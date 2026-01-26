ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ฝืนป้อนกล้วยบดให้ลูก
เป็นอุทาหรณ์ ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ป้อนกล้วยบดให้ลูก เพจดังชี้แม้มีคนรอด แต่จะเอาชีวิตลูกไปเสี่ยงทำไม
เพจเฟซบุ๊ก Remrin ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ แชร์ข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ที่ระบุว่าเด็กวัย 6 เดือนเสียชีวิตหลังครอบครัวป้อนกล้วยบด เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต แม้ว่าจะมีคนเตือนแล้วก็ตาม
โดยทางเพจระบุว่า “นั่นไงว่าละ
แต่ก็นั่นแหละ ความยากของการเตือนคือการแพทย์เป็นเรื่องของโอกาสครับ มันไม่ได้เกิดกับทุกเคส มันเลยมีพวกที่รอดออกมาเถียงว่าฉันก็โดนเลี้ยงมางี้ไม่เห็นเป็นไรเลย
คือโอกาสมันไม่ได้มากหรอก แบบป้อนข้าวเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน สิบคน อาจจะมีไม่รอดแค่คนเดียว ที่เหลืออีก 9 คนก็จะมาเถียงหมอ และทำต่อไป แต่คนมีการศึกษาจะฉุกคิดก่อนแล้ว ว่าเราจะเอาลูกไปเสี่ยงทำไม ต่อให้ทำแล้วมีโอกาสเสียชีวิตแค่ 1% ก็เลือกไม่ทำยังดีซะกว่า แต่เคสนี้เสริมความเสี่ยงหลายเรื่องเลย ทั้งป้อนข้าวในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ทั้งป้อนในท่านอน ทั้งพยายามยัดข้าวใส่ปากเด็กต่อเนื่องจนสำลักแล้วสำลักอีก แกร่งแค่ไหนอยู่กับแม่ที่เพิ่มความเสี่ยงให้หลายชั้นขนาดนี้แบบนี้ก็ไม่ไหวแหละ
เหมือนกรณีที่เตือนว่าอย่ากินหมูดิบ เดี๋ยวติดเชื้อไข้หูดับนะ แต่ในความเป็นจริงโอกาสติดเชื้อนี้มันไม่ได้มากขนาดนั้น บางคนโชคดีกินต่อเนื่อง 10 ปี ยังไม่เป็นไรก็มีครับ แต่นั่นแหละ แม้โอกาสมันไม่ได้เยอะ แต่ก็อยากให้ฉุกคิดว่า ถ้าวันนึงกลายเป็นเราที่โชคไม่ดี แล้วติดเชื้อล่ะ มันคุ้มค่ากับความอยากกินไหม
หรือกรณีที่บอกว่าสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าแล้ว เสี่ยงมะเร็ง ทำลายสุขภาพ อายุสั้น ทรมานตอนแก่ แต่คนที่สูบบุหรี่หนักแล้วอายุถึง 100 ปีก็มีครับ แต่ถ้าเทียบกับคนที่ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายมาตลอด โอกาสที่คนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหนัก มีอายุถึง 100 นั้น น้อยกว่ามาก แต่นั่นแหละ การแพทย์คือโอกาส และสถิติ งานวิจัยบอกชัดเจนว่าอะไรควรและไม่ควร เราดูที่จำนวนเคสแล้วคิดเป็น % อีกที แล้วจึงเอาข้อมูลมาแนะนำต่อ มันไม่มีอะไร100% แต่เราเลือกจะทำหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงได้ตามข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าดื้อไม่เชื่อแบบนี้วันนึงคุณทำแล้วอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นก็ได้ คุณสามารถเลี่ยงได้แต่ต้นนะ”
