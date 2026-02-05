เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม
เอาแล้ว! เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง เจ้าตัวยิ้มเขิน ถามกลับ “ให้เล่นบทอะไร?” หลังแวะชิมอาหารที่ร้าน พร้อมชวนถ่ายคลิปขายาวลงช่อง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ ร้านครัวบ้านเอ ย่านบรรทัดทอง โดยมี เอ ศุภชัย นักปั้นมือทองและเจ้าของร้าน ได้เตรียมพร้อมเมนูอาหารอย่างหลากหลายให้ทาง บิ๊กป้อม และคณะได้ชิม
ขณะรับประทานอาหาร เอ ศุภชัย ได้ชักชวน บิ๊กป้อม ถ่ายคลิปขายาว คล้ายเป็นธรรมเนียมทุกครั้งเวลาพี่เอได้เจอกับคนดังของทุกวงการ ก่อนจะโพสต์ลงในช่องติ๊กต็อก @asupachai คลิปนี้มีคนดูมากถึง 5 หมื่นวิวเลยทีเดียว เรียกได้ว่า บิ๊กป้อม เป็นบุคคลที่แฟนคลับคาดไม่ถึงว่าจะได้มาเดินคลิปขายาวกับพี่เอ ศุภชัย
นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า เอ ศุภชัย ได้ลองทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าสู่วงการบันเทิง โดยรับปากว่าจะเปิดโอกาสให้ในทันทีหากท่านสนใจ ขณะที่ทาง พล.อ.ประวิตร เองก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี พร้อมถามกลับไปว่า “จะให้เล่นบทอะไร เล่นละครไม่ไหว เป็นนักชิมดีกว่า” บอกเลยว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นบุคลิกเช่นนี้ของ บิ๊กป้อม มาก่อน
ขอบคุณลุงป้อมนะคะ ที่มาอุดหนุนร้านครัวบ้านเอบรรทัดทอง วันนี้ใครว่างมาทานกันได้นะคะ ลุงชมว่าอร่อยมากก มาทานกันได้นะคะทุกคนขาาา 💖 ต้องขอบคุณอินฟลูท่านใหม่ ลุงป้อมประวิตร ที่มารีวิวร้านอาหารนะคะ #ครัวบ้านเอ #พะโล้พี่เอศุภชัย #ครัวบ้านเอบรรทัดทอง
