สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ ‘แอบไปจำนำ’ ชาวเน็ตถกสนั่น “กตัญญู” หรือ “ถูกโกง”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค The Ghost ยอมรับเคยอีโก้สูง ปัดงานลูกค้า-ป๋อง กพล ข่าวดารา

แจ็ค เดอะโกสต์ รับเคยอีโก้สูง-หลงตัวเอง เกือบหมดอนาคต เผยจุดแตกหัก ‘พี่ป๋อง’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เต้ท้าต่อยคุณแสวงกลางไลฟ์สดเรื่องนโยบายซื้อแมนยู ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “พี่เต้” ของขึ้น ท้าต่อย “คุณแสวง” กกต. ปมนโยบายซื้อแมนยู-ไดโนเสาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอมานพ&quot; ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง ข่าว

“หมอมานพ” ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม บันเทิง

เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมลุ้น! ผลเลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ไม่เป็นทางการ ออกกี่โมง ดูได้ที่ไหนบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ แปลงโฉมห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ห่มสไบขาวแมตช์ยีนส์เอวต่ำ โชว์หุ่นสับ ลุคนี้สวยหวานมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.33 พบยอดเงินสมทบชราภาพลดลงเหลือ 15 บาท ข่าว

ผู้ประกันตนใจหายวาบ “ประกันสังคม” ปรับระบบใหม่ ยอดเงินชราภาพเหลือ 15 บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม ข่าว

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน บันเทิง

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 16:10 น.
77
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม แดนซ์เพลง Flower ของจีซู เรียกลูกค้ากลางตลาดสด

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน

หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ของหมอญี่ปุ่นวัย 26 ปี ฟ้องโรงพยาบาลเรียกค่าเสียหาย 56 ล้านบาท

หมอญี่ปุ่นทำโอที 200 ชม. จนจบชีวิต รพ.โต้หน้าตาย “เขาอยู่เอง” แม่เรียกค่าเสียหาย 56 ล้าน

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button