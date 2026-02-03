กทม. ซ้อมระบบนับคะแนน เลือกตั้ง 2569 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ภายใน 20.00 น.
กทม. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569 ทดสอบระบบนับคะแนน สส.-ประชามติ รายงานผลไม่เป็นทางการได้ภายใน 20.00 น. ของวันที่ 8 ก.พ.นี้
นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมและทดสอบระบบการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งจริง
การทดสอบระบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร และการประมวลผลคะแนนผ่านระบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำขึ้น โดย กทม. ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ให้ประชาชนได้รับทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 20.00 น. ของวันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
สำหรับการประชุมและทดสอบระบบดังกล่าว มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบด้วย พันตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายนรินทร์ ทิพยางค์ ผู้จัดการทีมเทคนิค BDI สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) รวมถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต และประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จาก 6,531 หน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพฯ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ำว่าการดำเนินงานในวันนี้ถือเป็นการทดสอบระบบในเบื้องต้น เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากพบจุดบกพร่องใดๆ จะได้เร่งประสานงานให้ทาง กกต. และทีมงานเทคนิคดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป
การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การรายงานผลการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาว กทม. ที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้
