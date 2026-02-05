เบียร์ เดอะวอยซ์ ห่มสไบขาวแมตช์ยีนส์เอวต่ำ โชว์หุ่นสับ ลุคนี้สวยหวานมาก

ไม่ตกเทรนด์! เบียร์ เดอะวอยซ์ สไบขาวแมตช์ยีนส์เอวต่ำ โชว์หุ่นสับกลางกรุงฯ ชาวเน็ตตะลึงสวยจึ้งเหมือน AI ดักคอเพื่อนบ้าน ‘นี่ชุดไทยนะห้ามเคลม!’
เทรนด์ที่มาแรงที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นสาว ๆ หนุ่ม ออกมาเปลี่ยนลุคสะท้อนวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก โดยสวมสไบหรือชุดไทยคู่กับกางเกงยีนส์ตัวเก่งเอทลุคออกมาให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวเสียงดี ลุกขึ้นมาสลัดลุคเดิม แปลงโฉมเป็นสาวงามในชุดไทยประยุกต์เดินเที่ยวเล่นถ่ายคอนเทนต์เก๋ ๆ กลางกรุงเทพฯ พร้อมแฮชแท็ก #bangkokcity
เบียร์ได้โพสต์คลิปเบื้องหลังการแปลงโฉมในครั้งนี้ เผยให้เห็นขั้นตอนตั้งแต่การทำผม แต่งหน้า ไปจนถึงการเลือกชุด เจ้าตัวตั้งใจนำเสนอไอเดียการแต่งกายแบบไทยประยุกต์ให้ดูทันสมัยและเข้าถึงง่ายที่สุด เธอเลือกใช้สไบผ้าลูกไม้สีขาวนวล ขับผิวขาวออร่าให้ความรู้สึกอ่อนหวานแบบไทย ตัดความหวานด้วยความเท่ของกางเกงยีนส์เอวต่ำตัวเก่ง เพื่อโชว์สัดส่วนช่วงเอวและสะโพก คอมพลีตลุคด้วยร่มสีแดงสด ตัดกับชุดสีขาว เพิ่มความโดดเด่นให้กับภาพ
สาวเบียร์ยังได้แชร์ทริกเล็ก ๆ สำหรับลุคนี้ว่า เน้นทำผมน้อย ๆ แต่งหน้าโทนอ่อน ๆ ให้ดูเป็นธรรมชาติ และถ้าใครมั่นใจในรูปร่างหรืออยากโชว์หุ่นก็สามารถเลือกใส่กางเกงเอวต่ำแบบเธอได้เลย
หลังจากเธอลุกขึ้นมาสลัดลุคสาวเซ็กซี่ แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม เสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าลุคนี้ของสาวเบียร์ดูสวยละมุนและอินเตอร์มากจนอดแซวไม่ได้ อาทิ
“โอ้ย สวยเหมือนฟิวส์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ไทย รวมอยู่ในคนเดียว ไม่รู้จะใช้คำไหน ฉ๋วยยย”
“สวยน่ารักเหมือนAIเลยค้าาาา”
“เจ้าเบียร์ ละมุนมาก สวยจัง”
“นี่ชุดไทยนะ เพื่อนบ้านห้ามเครมนะงับ”
“งามขนาด”
นอกจากคำชมเรื่องความสวยแล้ว ยังมีคอมเมนต์ติดตลกที่หวงแหนวัฒนธรรมเล็ก ๆ ด้วยว่า “นี่ชุดไทยนะ เพื่อนบ้านห้ามเคลมนะงับ”
