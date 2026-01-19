ข่าวต่างประเทศ

ดาราแฉละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝน-ยัดถังขยะ แลกค่าตัว 3 พัน ทัวร์ลงไร้มนุษยธรรม

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 12:00 น.
51
เบื้องหลังละครสั้นจีนบังคับทารกตากฝนจริงกลางดึกจนร้องแทบขาดใจ แลกค่าตัว 3630 บาท

นักแสดงสาวสุดทน แฉเบื้องหลังละครสั้นจีน สั่งทารกเข้าฉากฝนตกหนักกลางดึก แลกค่าตัว 3 พัน ปฏิเสธใช้หุ่นแทนอ้างประหยัดเวลา ชาวเน็ตจวกยับทีมงานไร้มนุษยธรรม-พ่อแม่ที่หากินกับลูก

ปัจจุบันอุตสาหกรรมละครสั้นของจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กลับซ่อนเบื้องหลังที่ดำมืดไว้หลายอย่าง ล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อ ซิงหยุน (Xing Yun) นักแสดงสาวละครสั้น ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของกองถ่ายแห่งหนึ่ง ที่บังคับให้เด็กทารกเข้าฉากตากฝนจริงกลางดึกจนเด็กร้องไห้อย่างหนัก

เธอระบายความอัดอั้นตันใจที่เธอต้องร่วมงานในฉากที่ทารุณเด็ก เผยว่า กองถ่ายนัดถ่ายทำฉากนี้ในช่วงกลางคืน ซึ่งอากาศหนาวเย็นมาก จากนั้นทีมงานใช้รถบรรทุกน้ำฉีดน้ำลงมาเพื่อจำลองบรรยากาศฝนตกหนัก แม้จะมีการกางร่มเข้าฉาก แต่ร่มกันได้เพียงแค่ศีรษะทำให้ตัวเด็กเปียกปอนไปหมด

ซิงหยุนต้องแสดงฉากยื่นร่มและให้เงินกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่กำลังตากฝน แต่เสียงร้องไห้ของเด็กที่ดังออกมาทำให้เธอรู้สึกหดหู่และโกรธเคืองอย่างมาก

นักแสดงสาวและนักแสดงที่รับบทแม่เด็กพยายามเจรจากับทีมงานหลายครั้ง โดยเสนอให้นำตุ๊กตาหรือหุ่นปลอมมาใช้แทนทารกในการถ่ายทำฉากระยะไกล หรือฉากที่เห็นเพียงด้านหลังเพื่อเซฟตัวเด็ก แต่กองถ่ายกลับปฏิเสธทันทีโดยให้เหตุผลว่าต้องประหยัดเวลาถ่ายทำ

นักแสดงสาวแฉเบื้องหลังละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝนจริง-2สถานการณ์ในกองถ่ายตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากบทกำหนดไว้ว่าหน้านักแสดงผู้ใหญ่ห้ามเปียกน้ำ หากเปียกต้องซับหน้าและถ่ายใหม่ ทำให้เสียเวลาวนเวียนอยู่หลายเทค ขณะที่ทารกต้องตากฝนรออยู่ตลอดเวลาจนซิงหยุนและนักแสดงร่วมต้องเร่งทีมงานให้ถ่ายทำให้จบโดยเร็วที่สุดเพราะสงสารเด็ก

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ข้อมูลค่าตอบแทนที่เด็กทารกได้รับจากการทรมานร่างกายในครั้งนี้ ได้รับค่าจ้างเพียง 800 หยวน (ประมาณ 3,630 บาท) แม้แม่ของเด็กจะมีสีหน้าไม่ดีที่เห็นลูกทรมาน แต่ก็ไม่กล้าทักท้วงทีมงาน เพราะได้ตกลงรับงานและรับเงินมาแล้ว

ซิงหยุนยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าตกใจว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอเหตุการณ์แบบนี้ เธอเคยร่วมงานกับกองถ่ายหนึ่งในเมืองซีอานที่นำทารกไปวางไว้ในถังขยะจริงเพื่อความสมจริงของฉาก โดยที่พ่อของเด็กยืนหัวเราะและพูดหน้าตาเฉยว่ารีบถ่ายให้เสร็จ เดี๋ยวลูกเราต้องไปวิ่งงานกองอื่นต่อ

หลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจีนต่างรุมประณามการกระทำของกองถ่ายที่ขาดมนุษยธรรม รวมถึงวิจารณ์พ่อแม่ที่มองลูกเป็นเพียงเครื่องมือทำมาหากิน โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย ฝั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการให้ทารกตากฝนในอุณหภูมิต่ำเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดบวมและปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้

ทั้งนี้ ซิงหยุนทิ้งท้ายว่าเธอเข้าใจคำว่ามืออาชีพสำหรับนักแสดงผู้ใหญ่ แต่ตนรับไม่ได้ที่ต้องให้ทารกมาแบกรับความมืออาชีพแบบนี้ และหวังว่าวงการละครสั้นจะลดฉากที่ต้องใช้เด็กทารก เพื่อคืนวัยเด็กที่สดใสให้กับพวกเขา

นักแสดงสาวแฉเบื้องหลังละครสั้นจีน บังคับทารกตากฝนจริง-2

ข้อมูลจาก : ettoday

